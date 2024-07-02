Скульптуру уже отлили в бронзе на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, осталось только доставить ее в Барнаул

02 июля 2024, 06:45, ИА Амител

Скульптура собаке Варе / Фото предоставлено Сергеем Писаревым

Памятник собаке-герою Варе, которая спасла сибирских солдат в зоне СВО и пожертвовала собой, установят в барнаульском зоопарке до конца лета 2024 года. Скульптуру уже отлили в бронзе на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, в ближайшее время ее должны доставить в Барнаул. Об этом amic.ru рассказал директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

"Точных сроков установки мы никогда не обозначали. Всегда говорили, что установим памятник, как только нам его выдаст Каслинский завод. Его директор недавно сказал, что скульптуру отлили. Надеюсь, в ближайшее время она к нам придет. Памятник осталось доставить в Барнаул и установить. В течение лета планируем это сделать. Пригласим на открытие участников СВО, тех, кто идею подал, журналистов, будет большое мероприятие. Как только я увижу памятник и подберу для него камень, так и скажу о сроках", – пояснил Писарев.

Арт-объект разработал в Санкт-Петербурге скульптор Ярослав Барков, который создал для зоопарка скульптуры Курочке Рябе и медведице Глаше. С инициативой об установке памятника выступили волонтеры из общественной организации "Весточка из дома". Писарев согласился с идеей и нашел спонсоров, которые оплатили изготовление скульптуры.

Поставить арт-объект планируется на входе в зоопарк. Так посетители смогут поздороваться с собакой и пожать ей лапу.

Напомним, что собака Варя ходила с российскими солдатами в обходы, копала окопы и извещала их об опасности. В ноябре 2023 года она заметила дрон-камикадзе и начала громко лаять и тем самым предупредила военных. Они смогли отбежать на безопасное расстояние и спастись. Собака умерла от осколка разрывного снаряда, который попал ей в живот.