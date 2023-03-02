В Барнауле перед судом предстали два грузоперевозчика за дачу взяток чиновнику

Дело в отношении экс-сотрудника дорожного комитета также рассматривается в суде

02 марта 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле перед судом предстали два грузоперевозчика, обвиняемые в даче взятки сотруднику дорожного комитета мэрии, сообщили в региональном Следкоме.

В ходе предварительного следствия установили, что с 2020 по 2022 год злоумышленники лично и через посредника передали чиновнику 25 и 67 тысяч рублей в качестве взятки – для скорейшей и беспрепятственной выдачи им разрешений на проезд по городу.

Обвиняемые признали вину. Уголовные дела передали в суд. Дело в отношении экс-сотрудника комитета рассматривается в суде.