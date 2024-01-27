В Барнауле перекрыли часть улицы Димитрова из-за коммунальной аварии
Воду отключать не стали
27 января 2024, 11:44, ИА Амител
Перекрытие улицы Димитрова / Изображение: "Яндекс Карты"
Движение транспорта ограничили по улице Димитрова в Барнауле из-за коммунальной аварии, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Сотрудники предприятия ведут земляные работы по ул. Димитрова, 79, – из-за этого полностью перекрыли проезд по этой улице на участке от дома № 81 до пересечения с проспектом Ленина. Воду при этом отключать не стали.
Ориентировочно, ремонт закончат в 19:00.
Это уже вторая коммунальная авария за 27 января. Также рабочие устраняют повреждение по пр. Ленина, 165. Без холодной воды тем временем остаются более 30 домов.
14:20:03 27-01-2024
Вчера Бийск без воды остался, сегодня Барнаул лихорадит. Враги народа, вредители-диверсанты действуют или приватизация не туда пошла?
16:25:13 27-01-2024
Олег (14:20:03 27-01-2024) Вчера Бийск без воды остался, сегодня Барнаул лихорадит. Вра... это свои враги, называются безответственность, разгильдяцство и умыкание денег. На димитрова если не ошибаюсь, в прошлом году делали ремонт, на этой же трубе
20:21:38 27-01-2024
Коммунисты гады! Не могли сразу придумать и положить вечные трубы!? Тогда бы сейчас не пришлось бы ремонтировать... Или ещё того лучше, ложить все деньги за ЖКХ в карман директоров! А не думать о какой-то реконструкции...!?
06:52:11 28-01-2024
Мэр города поздравил горожан с очередным прорывом Если в дальнейшем не заниматься заменой обветшалого водопровода, то в скором времени проспект Ленина превратится в пешеходную улицу, о чем и мечтал глава города