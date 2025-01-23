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В Барнауле пенсионерка хотела купить УАЗ и отдала мошеннику 140 тысяч рублей

Аферист обманул женщину под предлогом внесения предоплаты

23 января 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: Ani Adigyozalyan / unsplash.com
Фото: Ani Adigyozalyan / unsplash.com

62-летняя жительница Барнаула хотела купить грузовой УАЗ и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина на сайте объявлений увидела интересующую ее модель и связалась с "продавцом". Тот во время разговора ответил, что на авто уже нашелся покупатель, но он готов уступить машину ей за предоплату.

В итоге горожанка перевела мужчине 100 тысяч рублей, но тот затем попросил еще 40 тысяч. После получения денег аферист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Происшествия Мошенники

Комментарии 5

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Гость

11:14:59 23-01-2025

Кругом жульё

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Гость

11:24:18 23-01-2025

напрочь выдуманная история - не нужен пенсионерке уаз

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Гость

11:45:42 23-01-2025

Гость (11:24:18 23-01-2025) напрочь выдуманная история - не нужен пенсионерке уаз... Ну не у всех пенсионеров на ниссан атлас хватает.

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Элен без ребят

13:06:27 23-01-2025

Гость (11:24:18 23-01-2025) напрочь выдуманная история - не нужен пенсионерке уаз... вы реально представляете всех пенсионеров, как дряхлых и немощных старичков?

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Гость

13:35:52 23-01-2025

Элен без ребят (13:06:27 23-01-2025) вы реально представляете всех пенсионеров, как дряхлых и нем... А, так вот кто пытался купить УАЗ! Наше соболезнование Элен.

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