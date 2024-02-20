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Барнаульский перевозчик купил две новые "Газели"

У автобусов низкий пол и места для пассажиров с колясками

20 февраля 2024, 09:46, ИА Амител

"Газель City" 2023 / Фото: barnaul.org
"Газель City" 2023 / Фото: barnaul.org

Два новых автобуса выйдут на маршруты № 2 и № 60 в Барнауле, сообщили в мэрии.

Перевозчик "СолГри" купил две "Газели City" 2023 года выпуска за 9 млн рублей. Модель имеет низкий пол и места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

В конце января в Барнаул поступили первые девять автобусов для работы на муниципальных маршрутах. Всего для краевой столицы правительство региона закупило 41 отечественный автобус марки НефАЗ за 685 млн рублей.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 26

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Гость

09:48:17 20-02-2024

Терминалы там есть? Тогда норм!

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Гость

09:54:27 20-02-2024

Почему интересно в Турции эти газели почти на миллион дешевле стоят?

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Гость

10:27:35 20-02-2024

Гость (09:54:27 20-02-2024) Почему интересно в Турции эти газели почти на миллион дешевл... Вы не понимаете, это другое

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Гость

16:29:45 20-02-2024

Гость (09:54:27 20-02-2024) Почему интересно в Турции эти газели почти на миллион дешевл... Там шаломенцывых нету потому что...

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Гость

10:05:22 20-02-2024

09.02.2017 - 9 февраля - АиФ-Алтай. Новый автобусный маршрут №29 «Солнечная Поляна-Солнечная Поляна», который будет курсировать до медицинского кластера, начнет работать с 13 февраля в Барнауле. Благодаря новому маршруту жители спальных районов без пересадок смогут добраться в краевую клиническую больницу. Схема движения автобусов маршрута №29: С. Поляна – Энтузиастов – Попова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Власихинская – ш.Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – Ляпидевского - Аванесова – Змеиногорский тракт – пр. Ленина – Космонавтов – 40 лет Октября - ул.П. Сухова – ул.Малахова – Г. Исакова – С. Поляна. Как быстро надо было угробить такой хороший маршрут! ?

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Гость

10:07:34 20-02-2024

Именно эту модификацию ГАЗели разрабатывали злобные карлики, ненавидящие высоких и красивых людей. Расстояние между сидениями таково, что с комфортом там может поместиться только кто-то из их своих, ростом 164 см с кепкой.

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Гость

10:28:24 20-02-2024

Гость (10:07:34 20-02-2024) Именно эту модификацию ГАЗели разрабатывали злобные карлики,... Это ты ещё на Nissan X-Trail не ездил, вот где ноги некуда девать!))) А в газельках можно найти место в разных частях салона, и большим и маленьким. Не щемись в середине, садись, в передней или хвостовой части, поместишься без хлопот.

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Гость

10:52:17 20-02-2024

Гость (10:07:34 20-02-2024) Именно эту модификацию ГАЗели разрабатывали злобные карлики,... Смешно предъявлять такие требования к маленькому автобусу такого формата. Это скорее к перевозчику нужно такие вопросы задавать, чтобы покупали полноформатные автобусы.

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Гость

17:19:13 20-02-2024

Гость (10:52:17 20-02-2024) Смешно предъявлять такие требования к маленькому автобусу та... Это скорее не к перевозчику вопрос а к администрации: почему то в Красноярске власти принципиально не пускают на маршрут перевозчиков с маршрутками - только полноценные автобусы. Перевозчик если его не ограничивать, купит самое дешевое и убогое ТС, ему плевать как там пассажиры себя чувствуют, главное чтобы платили.

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Гость

12:44:29 20-02-2024

"Карликам" ростом около 164 см в час пик там держаться не за что, поручни под потолком. А вот в том что эти газели разрабатывали и закупали злобные люди - это точно! Сидячих мест еще меньше, чем в предыдущих недоавтобусах, стоять тоже крайне неудобно. А пассажиры с колясками и маломобильные граждане в эту газель просто не войдут, так как даже днем в них не протолкнуться. Уважаемый перевозчик, перед тем как закупать такой транспорт, вы попробуйте прокатиться в час пик на этом филиале ада! Утром из густонаселенных районов идут газели с узкими проходами, в которых два даже стройных человека нормально разойтись не могут! Автобусы всегда битком, часто проезжают мимо, пассажиры на остановках просто не входят и остаются стоять на морозе. Вечером повторяется все то же самое, но уже в обратном направлении. Искренне вам желаю ежедневно пользоваться автобусами 60 маршрута утром и вечером!

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Светлана

13:54:52 20-02-2024

Гость (12:44:29 20-02-2024) "Карликам" ростом около 164 см в час пик там держаться не з... Я 150 см...

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Татьяна

11:00:32 20-02-2024

Радость, то какая!!! Я уже сбилась со счета сколько закупили автобусов. Покажите то место, где они курсируют или это в музей для автопрома.

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Гость

14:33:44 20-02-2024

Татьяна (11:00:32 20-02-2024) Радость, то какая!!! Я уже сбилась со счета сколько закупили... с языка сняли! Заживем, однако теперь!!!

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Гость

11:18:08 20-02-2024

Эти газельки давно уже пора запретит! А мы радуемся, что закупаем. Администрация и автоперевозчики хоть раз проехали в них? Даже не в час пик!

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Пассажир со стажем

13:11:28 20-02-2024

Гость (11:18:08 20-02-2024) Эти газельки давно уже пора запретит! А мы радуемся, что зак... Нормальные газельки, заходить легко, ехать комфортно, сидеть удобно! Злобные комментарии пишут завистливые конкуренты со старыми убитыми машинёшками!

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Гость

13:10:55 20-02-2024

Владелец 29 маршрута платит водителям сколько? 3 тысячи, а в эту сумму что входит - заправка, ремонт, работа по 12 часов. а трудовой договор есть? а льготный стаж?

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Карлик

13:43:20 20-02-2024

Неправда ваша. Мы тоже не входим. И даже нам тесно.

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Гость

15:52:56 20-02-2024

Все года был правильный тренд - убрать мелкие маршрутки с улиц из-за неудобств и малой вместимости. Тут всё развернулось на 180 градусов, старые автобусы разваливаются и массово ликвидируются удобные маршруты и заменяются газелями как и было в 90е года

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Гость

17:28:32 20-02-2024

Гость (15:52:56 20-02-2024) Все года был правильный тренд - убрать мелкие маршрутки с ул... в 90е больших автобусов было гораздо больше, тогда еще наследие советских автопарков существовало, в виде ЛИАЗов, Икарусов и прочих автобусов. И в гармошках Икарусах было очень удобно захадить выходить, много дверей, вагон места и сиденья очень удобные., да и ЛИАЗ 677 был очень даже милым автобусом, как сейчас принято говорить "ламповым", не в пример сегодняшним. То что сейчас происходит с общественным транспортом, это даже не шаг назад - это прыжок в каменный век. Так как сейчас- плохо с общ.транспортом не было никогда!

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Гость

17:32:22 20-02-2024

Гость (17:28:32 20-02-2024) в 90е больших автобусов было гораздо больше, тогда еще насле... в 90-е только и были что большие автобусы) про газельвагены даже не слышали. Икарусы, ЛИАЗы, ЛАЗы...

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Гость

18:19:35 20-02-2024

Ну я даже и не знаю, еще бы пару мопедов купили и отрапортовали.. На фоне тотальной нехватки как количества, так и вместимости практически на всех маршрутах городского ОТ, все это выглядит как форменное издевательство.

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Грыша

20:10:50 20-02-2024

По 203 маршруту доезжал на Мерседес... Сделано для людей. Удобно войти выйти. Дверь широкая. Поручни расположены удобно. Искать взглядом не нужно-он под рукой. Двигается плавно без рывков. В салоне тишина.

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Гость

08:37:25 21-02-2024

Грыша (20:10:50 20-02-2024) По 203 маршруту доезжал на Мерседес... Сделано для людей. Уд... Это когда это в Молсовхоз начал ходить Мерседес? Были когда-то давно Ситроены, Фольксвагены, но те водилы разбежались со своим транспортом, остались 2 больших "китайца" и куча рухляди типа Хундай Конти, тоже, кстати, сделанными по специальному заказу особо злобных карликов...

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Гость

23:21:34 20-02-2024

За полнейший бардак с общественным транспортом должна ответить вся администрация города. Не одному же Шеломенцеву отдуваться.

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Маша

11:46:02 21-02-2024

47 маршрут когда порядок наведут, полные маршрутки, дышать нечем, тесно, автобусы мелкие, битком с утра до вечера!

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Гаст

16:55:15 21-02-2024

Недельный салют в честь этого события!

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