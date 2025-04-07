По словам горожан, теперь дети не могут безопасно добираться до школы

07 апреля 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Забор строительной площадки на ул. Георгиева / Фото: amic.ru

Жители дома № 44 на ул. Георгиева в Барнауле возмутились расширением строительной площадки на месте бывшего кинотеатра "Искра", где сейчас возводят две многоэтажки с офисами и апартаментами. Люди не понимают, как участок расширился еще на несколько метров и подошел к дороге, сразу за которой располагается детский сад № 188. Причем строители могут забрать еще и половину этой проезжей части, которая находится в плане застройки, отмечают возмутившиеся граждане. Подробнее – в материале amic.ru.

Справка: Компания "Мой Дом" строит на месте снесенной "Искры" "живой комплекс" под названием "Искра" с апартаментами и офисами. Две башни – 17 и 9 этажей – будут объединены общей пристройкой с общественными помещениями. Там разместят продуктовый магазин, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и 90 квартир под аренду на 15 этажах. Также планируется сделать паркинг на 100 машино-мест. Вокруг зданий строители намерены обустроить сквер, площадь Жукова покрыть брусчаткой, как и участок вокруг нее. Работы застройщик стремится закончить к лету 2026 года. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

"Собственник не установлен"

По словам местной жительницы Натальи, строительную площадку "живого комплекса" "Искра" расширили в середине марта 2025 года. Забор продлили более чем на 10 метров, заняв территорию бывшего сквера, – от снесенного кинотеатра "Искра" вплоть до дворовой дороги, сразу за которой находится детский сад № 188 (ул. Георгиева, 46). Таким образом, детсад от стройки теперь отделяет всего несколько метров, говорят жители дома № 44 на Георгиева.

Они не понимают, как и кто допустил, чтобы застройщик вообще занял новый участок земли. Ведь территория, на которую раскинулся забор, на публичной кадастровой карте никому не принадлежит, подчеркивают активисты.

"По публичной кадастровой карте границы земельного участка со стороны детского сада № 188 по ул. Георгиева, 46, значительно меньше. Таким образом, часть строительного забора расположена на территории другого участка, собственник которого не установлен, сведений в публичной кадастровой карте по нему нет. Когда с нами обсуждали план, участка в собственности у застройщика не было, он только намеревался купить эти земли и территории на Георгиева, 40, для благоустройства. На момент презентации участок был бесхозным", – рассказала Наталья.

При этом жители подчеркивают, что строители в мае 2024 года уже самовольно занимали небольшую часть данной территории. Тогда специалисты мэрии Барнаула выехали на место и в ходе проверки выявили "нарушение требований земельного законодательства в части самовольного занятия территории общего пользования путем размещения ограждения за границами отведенного земельного участка" (так сказано в ответе жителям барнаульского комитета по земельным ресурсам и землеустройству). Собственнику тогда выдали предостережение о соблюдении требований закона и территорию стройплощадки он сократил.

В компании "Мой Дом" amic.ru ответили, что дополнительный участок они получили под благоустройство. Начинается он от площади Жукова (где была снесенная "Искра") и идет до дороги. Таким образом, строительная площадка и планируемый к возведению объект находится "строго в границах участка, отведенного под строительство", подчеркнули в компании.

Участок на кадастровой карте (выделен белым цветом)/ Фото:pkk5-rosreestro.ru

"Жильцы отстояли дорогу"

Однако теперь территория может только расшириться, говорят жители. Так, застройщик способен забрать и половину дороги (со стороны дома № 44 на ул. Георгиева), до которой сейчас простирается забор. Дело в том, что в плане застройки половина проезжей части тоже "отходит" "живому комплексу" – граница участка четко делит дворовую дорогу ровно пополам, отмечают активисты. По словам жителей, строители уже пытались поставить забор посреди этой тропы, однако после возмущений горожан ограждение сдвинули к краю проезжей части.

"Границы забора и так подошли вплотную к дороге. Застройщик еще и пытался поставить забор со стороны первого подъезда, но жильцы отстояли дорогу, так как в таком случае даже скорая нормально не попадет во двор. Если забор будет установлен по всем границам участка, указанным в межевом плане застройщика, у нас будут большие проблемы", – переживает Наталья.

Жители дома рассказывают, что после расширения стройплощадки эта дорога стала главной тропой, по которой дети ходят в лицей № 101 и детский сад – и это несмотря на то, что по ней постоянно ездят автомобили, а в период дождей проезжую часть часто затапливает. Поэтому путь – не самый безопасный для малышей, в отличие от прошлой тропинки, которая проходила по территории сквера и оказалась перекрыта строителями. Однако и этого "небезопасного пути" дети скоро могут лишиться, беспокоятся жители. Тогда им придется обходить либо два дома с одной стороны, либо стройку – с другой.

В компании "Мой Дом" подчеркнули, что их территория действительно заходит на половину дороги у торца дома на ул. Георгиева, 44. Пока ограждение на половине дороги они не поставили, но планируют сделать это летом или осенью 2025 года.

Дорога, разделения которой опасаются жители / Фото: предоставлено жителями, amic.ru

"Вопрос можно считать закрытым"

Территория стройплощадки "забрала" у жителей не только безопасную тропу для детей, но и несколько парковочных мест (с ними во дворе большие проблемы), а также деревья, которые попали под сруб, сообщили жители. При этом ранее администрация Индустриального района и застройщик обещали сохранить зеленые насаждения, подчеркнула Наталья.

Застройщик "Мой Дом" ответил, что в зоне застройки было пять берез, на их спил подрядчик получил "соответствующее разрешение". Больше никаких работ по спилу и корчеванию деревьев не предвидится, заверили представители компании "Мой Дом". Также застройщик отметил, что они сами позаботятся о том, чтобы у детей был безопасный путь в школу и детский сад.

"В настоящее время данный вопрос можно считать закрытым, так как нами отсыпана дорога, ведущая к школе и детскому саду, в теплое время планируем сделать асфальтированный тротуар. Также застройщик проведет освещение вдоль забора, прилегающего к данному пути", – прокомментировали в компании.

Дорога между детским садом и стройкой / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Нормы инсоляции и изношенные коммуникации

Есть у жителей и другие претензии к строителям. Из-за проблем с границами земельного участка между стеной первого подъезда на ул. Георгиева, 44, и стеной будущего объекта расстояние составит всего 7 метров при норме 15–20 метров, говорят жители. И они считают, что новый объект перекроет им солнечное освещение.

"Жителям первого подъезда полностью перекроют солнечное освещение. Мы считаем, что проект выполнен с грубыми нарушениями и нормы инсоляции не соблюдены. На бумаге обещали одно, а по факту мы видим укрупнение застройки, вырезку зеленых насаждений и проект, выполненный с нарушениями", – поясняет активист.

Застройщик утверждает, что все нормы инсоляции соседних помещений, напротив, соблюдены, и по ним непрерывный доступ прямого солнечного света должен обеспечиваться на протяжении двух с половиной часов.

Расширение стройплощадки на ул. Георгиева / Фото: amic.ru

Еще местные жители говорят о том, что коммуникации района изношены на 70%, а потому строительство нового объекта увеличит число коммунальных аварий и "создаст угрозу отключения жизнеобеспечивающих ресурсов".

В компании "Мой Дом" ответили, что знают об аварийном состоянии инженерных коммуникаций. А потому собираются реконструировать тепловые сети, бытовую и ливневую канализации и систему водоснабжения. Правда, когда именно пройдут работы, не сообщили.

"Эти мероприятия благоприятно скажутся на ситуации с районными коммуникациями", – подчеркнули в компании.

Впрочем, жители словам застройщика уже не верят. И сейчас они намерены обращаться в различные инстанции, чтобы добиться справедливости. Так, они уже отправили жалобу в Генпрокуратуру и в прокуратуру Индустриального района – требуют проверить законность выдачи разрешения на строительство "Искры", увеличения площади застройки, межевания границ участка, передачи земельного участка в частную собственность, а также просят предоставить информацию об организации безопасного пути для детей от дома № 44 на ул. Георгиева в детский сад и школу.

Дорога между детским садом и стройкой / Фото: amic.ru

Как начался протест?

Жители выступили против строительства "живого комплекса" еще в 2023 году. Тогда они говорили, что работы навредят и без того проблемному дому, строительная техника разрушит свежий асфальт, число парковок в разы сократится, дороги во дворах будут использоваться для проезда клиентов "Искры" и так далее. Также они не понимали, как и почему площадь Жукова, являющаяся общественным пространством, оказалась в частных руках.

В декабре 202З года застройщик пригласил активистов на стратегическую сессию, однако там обсуждали исключительно благоустройство близлежащего сквера, а не строительство дома, чем протестующие остались недовольны.

Несмотря на возмущения жителей, барнаульский градсовет в июле 2024 года без серьезных претензий одобрил проект зданий. Однако его члены рекомендовали застройщику рассмотреть возможность строительства второго уровня подземной парковки.

При этом снос здания бывшего кинотеатра "Искра" завершился еще в феврале 2024 года. В апреле 2024-го там появилась установка для устройства буронабивных свай и начались первые работы. А 12 июня 2024 застройщик официально открыл бюст маршала Победы Георгия Жукова на площади имени полководца. До этого там с 1999 года стоял закладной камень.