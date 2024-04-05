В Барнауле перекрыли улицу Кутузова из-за потопа

Проходящий в этом месте автобус № 70р изменил маршрут

05 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Затопленная дорога на улице Кутузова / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле ночью 5 апреля река Барнаулка вышла из берегов и затопила дорогу по улице Кутузова в районе железнодорожного моста.

Как сообщили в администрации, из-за этого возле дома № 266 перекрыли движение транспорта , а проходящий здесь автобус № 70р временно ездит по укороченному маршруту — до остановки "Центральный дом-интернат".

Власти города объяснили, что причиной подтопления стало вскрытие льда в Барнаулке. "Возле гидротехнического сооружения на реке скопился лед, что привело к повышению уровня воды вверх по течению", — отметили в мэрии.

"В результате оказалась подтоплена дорога в районе железнодорожного моста на улице Кутузова, из-за чего невозможно проехать под мостом в направлении старой части поселка Борзовая Заимка, дорога перекрыта", — добавили в мэрии.

Сейчас на месте дежурит экипаж ГИБДД, а также работают представители администрации Центрального района, управления ГО ЧС, комитета по благоустройству и специалисты подрядной организации.