Полицейский сбил девочку в Сибири и подумал, что "наехал на бутылку"
Признался участковый только на пятый день, когда узнал, что его уже отследили по камерам и ищут
15 августа 2023, 17:29, ИА Амител
В Новосибирской области участковый полиции сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся, пишет "КП-Новосибирск".
В больнице у ребенка диагностировали перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу.
"Дочка четыре дня пролежала в реанимации, до конца недели она точно проведет еще в больнице. Я лежу вместе с ней", – рассказала мать пострадавшей.
Полицейским удалось установить владельца иномарки по камерам. Им оказался местный участковый. Издание отмечает, что признался он только на пятый день, – сам пришел, когда узнал, что его ищут.
Мать девочки отметила, что к ней уже приходила мама полицейского и предлагала помощь, но она отказалась.
"Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне сказала, что он думал, что на бутылку наехал. Представляете?" – возмутилась сибирячка.
В региональном МВД сообщили, что в отношении участкового составлено два протокола, а также назначена служебная проверка, по результатам которой он будет уволен и по закону понесет наказание.
17:39:37 15-08-2023
Вполне логично теперь его на бутылку посадить
17:48:40 15-08-2023
Никого не хочу оправдывать, но не могу понять что делал шестилетний ребенок один на дороге, пусть даже на пешеходном переходе, если виновника пришлось устанавливать по камерам, а не со слов очевидцев, например мамы?…
10:00:26 16-08-2023
Гость (17:48:40 15-08-2023) Никого не хочу оправдывать, но не могу понять что делал шест... Может его мама отправила в магазин за хлебом? Я своего ребенка лет с 6 отправляла в магазин, через дорогу.
20:21:40 15-08-2023
Жалко ребёнка, но если это было в тёмное время суток, а на одежде не было световозвращающих элементов, то тут не об увольнении пойдёт речь, а о компенсации на ремонт автомобиля и морального ущерба участковому со стороны семьи девочки.
20:48:42 15-08-2023
Гость (20:21:40 15-08-2023) Жалко ребёнка, но если это было в тёмное время суток, а на о... В Новосибирской области участковый полиции сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе . На пешеходном переходе, понимаешь? PS Кстати, а разве участковые не в рос гвардии ныне? Или в Новосибе все по другому?
09:15:42 16-08-2023
Гость (20:48:42 15-08-2023) На пешеходном переходе, понимаешь... Это без разницы. Пешеход не должен маскироваться. Водители не должны полностью останавливаться перед каждым переходом и выискивать пешеходов. Он не летел сломя голову, предпринял разумные меры предосторожности. Думаю, после первых дней горячки такие аргументы возобладают.
09:25:04 16-08-2023
Гость (09:15:42 16-08-2023) Это без разницы. Пешеход не должен маскироваться. Водители н... Осталось найти ссылку на твои аргументы в ПДД, болезный.
09:33:13 16-08-2023
Гость (09:15:42 16-08-2023) Это без разницы. Пешеход не должен маскироваться. Водители н... вы свидетель?
09:22:47 16-08-2023
Только ещё назначена служебная проверка, но уже известно, что по её результатам участковый будет уволен. Я один вижу в этом искажение смысла проверки и вообще логики?