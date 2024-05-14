В Барнауле пенсионерка потеряла сбережения "не выходя из дома"
Аферист убедил женщину в росте прибыли от вложений и предложил увеличить сумму вклада
14 мая 2024, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае пенсионерка поверила в быстрый заработок и лишилась всех накоплений, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 70-летняя жительница Барнаула, которой ранее позвонил неизвестный и предложил зарабатывать не выходя из дома.
"Всего лишь нужно было зачислять деньги, которые впоследствии будут приносить еще больший доход. Пенсионерка заинтересовалась предложением и под диктовку выполнила все инструкции", – рассказали в ведомстве.
В дальнейшем аферист убедил женщину в росте прибыли от вложений и предложил увеличить сумму вклада.
"Только спустя время женщина осознала, что стала жертвой мошенников. К этому времени общий ущерб составил 129 000 рублей", – уточнили в МВД.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей края соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок.
13:18:39 14-05-2024
старо как мир))))))))))
18:09:15 14-05-2024
Когда людишки усвоят,что бесплатный сыр только в МЫШЕЛОВКЕ!!!