Барнаульский перевозчик купил две новые "Газели"
У автобусов низкий пол и места для пассажиров с колясками
20 февраля 2024, 09:46, ИА Амител
"Газель City" 2023 / Фото: barnaul.org
Два новых автобуса выйдут на маршруты № 2 и № 60 в Барнауле, сообщили в мэрии.
Перевозчик "СолГри" купил две "Газели City" 2023 года выпуска за 9 млн рублей. Модель имеет низкий пол и места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.
В конце января в Барнаул поступили первые девять автобусов для работы на муниципальных маршрутах. Всего для краевой столицы правительство региона закупило 41 отечественный автобус марки НефАЗ за 685 млн рублей.
09:48:17 20-02-2024
Терминалы там есть? Тогда норм!
09:54:27 20-02-2024
Почему интересно в Турции эти газели почти на миллион дешевле стоят?
10:27:35 20-02-2024
Гость (09:54:27 20-02-2024) Почему интересно в Турции эти газели почти на миллион дешевл... Вы не понимаете, это другое
16:29:45 20-02-2024
Гость (09:54:27 20-02-2024) Почему интересно в Турции эти газели почти на миллион дешевл... Там шаломенцывых нету потому что...
10:05:22 20-02-2024
09.02.2017 - 9 февраля - АиФ-Алтай. Новый автобусный маршрут №29 «Солнечная Поляна-Солнечная Поляна», который будет курсировать до медицинского кластера, начнет работать с 13 февраля в Барнауле. Благодаря новому маршруту жители спальных районов без пересадок смогут добраться в краевую клиническую больницу. Схема движения автобусов маршрута №29: С. Поляна – Энтузиастов – Попова – Северный Власихинский проезд – Лазурная – Власихинская – ш.Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – Ляпидевского - Аванесова – Змеиногорский тракт – пр. Ленина – Космонавтов – 40 лет Октября - ул.П. Сухова – ул.Малахова – Г. Исакова – С. Поляна. Как быстро надо было угробить такой хороший маршрут! ?
10:07:34 20-02-2024
Именно эту модификацию ГАЗели разрабатывали злобные карлики, ненавидящие высоких и красивых людей. Расстояние между сидениями таково, что с комфортом там может поместиться только кто-то из их своих, ростом 164 см с кепкой.
10:28:24 20-02-2024
Гость (10:07:34 20-02-2024) Именно эту модификацию ГАЗели разрабатывали злобные карлики,... Это ты ещё на Nissan X-Trail не ездил, вот где ноги некуда девать!))) А в газельках можно найти место в разных частях салона, и большим и маленьким. Не щемись в середине, садись, в передней или хвостовой части, поместишься без хлопот.
10:52:17 20-02-2024
Гость (10:07:34 20-02-2024) Именно эту модификацию ГАЗели разрабатывали злобные карлики,... Смешно предъявлять такие требования к маленькому автобусу такого формата. Это скорее к перевозчику нужно такие вопросы задавать, чтобы покупали полноформатные автобусы.
17:19:13 20-02-2024
Гость (10:52:17 20-02-2024) Смешно предъявлять такие требования к маленькому автобусу та... Это скорее не к перевозчику вопрос а к администрации: почему то в Красноярске власти принципиально не пускают на маршрут перевозчиков с маршрутками - только полноценные автобусы. Перевозчик если его не ограничивать, купит самое дешевое и убогое ТС, ему плевать как там пассажиры себя чувствуют, главное чтобы платили.
12:44:29 20-02-2024
"Карликам" ростом около 164 см в час пик там держаться не за что, поручни под потолком. А вот в том что эти газели разрабатывали и закупали злобные люди - это точно! Сидячих мест еще меньше, чем в предыдущих недоавтобусах, стоять тоже крайне неудобно. А пассажиры с колясками и маломобильные граждане в эту газель просто не войдут, так как даже днем в них не протолкнуться. Уважаемый перевозчик, перед тем как закупать такой транспорт, вы попробуйте прокатиться в час пик на этом филиале ада! Утром из густонаселенных районов идут газели с узкими проходами, в которых два даже стройных человека нормально разойтись не могут! Автобусы всегда битком, часто проезжают мимо, пассажиры на остановках просто не входят и остаются стоять на морозе. Вечером повторяется все то же самое, но уже в обратном направлении. Искренне вам желаю ежедневно пользоваться автобусами 60 маршрута утром и вечером!
13:54:52 20-02-2024
Гость (12:44:29 20-02-2024) "Карликам" ростом около 164 см в час пик там держаться не з... Я 150 см...
11:00:32 20-02-2024
Радость, то какая!!! Я уже сбилась со счета сколько закупили автобусов. Покажите то место, где они курсируют или это в музей для автопрома.
14:33:44 20-02-2024
Татьяна (11:00:32 20-02-2024) Радость, то какая!!! Я уже сбилась со счета сколько закупили... с языка сняли! Заживем, однако теперь!!!
11:18:08 20-02-2024
Эти газельки давно уже пора запретит! А мы радуемся, что закупаем. Администрация и автоперевозчики хоть раз проехали в них? Даже не в час пик!
13:11:28 20-02-2024
Гость (11:18:08 20-02-2024) Эти газельки давно уже пора запретит! А мы радуемся, что зак... Нормальные газельки, заходить легко, ехать комфортно, сидеть удобно! Злобные комментарии пишут завистливые конкуренты со старыми убитыми машинёшками!
13:10:55 20-02-2024
Владелец 29 маршрута платит водителям сколько? 3 тысячи, а в эту сумму что входит - заправка, ремонт, работа по 12 часов. а трудовой договор есть? а льготный стаж?
13:43:20 20-02-2024
Неправда ваша. Мы тоже не входим. И даже нам тесно.
15:52:56 20-02-2024
Все года был правильный тренд - убрать мелкие маршрутки с улиц из-за неудобств и малой вместимости. Тут всё развернулось на 180 градусов, старые автобусы разваливаются и массово ликвидируются удобные маршруты и заменяются газелями как и было в 90е года
17:28:32 20-02-2024
Гость (15:52:56 20-02-2024) Все года был правильный тренд - убрать мелкие маршрутки с ул... в 90е больших автобусов было гораздо больше, тогда еще наследие советских автопарков существовало, в виде ЛИАЗов, Икарусов и прочих автобусов. И в гармошках Икарусах было очень удобно захадить выходить, много дверей, вагон места и сиденья очень удобные., да и ЛИАЗ 677 был очень даже милым автобусом, как сейчас принято говорить "ламповым", не в пример сегодняшним. То что сейчас происходит с общественным транспортом, это даже не шаг назад - это прыжок в каменный век. Так как сейчас- плохо с общ.транспортом не было никогда!
17:32:22 20-02-2024
Гость (17:28:32 20-02-2024) в 90е больших автобусов было гораздо больше, тогда еще насле... в 90-е только и были что большие автобусы) про газельвагены даже не слышали. Икарусы, ЛИАЗы, ЛАЗы...
18:19:35 20-02-2024
Ну я даже и не знаю, еще бы пару мопедов купили и отрапортовали.. На фоне тотальной нехватки как количества, так и вместимости практически на всех маршрутах городского ОТ, все это выглядит как форменное издевательство.
20:10:50 20-02-2024
По 203 маршруту доезжал на Мерседес... Сделано для людей. Удобно войти выйти. Дверь широкая. Поручни расположены удобно. Искать взглядом не нужно-он под рукой. Двигается плавно без рывков. В салоне тишина.
08:37:25 21-02-2024
Грыша (20:10:50 20-02-2024) По 203 маршруту доезжал на Мерседес... Сделано для людей. Уд... Это когда это в Молсовхоз начал ходить Мерседес? Были когда-то давно Ситроены, Фольксвагены, но те водилы разбежались со своим транспортом, остались 2 больших "китайца" и куча рухляди типа Хундай Конти, тоже, кстати, сделанными по специальному заказу особо злобных карликов...
23:21:34 20-02-2024
За полнейший бардак с общественным транспортом должна ответить вся администрация города. Не одному же Шеломенцеву отдуваться.
11:46:02 21-02-2024
47 маршрут когда порядок наведут, полные маршрутки, дышать нечем, тесно, автобусы мелкие, битком с утра до вечера!
16:55:15 21-02-2024
Недельный салют в честь этого события!