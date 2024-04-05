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Река затопила дорогу в Барнауле

По ней ходит автобус 70-го маршрута

05 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Затопленная дорога / Фото читательницы / amic.ru
Затопленная дорога / Фото читательницы / amic.ru

В Барнауле минувшей ночью разлилась река Барнаулка и затопила дорогу под двумя мостами в районе шоссе Ленточный бор, сообщила местная жительница.

"Сегодня ночью дорога полностью ушла под воду", — рассказала читательница amic.ru.

Девушка отметила, что через это место проходит 70-й автобус, и люди, которые на нем ездят, "сегодня испытают проблемы".

Кроме того, из-за потопа оказались частично отрезаны поселки Ползуново и Борзовая Заимка — придется делать крюк.

Барнаул Паводок
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Комментарии 8

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Гость

08:09:41 05-04-2024

Река явно пытается дестабилизировать ситуацию и расколоть общество

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Гость

08:10:00 05-04-2024

А ели и тут прокурор, как тот прапорщик, скажет не верь глазам своим, это люминий

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Гость

08:23:39 05-04-2024

Результат вырубки Ленточного бора. Там еще на собирались высотки строить.

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Гость

08:33:24 05-04-2024

Гость (08:23:39 05-04-2024) Результат вырубки Ленточного бора. Там еще на собирались выс... Вырубка лесов наоборот ведет к обезвоживанию земли. Судя по всему, Алтайскому краю пока это не грозит.

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Гость

08:35:13 05-04-2024

Гость (08:23:39 05-04-2024) Результат вырубки Ленточного бора. Там еще на собирались выс... Да ладно... То, что Барнаулка разлилась- нифига не аномалия. При царе-батюшке сия водная артерия была гораздо полноводнее. И, кстати, лес свели именно в XVIII веке, когда плавили медь и серебро. В принципе, вся территория старой части Барнаула была лесом.

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Гость

01:00:10 06-04-2024

Гость (08:23:39 05-04-2024) Результат вырубки Ленточного бора. Там еще на собирались выс... Выдумка?
В прошлом году Барнаулка вечно была скромным ручьем

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Гость

08:32:15 05-04-2024

Прямо на Барнаулке собирались высотки строить.

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Гость

09:19:40 05-04-2024

Академик Малахов Владимир Васильевич 2 дня назад на ОТР предлагал где топит лесополосы садить.

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