НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле перекрыли улицу Антона Петрова из-за коммунальной аварии

Повреждение на водопроводе планируют устранить к 20:30

28 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Sigmund / unsplash.com
Фото: Sigmund / unsplash.com

В Барнауле ограничили движение для транспорта по улице Антона Петрова. Такие меры связаны с аварией на водопроводе, сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Для производства работ перекрыто движение автотранспорта по ул. Антона Петрова от ул. Коммунаров до ул. Красный Текстильщик", – уточнили в организации.

Сейчас специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм по улице Антона Петрова, 50а. 

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Советской Армии, 36 (административное здание), 24 (частный дом), 34 (двухэтажный жилой дом); 
  • ул. Коммунаров, 173 (административное здание), 139 (трехэтажный жилой дом), 139а (административное здание), 137 (частный дом), 122б (пятиэтажный жилой дом); 
  • ул. Антона Петрова, 42–58, 43–61 (19 частных домов). 

Ориентировочно все повреждения устранят к 20:30. 

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Часть барнаульцев на несколько часов останется без холодной воды

Под отключение попадают жилые дома, бойлерная, аптека, магазины и пожарный гидрант
НОВОСТИОбщество

Барнаул вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 3

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гость

14:39:05 28-03-2025

Уже привычны ежедневные аварии((( запас воды имею.

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Гость

17:28:14 28-03-2025

гость (14:39:05 28-03-2025) Уже привычны ежедневные аварии((( запас воды имею.... Много воды в запасах?

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Гость

13:04:18 29-03-2025

Интересно, за последний год была хоть одна неделя? нет, пусть 3 дня, что бы не было коммунальных аварий?

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