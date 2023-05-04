В Бийске рассмотрят возможность увеличения числа рейсов общественного транспорта

Бийчане жалуются, что автобусы задерживаются порой на часы, когда едут в Заречье

04 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Вопрос о дополнительных рейсах автобусов в Бийске рассмотрят на ближайшем заседании транспортной комиссии. Как сообщает "Бийский рабочий", об этом заявили специалисты управления ЖКХ городской администрации.

Напомним, что на данный момент проблема организации дорожного движения в Заречье всё ещё не решена. Ближе к выходным и праздникам на коммунальном мосту возникают пробки, а весь пассажиропоток лёг на автобусы и маршрутки. Бийчане жалуются, что автобусы задерживаются порой на часы. Люди не могут вовремя добраться до работы.

Отметим, что губернатор Алтайского края Томенко заявлял, что следит за работой на коммунальном мосту в Бийске. Он призывал местные власти сделать всё возможное, чтобы минимизировать дискомфорт.

По этому поводу губернатор поговорил с главой города Виктором Щигревым, которому напомнил о необходимости крайне внимательно отнестись к организации пассажирских перевозок.