Барнаульский перевозчик купил две новые "Газели"

У автобусов низкий пол и места для пассажиров с колясками

20 февраля 2024, 09:46, ИА Амител

"Газель City" 2023 / Фото: barnaul.org

Два новых автобуса выйдут на маршруты № 2 и № 60 в Барнауле, сообщили в мэрии.

Перевозчик "СолГри" купил две "Газели City" 2023 года выпуска за 9 млн рублей. Модель имеет низкий пол и места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

В конце января в Барнаул поступили первые девять автобусов для работы на муниципальных маршрутах. Всего для краевой столицы правительство региона закупило 41 отечественный автобус марки НефАЗ за 685 млн рублей.