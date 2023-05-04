Как сообщают в барнаульской мэрии, с 10:00 до 12:00 будет закрыто движение на ул. Новосибирской, 16в, в районе сквера Победы.

С 11:00 до 12:00 – на ул. Первомайской, от ул. Мамонтова, 56 до ул. Олимпийской, 30 в селе Власиха.

А с 18:00 до 21:00 будет перекрыта нечётная часть пр. Ленина – от ул. Молодёжной до ул. Димитрова.