В Барнауле перед последними звонками возле школ нанесли дорожную разметку

Новые зебры и надписи "Дети" появились вблизи всех школ, у которых есть непосредственный выход на проезжую часть

23 мая 2023, 10:14, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле накануне последних звонков возле школ нанесли дорожную разметку, сообщили в мэрии.

Новые зебры и надпись "Дети" появились вблизи всех школ, которые имеют непосредственный выход на проезжую часть. Это в том числе коснулось пригородных школ в Центральном районе, а также в Бельмесёво, Новомихайловке, Лебяжьем, Гоньбе и других сёлах.

В администрации добавили, что на улично-дорожной сети города тем временем уже нанесли свыше 20 тысяч квадратных метров разметки более чем из 63 тысяч, запланированных на этот сезон. На это выделили 50 млн рублей.

"Чтобы не затруднять движение, нанесение дорожной разметки выполняют преимущественно ночью и с учётом погодных условий", – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в этом году последние звонки в Алтайском крае прозвучат 23 мая. Только в Барнауле торжественные линейки пройдут в 87 школах. В них поучаствуют больше 3,7 тысячи одиннадцатиклассников и свыше 7,8 тысячи девятиклассников.