В Барнауле перекрыли часть улицы Димитрова из-за коммунальной аварии

Воду отключать не стали

27 января 2024, 11:44, ИА Амител

Перекрытие улицы Димитрова / Изображение: "Яндекс Карты"

Движение транспорта ограничили по улице Димитрова в Барнауле из-за коммунальной аварии, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Сотрудники предприятия ведут земляные работы по ул. Димитрова, 79, – из-за этого полностью перекрыли проезд по этой улице на участке от дома № 81 до пересечения с проспектом Ленина. Воду при этом отключать не стали.

Ориентировочно, ремонт закончат в 19:00.

Это уже вторая коммунальная авария за 27 января. Также рабочие устраняют повреждение по пр. Ленина, 165. Без холодной воды тем временем остаются более 30 домов.