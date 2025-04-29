В Барнауле перекроют движение транспорта на части улицы Малахова из-за ремонта теплосетей

Работы начнутся сразу после майских праздников

29 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: amic.ru

Движение на участке улицы Малахова в Барнауле временно ограничат в мае из-за ремонтных работ на теплосетях. Об этом журналистам сообщил во время брифинга главный инженер барнаульского филиала СГК Сергей Климов. По его словам, работы по замене теплового канала проведут на улице Малахова, 109, что подразумевает поэтапное закрытие проезда. Ремонтникам придется "зайти" на проезжую часть и трамвайные рельсы, а также ограничить проезд автомобилей. При этом общественный транспорт будет ходить по расписанию.

Первый этап запланирован на 26 мая – 1 июня. Перекрыта будет правая полоса нечетной стороны улицы Малахова.

Следующим этапом станет перекрытие средней полосы нечетной стороны дороги – с 2 по 8 июня.

В связи с этим будет ограничено движение трамваев № 3 и 10 в выходные дни: с 6 по 8 июня.

С 9 по 13 июня пройдет перекрытие средней полосы четной стороны улицы Малахова.

В срок с 13 по 22 июня запланирован последний, пятый этап – перекрытие правой полосы четной стороны проезжей части.

Отметим, что летом СГК и "Росводоканал" планируют масштабные работы по ремонту сетей, что потребует перекрытия дорог в Барнауле.