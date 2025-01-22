Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 20-летней жительницы Барнаула

На горожанку оформили кредиты

22 января 2025, 11:37, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле телефонные мошенники похитили у 20-летней девушки более 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанке поступил звонок от якобы сотрудницы сотового оператора, которая заявила о необходимости продлить договор на пользование номером, иначе он будет заблокирован. Девушка согласилась и по указанию аферистки продиктовала свой страховой номер индивидуального лицевого счета.

Позже с горожанкой через мессенджер связался "представитель службы поддержки" "Госуслуг". Он заявил, что аферисты взломали ее личный кабинет и оформили на ее имя некие доверенности и выгрузили все документы.

Девушка прекратила разговор и после проверки своих счетов обнаружила два кредита на сумму более 200 тысяч рублей, оформленных на ее имя. Деньги при этом были переведены на неустановленные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".