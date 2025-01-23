В Барнауле пенсионерка хотела купить УАЗ и отдала мошеннику 140 тысяч рублей
Аферист обманул женщину под предлогом внесения предоплаты
23 января 2025, 11:11, ИА Амител
Фото: Ani Adigyozalyan / unsplash.com
62-летняя жительница Барнаула хотела купить грузовой УАЗ и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина на сайте объявлений увидела интересующую ее модель и связалась с "продавцом". Тот во время разговора ответил, что на авто уже нашелся покупатель, но он готов уступить машину ей за предоплату.
В итоге горожанка перевела мужчине 100 тысяч рублей, но тот затем попросил еще 40 тысяч. После получения денег аферист перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
11:14:59 23-01-2025
Кругом жульё
11:24:18 23-01-2025
напрочь выдуманная история - не нужен пенсионерке уаз
11:45:42 23-01-2025
Гость (11:24:18 23-01-2025) напрочь выдуманная история - не нужен пенсионерке уаз... Ну не у всех пенсионеров на ниссан атлас хватает.
13:06:27 23-01-2025
Гость (11:24:18 23-01-2025) напрочь выдуманная история - не нужен пенсионерке уаз... вы реально представляете всех пенсионеров, как дряхлых и немощных старичков?
13:35:52 23-01-2025
Элен без ребят (13:06:27 23-01-2025) вы реально представляете всех пенсионеров, как дряхлых и нем... А, так вот кто пытался купить УАЗ! Наше соболезнование Элен.