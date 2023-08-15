Полицейский сбил девочку в Сибири и подумал, что "наехал на бутылку"

Признался участковый только на пятый день, когда узнал, что его уже отследили по камерам и ищут

15 августа 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области участковый полиции сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся, пишет "КП-Новосибирск".

В больнице у ребенка диагностировали перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу.

"Дочка четыре дня пролежала в реанимации, до конца недели она точно проведет еще в больнице. Я лежу вместе с ней", – рассказала мать пострадавшей.

Полицейским удалось установить владельца иномарки по камерам. Им оказался местный участковый. Издание отмечает, что признался он только на пятый день, – сам пришел, когда узнал, что его ищут.

Мать девочки отметила, что к ней уже приходила мама полицейского и предлагала помощь, но она отказалась.

"Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне сказала, что он думал, что на бутылку наехал. Представляете?" – возмутилась сибирячка.

В региональном МВД сообщили, что в отношении участкового составлено два протокола, а также назначена служебная проверка, по результатам которой он будет уволен и по закону понесет наказание.