В Барнауле перенесут памятный камень адмиралу Николаю Кузнецову в другое место

Сделать это попросили местные жители

03 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Памятник адмиралу Николаю Кузнецову / Фото: t.me/barnaul_org

В Индустриальном районе Барнаула 2 июля начали переносить памятный камень в честь адмирала флота Николая Кузнецова, сообщили в мэрии.

Изначально памятник располагался у дома № 53а по улице Балтийской, но жители обратились в администрацию с инициативой перенести камень в сквер Адмирала Кузнецова на пересечении Балтийской и Шумакова.

В 2018 году эта территория как раз была благоустроена.