В Барнауле перекрыли улицу Антона Петрова из-за коммунальной аварии
Повреждение на водопроводе планируют устранить к 20:30
28 марта 2025, 12:30, ИА Амител
Фото: Sigmund / unsplash.com
В Барнауле ограничили движение для транспорта по улице Антона Петрова. Такие меры связаны с аварией на водопроводе, сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Для производства работ перекрыто движение автотранспорта по ул. Антона Петрова от ул. Коммунаров до ул. Красный Текстильщик", – уточнили в организации.
Сейчас специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм по улице Антона Петрова, 50а.
На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Советской Армии, 36 (административное здание), 24 (частный дом), 34 (двухэтажный жилой дом);
- ул. Коммунаров, 173 (административное здание), 139 (трехэтажный жилой дом), 139а (административное здание), 137 (частный дом), 122б (пятиэтажный жилой дом);
- ул. Антона Петрова, 42–58, 43–61 (19 частных домов).
Ориентировочно все повреждения устранят к 20:30.
14:39:05 28-03-2025
Уже привычны ежедневные аварии((( запас воды имею.
17:28:14 28-03-2025
гость (14:39:05 28-03-2025) Уже привычны ежедневные аварии((( запас воды имею.... Много воды в запасах?
13:04:18 29-03-2025
Интересно, за последний год была хоть одна неделя? нет, пусть 3 дня, что бы не было коммунальных аварий?