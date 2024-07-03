В Барнауле перенесут памятный камень адмиралу Николаю Кузнецову в другое место
Сделать это попросили местные жители
03 июля 2024, 12:00, ИА Амител
В Индустриальном районе Барнаула 2 июля начали переносить памятный камень в честь адмирала флота Николая Кузнецова, сообщили в мэрии.
Изначально памятник располагался у дома № 53а по улице Балтийской, но жители обратились в администрацию с инициативой перенести камень в сквер Адмирала Кузнецова на пересечении Балтийской и Шумакова.
В 2018 году эта территория как раз была благоустроена.
"Учитывая социальную значимость переноса камня, сохранение исторической памяти и завершение благоустройства сквера, администрацией района организованы работы по переносу камня. Далее в сквере будет выполнено благоустройство территории вокруг памятного камня", – отметили в пресс-службе.
15:29:18 03-07-2024
А если другие жители попросят этот камень перетащить на другую улицу? Снова потащат ?
16:11:22 03-07-2024
Учитывая социальную значимость- шта? проведите опрос 90% респондентов не скажет кто это. Зачем тратить бюджетные деньги а??? или по смете нарисовали 10 взяли 20