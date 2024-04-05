Река затопила дорогу в Барнауле
По ней ходит автобус 70-го маршрута
05 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Затопленная дорога / Фото читательницы / amic.ru
В Барнауле минувшей ночью разлилась река Барнаулка и затопила дорогу под двумя мостами в районе шоссе Ленточный бор, сообщила местная жительница.
"Сегодня ночью дорога полностью ушла под воду", — рассказала читательница amic.ru.
Девушка отметила, что через это место проходит 70-й автобус, и люди, которые на нем ездят, "сегодня испытают проблемы".
Кроме того, из-за потопа оказались частично отрезаны поселки Ползуново и Борзовая Заимка — придется делать крюк.
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