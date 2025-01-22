Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 20-летней жительницы Барнаула
На горожанку оформили кредиты
22 января 2025, 11:37, ИА Амител
В Барнауле телефонные мошенники похитили у 20-летней девушки более 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанке поступил звонок от якобы сотрудницы сотового оператора, которая заявила о необходимости продлить договор на пользование номером, иначе он будет заблокирован. Девушка согласилась и по указанию аферистки продиктовала свой страховой номер индивидуального лицевого счета.
Позже с горожанкой через мессенджер связался "представитель службы поддержки" "Госуслуг". Он заявил, что аферисты взломали ее личный кабинет и оформили на ее имя некие доверенности и выгрузили все документы.
Девушка прекратила разговор и после проверки своих счетов обнаружила два кредита на сумму более 200 тысяч рублей, оформленных на ее имя. Деньги при этом были переведены на неустановленные счета.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".
11:42:47 22-01-2025
Можно ли отказаться от госуслуг? Как это сделать? Жить в постоянном страхе что мошенники обкрадут надоело.😑
12:29:21 22-01-2025
Гость (11:42:47 22-01-2025) Можно ли отказаться от госуслуг? Как это сделать? Жить в пос... Вот что удалось найти в сети:
Нейро
На основе источников, возможны неточности
Чтобы удалить учётную запись на «Госуслугах» через браузер: 1
1. Перейдите в раздел «Учётная запись». 1
2. Под блоком с ФИО и контактными данными нажмите «Удалить учётную запись». 1
3. Введите пароль и код с картинки. Если указан номер телефона, дополнительно введите код из смс. 1
4. Нажмите «Удалить». Учётная запись и все связанные с ней данные исчезнут — восстановить их уже не получится. Можно только зарегистрироваться заново. 1
Для удаления учётной записи в мобильном приложении «Госуслуг»: 2
1. Откройте приложение, введите логин, пароль и войдите в личный кабинет. 2
2. Выберите кнопку «Профиль» в правом нижнем углу экрана. 2
3. В меню профиля нажмите на поле с вашим именем и перейдите в раздел настроек. 2
4. Кликните по кнопке удаления. Откроется окно профиля, где нужно ввести пароль и символы с картинки. 2
5. Дождитесь обработки запроса. В течение нескольких секунд аккаунт и ваши данные будут удалены с портала. 2
Ещё один способ — через МФЦ. На портале «Госуслуг» откройте перечень МФЦ вашего региона. Отфильтруйте офисы по режиму работы и перечню услуг — вам нужен МФЦ, в котором можно удалить учётную запись. На карте или из списка выберите удобный офис. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Сотрудник центра по документам удостоверит вашу личность и удалит аккаунт. Окончательное удаление профиля происходит в течение 24 часов.
Как удалить аккаунт через МФЦ
Иногда у пользователя нет доступа к личному кабинету, например, он забыл пароль. Тогда удалить аккаунт можно через МФЦ.
На портале «Госуслуг» откройте перечень МФЦ вашего региона. Отфильтруйте офисы по режиму работы и перечню услуг — вам нужен МФЦ, в котором можно удалить учетную запись.
На карте или из списка выберите удобный офис. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Сотрудник центра по документам удостоверит вашу личность и удалит аккаунт. Окончательное удаление профиля происходит в течение 24 часов.
Последствия удаления аккаунта на «Госуслугах»
Перед удалением учетной записи рассмотрите возможные неблагоприятные последствия. После деактивации аккаунта вы не сможете:
• подать заявления на регистрацию по месту жительства, регистрацию или расторжение брака, получить или заменить водительские права, зарегистрировать автомобиль, оформить внутренний или заграничный паспорт;
• записать детей в секцию или садик, оформить материнский капитал;
• запросить справки об отсутствии судимости, выписки по электронной трудовой книжке и из ЕГРН.
Кроме этого, вы не сможете получать электронные документы от госорганов, уведомления о штрафах или возбуждении исполнительного производства.
Если забыли пароль или у вас изменились личные данные, не стоит удалять профиль. Вы можете восстановить пароль через службу поддержки и отредактировать информацию в личном кабинете.
12:53:31 22-01-2025
Гость (12:29:21 22-01-2025) Вот что удалось найти в сети:НейроНа основе источник... Ощущение, что специально сделано, что ты не сможешь пользоваться функциями государства, если не предоставишь возможность мошенникам тебя обувать. Государство тоже, что ли в это схеме? Вообще государство обязано выполнять свои функции вне зависимости от наличия или отсутствия у тебя аккаунта
13:06:26 22-01-2025
Гость (12:53:31 22-01-2025) Ощущение, что специально сделано, что ты не сможешь пользова... Думаю, что всё можно делать без Госуслуг, только самому придется ходить по инстанциям. Но лучше уж потратить время на это, чем потом платить всю жизнь миллионы за мошенников. Рассказывают, что в США и Канаде надо за каждой справкой идти своими ножками и не зря, у них нет такого разгула мошенников.
От себя добавлю. Ещё до Госуслуг надо было получить справку из МВД для работы. Ничего страшного! На Ленина,74 подала заявление, затем пришла получить готовую справку. Если через Госуслуги, тоже придется идти за справкой. Только напрямую, через МВД, безопасней.
11:44:53 22-01-2025
На горожанку оформили кредиты --- ну так не у нее похитили, а у банка, еще вопрос, как банк с нее их возьмет
11:48:11 22-01-2025
Ей 20 лет, имущество на ней вряд ли есть, судя по интеллекту, там и с зарплатой проблемы, банку еще надо будет напрячься, чтобы эти кредиты с нее взыскать
12:12:23 22-01-2025
Ей 20 лет, имущество на ней вряд ли есть, судя по интеллекту, там и с зарплатой проблемы,---------- вот именно! КАК!!!! банк выдал ей 2 кредита на такую сумму?! К банкам все больше вопросов)
12:48:32 22-01-2025
Гость (12:12:23 22-01-2025) Ей 20 лет, имущество на ней вряд ли есть, судя по интеллекту... КАК!!!! банк выдал ей 2 кредита на такую сумму?! --- очень большое подозрение, что он сам в этом и участвовал
13:19:52 22-01-2025
Сейчас все так запутали, как будто специально чтобы мошенникам было легче.
Я недавно ходил в красный банк подтвердить смену симкарты.
Мне сказали, что я должен установить приложение банка, и еще госуслуги на телефон, и привязать одно к другому. И это в самом банке. Десять лет пользуюсь их картой без этого, а тут вдруг стало обязательным.
Я сказал, что мне это не нужно, я не буду этого делать, и закрыл счета.
13:41:01 22-01-2025
Гость (13:19:52 22-01-2025) Сейчас все так запутали, как будто специально чтобы мошенник... Что за банк? Намекните попонятней,где ждать засады? Так-то я не устанавливаю приложения банков, говорю, что телефон кнопочный, нет возможности.
14:10:38 22-01-2025
Гость (13:41:01 22-01-2025) Что за банк? Намекните попонятней,где ждать засады? Так-то ... Да вроде не много у нас крупных красных банков.
14:23:02 22-01-2025
Гость (13:41:01 22-01-2025) Что за банк? Намекните попонятней,где ждать засады? Так-то ... Судя по всему альфа.