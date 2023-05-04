В Барнауле перекроют несколько улиц 5 мая: где и во сколько будет ограничено движение
Водителей просят быть внимательнее на улицах Барнаула 5 мая и выбирать пути объезда: некоторые дороги будут перекрыты
04 мая 2023, 15:25, Анастасия Бичакова
В пятницу, 5 мая, в Барнауле перекроют несколько участков дорог.
Где и в какое время будет ограничено движение транспорта в преддверии майских выходных – читайте на amic.ru.
Какие дороги и на сколько перекроют в Барнауле 5 мая?
Как сообщают в барнаульской мэрии, с 10:00 до 12:00 будет закрыто движение на ул. Новосибирской, 16в, в районе сквера Победы.
С 11:00 до 12:00 – на ул. Первомайской, от ул. Мамонтова, 56 до ул. Олимпийской, 30 в селе Власиха.
А с 18:00 до 21:00 будет перекрыта нечётная часть пр. Ленина – от ул. Молодёжной до ул. Димитрова.
А почему перекроют участки дорог в Барнауле?
Изменится ли 5 мая схема движения автобусов?
Да. С перекрытием дорог 5 мая изменится схема движения некоторых автобусов в Барнауле.
- По маршрутам № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41 и 70р при движении в сторону речного вокзала: пр. Ленина – ул. Молодёжная – пр. Социалистический – ул. Димитрова – пр. Ленина, дальше – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.
- По маршрутам № 20, 35, 53, 109, 109оп и 110 при движении в сторону речного вокзала: пр. Ленина – ул. Молодёжная – пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина, дальше – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений.
16:26:05 04-05-2023
Хотелось бы знать причину, кто перекрывает тот знает.
07:56:57 05-05-2023
Дети побегут. 5 мая на День радио всегда легкоатлетические забеги
08:42:45 05-05-2023
Хто там в мэрии токой вумный? Ленинский, в пятницу, в час пик перекрыть?