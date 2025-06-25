В Барнауле перекрыли часть улицы Антона Петрова из-за коммунальной аварии

Повреждение планируют устранить вечером

25 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Lucian Alexe / unsplash.com

В Барнауле перекрыли правую полосу улицы Антона Петрова на участке от Попова до Шукшина, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Причина — повреждение водопровода на пересечении Антона Петрова и Шукшина. Специалисты уже прибыли на место и устраняют аварию.

"Холодное водоснабжение на время ремонта отсутствует по следующим адресам: ул. Шукшина, 29 (школа), ул. Антона Петрова, 252 (детский сад)", — добавили в организации.



Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.

В Барнауле 25 июня также произошла коммунальная авария по улице 2-й Строительной, 42, в результате чего без холодной воды остались восемь домов.