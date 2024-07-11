В Барнауле перекроют улицы Антона Петрова и Союза Республик

Автобус № 53 изменит схему движения

11 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле временно ограничат движение на нескольких участках дорог, предупредили в телеграм-канале администрации города.

Из-за ремонта теплосети перекроют:

улицу Союза Республик в районе здания № 11 с 08:00 13 июля до 20:00 26 июля;

улицу Антона Петрова в районе здания № 104 с 08:00 13 июля до 08:00 14 июля и с 08:00 19 июля до 08:00 22 июля.

Автобус № 53 на конечную "Улица Шумакова" во время перекрытия на Антона Петрова будет ездить так: ул. Матросова – ул. Советской Армии – ул. Телефонная – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту. Обратно: ул. Антона Петрова – ул. Телефонная – ул. Советской Армии – ул. Матросова, далее – по маршруту.

Водителей просят быть внимательными и выбирать объезды заранее.