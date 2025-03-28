В Барнауле перекрыли улицу Антона Петрова из-за коммунальной аварии

Повреждение на водопроводе планируют устранить к 20:30

28 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Sigmund / unsplash.com

В Барнауле ограничили движение для транспорта по улице Антона Петрова. Такие меры связаны с аварией на водопроводе, сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Для производства работ перекрыто движение автотранспорта по ул. Антона Петрова от ул. Коммунаров до ул. Красный Текстильщик", – уточнили в организации.

Сейчас специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм по улице Антона Петрова, 50а.

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Советской Армии, 36 (административное здание), 24 (частный дом), 34 (двухэтажный жилой дом);

ул. Коммунаров, 173 (административное здание), 139 (трехэтажный жилой дом), 139а (административное здание), 137 (частный дом), 122б (пятиэтажный жилой дом);

ул. Антона Петрова, 42–58, 43–61 (19 частных домов).

Ориентировочно все повреждения устранят к 20:30.