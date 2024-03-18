Власти решают, как избежать пробок на новой развязке в Барнауле
Здесь уже перенесли коммуникации, забетонировали все 94 буронабивные сваи на трех путепроводах, возвели тела семи опор металлического путепровода
18 марта 2024, 08:15, ИА Амител
В Минтрансе Алтайского края думают над тем, как избежать пробок на транспортной развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты тщательно разрабатывают оптимальные схемы движения для дачного сезона с целью избежать пробок и минимизировать ограничения во время строительства развязки.
"В результате правильного распределения транспорта пропускная способность объекта увеличится до 70 000 автомобилей в день", – отметил министр транспорта Антон Воронов.
Минтранс Алтайского края планирует интересное световое оформление для новой развязки.
Сейчас подрядчик работает над строительством. Также специалисты монтируют балки пролетного строения на двух железобетонных путепроводах и готовят их к гидроизоляции и устройству дорожного покрытия. Ведется строительство следующего пролета металлического путепровода из шести.
В тоннельной части выполняют опалубочные работы для бетонирования боковых стен. Уже переместили коммуникации, забетонировали все сваи и возвели тела опор металлического путепровода из семи. В конце года планируется завершение кольцевого и тоннельного пути, создание асфальтобетонного покрытия, системы водоотвода и освещения, установка автобусных остановок и шумозащитных заборов, устройство тротуаров и озеленение территории.
08:36:49 18-03-2024
ГМ), обычно об этом думают в процессе проектирования)
15:15:11 18-03-2024
Гость (08:36:49 18-03-2024) ГМ), обычно об этом думают в процессе проектирования)... текст прочитай
08:43:17 18-03-2024
У нас сначала построят многоэтажек, а потом за голову хватаются , что делать ,что делать - в семьях по 2 -3 машины! Куда все это деть , куда деть.....
08:44:50 18-03-2024
Может забыли об этом подумать?
09:02:23 18-03-2024
После пуска развязки пробки будут на Змеиногорском в районе Школы садоводов.
09:06:33 18-03-2024
смысл в этой развязке если пробка начинается за ней и тянется до самого телецентра из неграмотно настроенных светофоров. в этом месте и дачный сезон не особо стояли.
09:15:18 18-03-2024
Как в пословице: "врон ворону глаз не выклюет" - один подмахнл быстро подпись на освоение ярдов рублей, другой решает текучку.
10:12:37 18-03-2024
У вас там уже пробки, это ещё дачный сезон не начался.
1) поворот на онкоцентр надежда.
2) Змеиногорский 104
3) Поворот на нагорную.
4) Поворот на Ляпидевского
Добавьте там по 3 полосе на повороты и будет счастье.
Дальше только хуже будет из большого количества строек.
И что самое печальное нет дублёра Змеиногорского от КП до города.
10:38:18 18-03-2024
"В результате правильного распределения транспорта пропускная способность объекта увеличится до 70 000 автомобилей в день", – отметил министр транспорта Антон Воронов.
Может тогда и не надо строить, достаточно правильно распределить.
10:56:29 18-03-2024
Гость (10:38:18 18-03-2024) "В результате правильного распределения транспорта пропускна... Вот вы придумали! денежка-то сама себя в карман не положит..!
15:17:40 18-03-2024
Гость (10:56:29 18-03-2024) Вот вы придумали! денежка-то сама себя в карман не положит..... прежде чем такое писать, поинтересуйтесь как проводятся госзакупки и какая ответственность на тендерах
16:26:46 18-03-2024
Так власти решают или специалисты?
07:28:04 19-03-2024
как говорится - хочешь сдвинуть пробку на 200м, построй развязку. Затор будет внизу на мосте возле озера Пономаревского