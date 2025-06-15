В Барнауле открыли движение трамваев на узле проспекта Красноармейского и улицы Анатолия

Вагоны маршрутов № 4 и 5 начали ходить в привычном направлении

15 июня 2025, 11:18, ИА Амител

Узел проспекта Красноармейского и улицы Анатолия / Фото: barnaul.org

15 июня в Барнауле возобновили движение трамваев № 4 и 5 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, с 12 июня перевозить пассажиров в соответствии с привычным маршрутом начали трамваи № 1 и 7. В ближайшие дни ремонтные работы завершат – специалистам предстоит уложить асфальтовое покрытие.

При этом в мэрии подчеркнули, что автобусы и автомобили смогут передвигаться по проспекту Красноармейскому только после асфальтировки.

В Барнауле с 2 июня меняют трамвайные рельсы на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Специалисты МУП "Горэлектротранс" проводят реконструкцию 410-метрового участка. До 23 июня движение по нечетной стороне Красноармейского перекрыли.