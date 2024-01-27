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В Барнауле перекрыли часть улицы Димитрова из-за коммунальной аварии

Воду отключать не стали

27 января 2024, 11:44, ИА Амител

Перекрытие улицы Димитрова / Изображение: "Яндекс Карты"
Перекрытие улицы Димитрова / Изображение: "Яндекс Карты"

Движение транспорта ограничили по улице Димитрова в Барнауле из-за коммунальной аварии, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Сотрудники предприятия ведут земляные работы по ул. Димитрова, 79, – из-за этого полностью перекрыли проезд по этой улице на участке от дома № 81 до пересечения с проспектом Ленина. Воду при этом отключать не стали.

Ориентировочно, ремонт закончат в 19:00.

Это уже вторая коммунальная авария за 27 января. Также рабочие устраняют повреждение по пр. Ленина, 165. Без холодной воды тем временем остаются более 30 домов.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 4

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Олег

14:20:03 27-01-2024

Вчера Бийск без воды остался, сегодня Барнаул лихорадит. Враги народа, вредители-диверсанты действуют или приватизация не туда пошла?

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Владимир

16:25:13 27-01-2024

Олег (14:20:03 27-01-2024) Вчера Бийск без воды остался, сегодня Барнаул лихорадит. Вра... это свои враги, называются безответственность, разгильдяцство и умыкание денег. На димитрова если не ошибаюсь, в прошлом году делали ремонт, на этой же трубе

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Гость

20:21:38 27-01-2024

Коммунисты гады! Не могли сразу придумать и положить вечные трубы!? Тогда бы сейчас не пришлось бы ремонтировать... Или ещё того лучше, ложить все деньги за ЖКХ в карман директоров! А не думать о какой-то реконструкции...!?

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Гость

06:52:11 28-01-2024

Мэр города поздравил горожан с очередным прорывом Если в дальнейшем не заниматься заменой обветшалого водопровода, то в скором времени проспект Ленина превратится в пешеходную улицу, о чем и мечтал глава города

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