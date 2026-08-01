В Барнауле перекроют несколько улиц из-за ремонта коммунальных сетей

В августе ограничения введут на проспекте Социалистическом, улицах Чернышевского и Челюскинцев

01 августа 2026, 12:35, ИА Амител

Сотрудники барнаульского водоканала / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / Лилия Болатаева

В августе "Росводоканал Барнаул" вместе с подрядчиками начнет реконструкцию и строительство сетей водоотведения на трех участках краевой столицы. Работы затронут центральную часть города и потребуют временных ограничений движения транспорта.

Где ограничат движение

С 1 августа 2026 года специалисты приступят к обновлению канализационной сети диаметром 400 мм на проспекте Социалистическом. На участке протяженностью 65 метров подрядчик проведет земляные работы, пилотное бурение, проложит новую трубу и заменит колодцы.

С 1 по 26 августа автомобилисты не смогут пользоваться правой полосой проспекта Социалистического от улицы Никитина до улицы Короленко. На четной стороне отрезка также запретят остановку и стоянку машин. Завершить реконструкцию и восстановить благоустройство планируют до 26 августа.

С 3 по 10 августа движение перекроют на улице Чернышевского возле здания № 39, где построят новую канализационную сеть.

Еще один крупный этап пройдет с 1 августа по 30 сентября. На нечетной стороне улицы Челюскинцев от Шевченко до Партизанской проложат канализацию. Водопровод построят по четной стороне Челюскинцев от Шевченко до Молодежной, а также в Революционном переулке от Молодежной до Крупской.

На время работ движение ограничат в Рекордном проезде и Капитальном переулке возле пересечения с улицей Челюскинцев, а также на пересечении Чернышевского и Челюскинцев. Также ограничения коснутся переулка Революционного от Молодежной до Шевченко, включая пересечения с Кемеровским проездом и улицей Шевченко, а также возле улицы Крупской.

На сети направят 700 млн рублей

«Данные работы — часть масштабной программы модернизации городской инфраструктуры. Обновление повысит надежность водоотведения центральной части города, где сосредоточены социальные объекты, административные здания и жилые дома», — сообщил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

В 2026 году компания планирует отремонтировать, реконструировать и построить более 15 км сетей водоснабжения и водоотведения. На эти работы по инвестиционной и производственной программам предприятия направят около 700 млн рублей. Общий объем вложений в коммунальную инфраструктуру Барнаула превысит 1,57 млрд рублей.