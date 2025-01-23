В Барнауле пенсионерка хотела купить УАЗ и отдала мошеннику 140 тысяч рублей

Аферист обманул женщину под предлогом внесения предоплаты

23 января 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: Ani Adigyozalyan / unsplash.com

62-летняя жительница Барнаула хотела купить грузовой УАЗ и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина на сайте объявлений увидела интересующую ее модель и связалась с "продавцом". Тот во время разговора ответил, что на авто уже нашелся покупатель, но он готов уступить машину ей за предоплату.

В итоге горожанка перевела мужчине 100 тысяч рублей, но тот затем попросил еще 40 тысяч. После получения денег аферист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".