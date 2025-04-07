"Большие проблемы". Жители возмутились расширению стройплощадки на месте снесенной "Искры"
По словам горожан, теперь дети не могут безопасно добираться до школы
07 апреля 2025, 09:15, Антон Дегтярев
Жители дома № 44 на ул. Георгиева в Барнауле возмутились расширением строительной площадки на месте бывшего кинотеатра "Искра", где сейчас возводят две многоэтажки с офисами и апартаментами. Люди не понимают, как участок расширился еще на несколько метров и подошел к дороге, сразу за которой располагается детский сад № 188. Причем строители могут забрать еще и половину этой проезжей части, которая находится в плане застройки, отмечают возмутившиеся граждане. Подробнее – в материале amic.ru.
Справка: Компания "Мой Дом" строит на месте снесенной "Искры" "живой комплекс" под названием "Искра" с апартаментами и офисами. Две башни – 17 и 9 этажей – будут объединены общей пристройкой с общественными помещениями. Там разместят продуктовый магазин, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и 90 квартир под аренду на 15 этажах. Также планируется сделать паркинг на 100 машино-мест. Вокруг зданий строители намерены обустроить сквер, площадь Жукова покрыть брусчаткой, как и участок вокруг нее. Работы застройщик стремится закончить к лету 2026 года. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.
"Собственник не установлен"
По словам местной жительницы Натальи, строительную площадку "живого комплекса" "Искра" расширили в середине марта 2025 года. Забор продлили более чем на 10 метров, заняв территорию бывшего сквера, – от снесенного кинотеатра "Искра" вплоть до дворовой дороги, сразу за которой находится детский сад № 188 (ул. Георгиева, 46). Таким образом, детсад от стройки теперь отделяет всего несколько метров, говорят жители дома № 44 на Георгиева.
Они не понимают, как и кто допустил, чтобы застройщик вообще занял новый участок земли. Ведь территория, на которую раскинулся забор, на публичной кадастровой карте никому не принадлежит, подчеркивают активисты.
"По публичной кадастровой карте границы земельного участка со стороны детского сада № 188 по ул. Георгиева, 46, значительно меньше. Таким образом, часть строительного забора расположена на территории другого участка, собственник которого не установлен, сведений в публичной кадастровой карте по нему нет. Когда с нами обсуждали план, участка в собственности у застройщика не было, он только намеревался купить эти земли и территории на Георгиева, 40, для благоустройства. На момент презентации участок был бесхозным", – рассказала Наталья.
При этом жители подчеркивают, что строители в мае 2024 года уже самовольно занимали небольшую часть данной территории. Тогда специалисты мэрии Барнаула выехали на место и в ходе проверки выявили "нарушение требований земельного законодательства в части самовольного занятия территории общего пользования путем размещения ограждения за границами отведенного земельного участка" (так сказано в ответе жителям барнаульского комитета по земельным ресурсам и землеустройству). Собственнику тогда выдали предостережение о соблюдении требований закона и территорию стройплощадки он сократил.
В компании "Мой Дом" amic.ru ответили, что дополнительный участок они получили под благоустройство. Начинается он от площади Жукова (где была снесенная "Искра") и идет до дороги. Таким образом, строительная площадка и планируемый к возведению объект находится "строго в границах участка, отведенного под строительство", подчеркнули в компании.
"Жильцы отстояли дорогу"
Однако теперь территория может только расшириться, говорят жители. Так, застройщик способен забрать и половину дороги (со стороны дома № 44 на ул. Георгиева), до которой сейчас простирается забор. Дело в том, что в плане застройки половина проезжей части тоже "отходит" "живому комплексу" – граница участка четко делит дворовую дорогу ровно пополам, отмечают активисты. По словам жителей, строители уже пытались поставить забор посреди этой тропы, однако после возмущений горожан ограждение сдвинули к краю проезжей части.
"Границы забора и так подошли вплотную к дороге. Застройщик еще и пытался поставить забор со стороны первого подъезда, но жильцы отстояли дорогу, так как в таком случае даже скорая нормально не попадет во двор. Если забор будет установлен по всем границам участка, указанным в межевом плане застройщика, у нас будут большие проблемы", – переживает Наталья.
Жители дома рассказывают, что после расширения стройплощадки эта дорога стала главной тропой, по которой дети ходят в лицей № 101 и детский сад – и это несмотря на то, что по ней постоянно ездят автомобили, а в период дождей проезжую часть часто затапливает. Поэтому путь – не самый безопасный для малышей, в отличие от прошлой тропинки, которая проходила по территории сквера и оказалась перекрыта строителями. Однако и этого "небезопасного пути" дети скоро могут лишиться, беспокоятся жители. Тогда им придется обходить либо два дома с одной стороны, либо стройку – с другой.
В компании "Мой Дом" подчеркнули, что их территория действительно заходит на половину дороги у торца дома на ул. Георгиева, 44. Пока ограждение на половине дороги они не поставили, но планируют сделать это летом или осенью 2025 года.
"Вопрос можно считать закрытым"
Территория стройплощадки "забрала" у жителей не только безопасную тропу для детей, но и несколько парковочных мест (с ними во дворе большие проблемы), а также деревья, которые попали под сруб, сообщили жители. При этом ранее администрация Индустриального района и застройщик обещали сохранить зеленые насаждения, подчеркнула Наталья.
Застройщик "Мой Дом" ответил, что в зоне застройки было пять берез, на их спил подрядчик получил "соответствующее разрешение". Больше никаких работ по спилу и корчеванию деревьев не предвидится, заверили представители компании "Мой Дом". Также застройщик отметил, что они сами позаботятся о том, чтобы у детей был безопасный путь в школу и детский сад.
"В настоящее время данный вопрос можно считать закрытым, так как нами отсыпана дорога, ведущая к школе и детскому саду, в теплое время планируем сделать асфальтированный тротуар. Также застройщик проведет освещение вдоль забора, прилегающего к данному пути", – прокомментировали в компании.
Нормы инсоляции и изношенные коммуникации
Есть у жителей и другие претензии к строителям. Из-за проблем с границами земельного участка между стеной первого подъезда на ул. Георгиева, 44, и стеной будущего объекта расстояние составит всего 7 метров при норме 15–20 метров, говорят жители. И они считают, что новый объект перекроет им солнечное освещение.
"Жителям первого подъезда полностью перекроют солнечное освещение. Мы считаем, что проект выполнен с грубыми нарушениями и нормы инсоляции не соблюдены. На бумаге обещали одно, а по факту мы видим укрупнение застройки, вырезку зеленых насаждений и проект, выполненный с нарушениями", – поясняет активист.
Застройщик утверждает, что все нормы инсоляции соседних помещений, напротив, соблюдены, и по ним непрерывный доступ прямого солнечного света должен обеспечиваться на протяжении двух с половиной часов.
Еще местные жители говорят о том, что коммуникации района изношены на 70%, а потому строительство нового объекта увеличит число коммунальных аварий и "создаст угрозу отключения жизнеобеспечивающих ресурсов".
В компании "Мой Дом" ответили, что знают об аварийном состоянии инженерных коммуникаций. А потому собираются реконструировать тепловые сети, бытовую и ливневую канализации и систему водоснабжения. Правда, когда именно пройдут работы, не сообщили.
"Эти мероприятия благоприятно скажутся на ситуации с районными коммуникациями", – подчеркнули в компании.
Впрочем, жители словам застройщика уже не верят. И сейчас они намерены обращаться в различные инстанции, чтобы добиться справедливости. Так, они уже отправили жалобу в Генпрокуратуру и в прокуратуру Индустриального района – требуют проверить законность выдачи разрешения на строительство "Искры", увеличения площади застройки, межевания границ участка, передачи земельного участка в частную собственность, а также просят предоставить информацию об организации безопасного пути для детей от дома № 44 на ул. Георгиева в детский сад и школу.
Как начался протест?
Жители выступили против строительства "живого комплекса" еще в 2023 году. Тогда они говорили, что работы навредят и без того проблемному дому, строительная техника разрушит свежий асфальт, число парковок в разы сократится, дороги во дворах будут использоваться для проезда клиентов "Искры" и так далее. Также они не понимали, как и почему площадь Жукова, являющаяся общественным пространством, оказалась в частных руках.
В декабре 202З года застройщик пригласил активистов на стратегическую сессию, однако там обсуждали исключительно благоустройство близлежащего сквера, а не строительство дома, чем протестующие остались недовольны.
Несмотря на возмущения жителей, барнаульский градсовет в июле 2024 года без серьезных претензий одобрил проект зданий. Однако его члены рекомендовали застройщику рассмотреть возможность строительства второго уровня подземной парковки.
При этом снос здания бывшего кинотеатра "Искра" завершился еще в феврале 2024 года. В апреле 2024-го там появилась установка для устройства буронабивных свай и начались первые работы. А 12 июня 2024 застройщик официально открыл бюст маршала Победы Георгия Жукова на площади имени полководца. До этого там с 1999 года стоял закладной камень.
09:25:42 07-04-2025
чему удивляться то? к этому все и шло...подождите, там скоро вообще жесть будет, когда все построят и начнется парковочная война...только все уже продано, и деньги поделены наверняка!
09:28:49 07-04-2025
А гаражи убрать администрация района не хочет, уже больше четверти века нету главы района который наведет порядок в районе.
09:33:41 07-04-2025
Раньше нормы и правила писали для жителей. Сейчас пишут для застройщиков в приоритете деньги.
14:55:40 07-04-2025
читатель (09:33:41 07-04-2025) Раньше нормы и правила писали для жителей. Сейчас пишут для ... вы про соцалистов что-ли пишете, в какое "раньше"?? сейчас Капитализм. кто успел тот и молодец. у вас есть выборный депутат - вот идите к нему пусть проект закона пишет, защищающий соседей при таких стройках. а пока все законно - ваш выпад просто плаки-плаки по неясному поводу и только ваши лично проблемы, понимаете?
09:39:50 07-04-2025
Странно, ни когда такого не было.
10:14:18 07-04-2025
Гость (09:39:50 07-04-2025) Странно, ни когда такого не было.... и вот опять ...
10:15:31 07-04-2025
Потому что беспредел на местах. Жильцы правильно чтотнаписали в местную прокуротуру, дальше пишите в Москвы. Как так расстояние 7 метров от жилого дома. Этот грубейшее нарушение. И как оказалась половина дороги в их собственности??? Кто проводил такое межевание. Тут видно ,что они в угоду проекту нарушили все права жителей дома и района ,а стройкой в такой близости,как в 7 метров подвергают жизнь и здоровье людей опасности. На местном уровне бесполезно,пишите выше,обращайтесь в суд
10:50:40 07-04-2025
елена (10:15:31 07-04-2025) Потому что беспредел на местах. Жильцы правильно чтотнаписал... Наивная чукотская девочка, походу еще и верящая в справедливого царя.
18:20:56 07-04-2025
Гость (10:50:40 07-04-2025) Наивная чукотская девочка, походу еще и верящая в справедлив... А вы любезный открыто признаете своим высказыванием ,что царь в России только формальный и при нем только беззаконие и справедливости быть не может, все верно?
10:24:05 07-04-2025
Интересно, как так вышло, что дорогу ремонтировали за счет жителей дома 44. А теперь оказывается половинка дороги стала принадлежать компании "Мой Дом". Занимательный факт
14:53:50 07-04-2025
Гость (10:24:05 07-04-2025) Интересно, как так вышло, что дорогу ремонтировали за счет ж... документы нужно было оформлять по кадастру ПРАВИЛЬНО. "собственник которого не установлен, сведений в публичной кадастровой карте по нему нет. " - застройщик по закону сразу же приобрел этот участок. всё. По заверш. строительства там будет забор тоже, более приличного вида. На Южном где комплекс у Церкви строится - то же самое. Бесхозная дорога ничья по букве закона валяется и никому не нужна. Застройщик ее подобрал, купил - и тут же оказалось что она очень нужна садоводам. Ну как так-то? почему как дети малые??? вы сами то где были в какой литаргии, когда у вас под боком такая заварушка? первое дело бежать в кадастр и МЕЖЕВАТЬСЯ!
16:32:34 07-04-2025
Гость (14:53:50 07-04-2025) документы нужно было оформлять по кадастру ПРАВИЛЬНО. "собст... А Вы откуда знаете какой там забор будет?)))
10:36:09 07-04-2025
Всё продали , весь город, спекулянты и хапуги
10:47:36 07-04-2025
Уже в первом подъезде Георгиева 44 от движения земли после выкопанного на половину котлована начала в ванной комнате лопаться плитка, а у других просто отваливается плитка. Так же ездит техника по чужой территории и вывозит глину на асфальт и на дорогу Георгиева. Люди не могут пройти к остановке и к школе из за того что глина везде и вязкая, ноги утопают. Всем просто наплевать, администрация закрывает на это глаза. Хотя уже и письменно и по телефону обращались. В выходные дни идут работы и люди поспать не могут спокойно от шума в жилом квартале своём.
15:00:18 07-04-2025
Гость (10:47:36 07-04-2025) Уже в первом подъезде Георгиева 44 от движения земли после в... пишите коллективно иск в Прокуратуру с фиксацией нарушений, участвуйте в съездах застройщиков на площадках, активничайте. под лежачий камень вода не течет. Мы вот купили 2 квартиры в доме 20 лет как, председатель сразу предложила отмежевать двор побольше, провели собрание и сбор денег, купили , сразу отмежевали тротуар и двор-пустырь. сейчас рядом строится новый дом, границы ВПРИТЫК к нашей меже, но и соляризация, и безопасность и прочее - все в ажуре. думайте ЗАРАНЕЕ и ГОЛОВОЙ. а без межи соляризация сейчас допускает расстояние в 5 (!!) метров всего, дада
10:49:06 07-04-2025
Уберите гаражи и будет всем счастье.
11:05:38 07-04-2025
вокруг жилого дома а тем более многоэтажного должна быть пожарная зона, то есть дорога по которой может подьехать пожарная машина с лестницей для эвакуации. Во двор дома тоже должен быть доступ машинам скорой помощи. Все что нагородили чиновники нарушающее эти нормы -превышение служебных полномочий. Пишите смело в Москву в генеральную прокуратуру которая займется этим
11:51:25 07-04-2025
Когда вы уже нажретесь деньгами! О людях вообще не думаете!
11:57:14 07-04-2025
Вам же сказал модный архитектор что стоимость ваших квадратов вырастет когда его творенье тут построится, и даже спорил на ящик коньяка. Терпите, никто просто так вам ящик не подгонит)
12:14:30 07-04-2025
Вам там сделают благоустройство нормальное, че бухтеть то. Понятное дело пока не по кайфу, но у многих возле домов никаких перспектив не просматривается, только деградация, здесь хоть что-то.
13:00:37 07-04-2025
Гость (12:14:30 07-04-2025) Вам там сделают благоустройство нормальное, че бухтеть то. П... Нормальное, по вашему - это когда закатают все асфальтом и сделают парковку напротив датского садика. У детского сада как раз напротив спортивная площадка - "дышите дорогие дети, это вам подарок от
администрации"
13:03:46 07-04-2025
Гость (12:14:30 07-04-2025) Вам там сделают благоустройство нормальное, че бухтеть то. П... и какое же благоустройство сделает "щедрый" застройщик? полоску плитки шириной 50 см? или газон с чахлой травой длиной 1 погонный метр? а сколько у жителей этого дома потом отберут парковки? а просевшие стены, судя по тому, как плитка отскакивает от стен, кто будет делать? И почему в 7 метрах от дома котлован роют?! Когда есть опасность сползания земли вокруг дома и самого дома! Если круговой пожарный проезд вокруг дома должен составлять 6 метров! и к ним прибавиться еще газон, парковка, отступы между домами для инсоляции. Этот застройщик по нормам вообще имел право только на маленький участок земли, на котором самое больше должно было быть 3 этажа здания.
13:09:23 07-04-2025
Гость (12:14:30 07-04-2025) Вам там сделают благоустройство нормальное, че бухтеть то. П... Давайте у вашего дома сделают это благоустройство...
Нам без него шикарно жилось
12:27:06 07-04-2025
Лес рубят - щепки летят.
А что вы хотели - на стройках бабочек не ловят!!!
13:11:17 07-04-2025
Вот как,не на словах ,а на деле соблюдаются права и интересы граждан.Попробуй добейся здесь какой то правды.
13:25:27 07-04-2025
Невозможно проехать/пройти теперь, чтоб попасть к пешеходному переходу, ведущему к школе, дети должны делать приличный круг !!!! Сплошная анархия, всё продается и покупается! Прав, тот, у кого денег больше, а интересы обычных граждан не учитываются от слова совсем
15:03:15 07-04-2025
Любовь (13:25:27 07-04-2025) Невозможно проехать/пройти теперь, чтоб попасть к пешеходном... учитывается ЗАКОН понимаете. так написано про землю
14:10:00 07-04-2025
ой дети пройти не могут ничего не сломаются обойдут
09:55:19 08-04-2025
оксис (14:10:00 07-04-2025) ой дети пройти не могут ничего не сломаются обойдут... Видимо, у вас точно нет детей, и даже хорошо что нет.
14:32:16 07-04-2025
Мои рекомендации группе «возмущенных» - чупа-чупс сосите и шею мойте.
08:39:32 08-04-2025
Гость (14:32:16 07-04-2025) Мои рекомендации группе «возмущенных» - чупа-чупс сосите и ш... Купите себе и переезжайте сюда, а мы к вам и посмотрим как запоете... Каждый день, как на бочке с порохом, ведь дом может рухнуть от вибрации, дому 45 лет. Мозгами подраскиньте... И смысл дом, у дома строить?
15:22:14 07-04-2025
Теперь жители 1 подъезда дома 44 вместо вида зеленой парковой зоны площади Жукова будут грустно смотреть в окна унылых офисов в семи метрах от них! Печалька.
15:34:45 07-04-2025
Те кто идут в школу может и обойдут, а как в детский сад теперь пройти?к центральному входу ни с одной стороны не пройти. На стройке шум весь день, дети в этом шуме живут и должны как-то спать в тихий час.
17:03:53 07-04-2025
Ирина да им глубоко на ваших детей Почему молчите, собирайтесь с силами деньгими, подавайте в суды.Они же и тут сидят и смеются Вам в глаза обнаглевшие от безнаказанности .А вы терпите. Под лежачий камень вода не течет. Они вам де создают неудобства, так чего молчите. Тут писать в регионе нет смысла ,пишите выше и местные отписки тоже собирайте, куда обращались и все фиксируйте фото-видео все нарушения и на всех этапах Нанимайте юриста ,но ни с этого региона ,а с другого, межуйте. Одним словом будете молчать, так и будет
08:45:09 08-04-2025
Гость (17:03:53 07-04-2025) ... Никто не молчит...
Пишут все кому не лень, звонят... А толку?
Обещание только и полное бездействие...
Когда жильцов завалит, тогда и зашевелятся...
23:39:12 07-04-2025
Ирина (15:34:45 07-04-2025) Те кто идут в школу может и обойдут, а как в детский сад теп... в любом случае сюда писать это недееспособно, это как с тетками выйти поорать пар спустить и пойти спать. Ничего не поменяете так. Идите к депутату
19:13:12 07-04-2025
Попадалась недавно статья 16 года на Амик про снос первомайского и строительства на его месте дома детского творчества или что-то в этом роде. Так вот в ней цитата Дублея, который почти мамой клялся, что все спиленные деревья компенсирует и что у него здание никто без озеленения не примет. Я сейчас каждый день мимо этого творения хожу - там не то что деревьев, там травинки нет ни одной. У них нет совести, они тут деньги зарабатывают, и после них хоть потоп.
19:17:50 07-04-2025
Гость (19:13:12 07-04-2025) Попадалась недавно статья 16 года на Амик про снос первомайс... Первомайский снесли задолго до 2016 года. И на его месте воткнули кубик с разноцветными стеклами. Ищите лучше информацию.
19:52:29 07-04-2025
Гаражи уберите, и будет всем счастье!!!! А то сейчас, как и каждый год, кучка маргиналов, начнут непонятное мясо жарить и сидеть на шезлогах в этих гаражах.
23:18:36 07-04-2025
При чем тут гаражи, при чем тут шашлыки? Походу "людишки" с низкой социальной ответственностью нанятые "застройщиком" или "администрацией" (или со своей корыстью) нанятые за 30 сребренников, пытаются отвлечь внимание жителей МКД 44 и переложить на них вину, за творящиеся с этим застройщиком безобразия.
10:12:14 08-04-2025
Гость (23:18:36 07-04-2025) При чем тут гаражи, при чем тут шашлыки? Походу "людишки" с ... Видимо сильно зацепила правда, аристократию, поедающую мясо между гаражами, раз начали оскорблять)!
00:35:05 08-04-2025
Установленный застрощиком забор посреди дороги перекроет прямой выезд из теплопункта 113 Георгиева 44А. У них там гараж спецтехники и склад труб. Тогда эта долботракторокопательная техника будет ездить дворами мимо детских площадок!