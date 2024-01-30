Большие и вместимые. Как выглядят первые девять автобусов, поступивших в Барнаул
Поставка еще 32 отечественных автобусов ожидается до конца февраля
30 января 2024, 12:45, ИА Амител
В Барнаул поступили первые девять автобусов, предназначенные для работы на муниципальных маршрутах общественного транспорта, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.
"В настоящее время автобусы размещены на площадке МУП "Горэлектротранс". Поставка всех автобусов ожидается до конца февраля", – рассказали в министерстве.
Напомним, всего для Барнаула правительство края закупило 41 отечественный автобус марки НефАЗ, стоимость которых составляет 685 млн рублей.
Данные автобусы большого класса, их вместимость – до 100 человек. Они низкопольные, оснащены оборудованием и местами для маломобильных граждан, имеют кондиционеры, порты для подзарядки, электронный маршрутоуказатель и речевое оповещение пассажиров.
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от новых 24 автобусов для работы в муниципалитетах региона.
12:49:04 30-01-2024
Нифааа!.. Нифаз!
12:55:43 30-01-2024
Гость (12:49:04 30-01-2024) Нифааа!.. Нифаз!... Шары протри- Камаз шильдик.
14:52:07 30-01-2024
Газелист. (12:55:43 30-01-2024) Шары протри- Камаз шильдик. ... НЕФАЗ, это дочка КамАЗа, если что!
12:49:04 30-01-2024
Обкатывать как трамваи будут,до лета? Или выйдут скоро? Вот что интересует.
14:38:41 30-01-2024
гость (12:49:04 30-01-2024) Обкатывать как трамваи будут,до лета? Или выйдут скоро? Вот ... на площадке Горэлектротранс)
12:53:09 30-01-2024
хорошие. выпускайте.
12:53:22 30-01-2024
опять дизель! или газомоторка?
13:03:30 30-01-2024
мне одному показалось что там сидений мало?
13:53:12 30-01-2024
Гость (13:03:30 30-01-2024) мне одному показалось что там сидений мало?... Похоже, только там где колёса. И то, потому-что стоять там не получится ;)
13:04:04 30-01-2024
на сушеном кизяке
13:10:48 30-01-2024
Такое впечатление, что власти организуют музей автотранспорта. Перманентно сообщают о поступлении в город трамваев и автобусов, но на марщруты их не выпускают.
15:40:43 30-01-2024
Гость (13:10:48 30-01-2024) Такое впечатление, что власти организуют музей автотранспорт... Перед выборами всё выпустят
15:47:52 30-01-2024
Гость (13:10:48 30-01-2024) Такое впечатление, что власти организуют музей автотранспорт... Как в армии ,старшина поставит новый утюг в бытовку,а гладить им нельзя, только старым перегарелым...😂( Конечно не везде)
17:20:12 30-01-2024
Гость (15:47:52 30-01-2024) Как в армии ,старшина поставит новый утюг в бытовку,а гладит... - Товарищ старшина, телевизор смотреть можно? - Смотреть можно, но не включать.
13:12:22 30-01-2024
"автобус марки НефАЗ" - правда на самом автобусе русским по белому написано КАМАЗ.
13:16:45 30-01-2024
Чё толку от этих кондюков, они их все равно вкл. не будут! Вспомните те Скании которые по 53 ходят, вообще ни разу не видел чтобы в жару их включали, даже по просьбе трудящихся! И кто если, что должен малобильных граждан таскать в/из салона, водилы!? И кондуктаров тоже набрали с водителями или как в маршрутках=трамваях будет саморасчет и водителей?
15:21:33 30-01-2024
Гость (13:16:45 30-01-2024) Чё толку от этих кондюков, они их все равно вкл. не будут! В... Я даже в автобусе 60ехала большом, в первую дверь расчитывались с водителем
13:20:20 30-01-2024
Зашел специально на сайт НЕфаз https://nefaz.ru/ в каталоге продукции нет таких автобусов, есть только вахтовые. Опять шильдики переклеивали?
13:27:48 30-01-2024
Гость (13:20:20 30-01-2024) Зашел специально на сайт НЕфаз https://nefaz.ru/ в каталог... " "Не по глазам видимо!" Пользуйтесь https://kamaz.ru/production/buses/
13:32:40 30-01-2024
Соседу уже предлагали на эти автобусы, в тот МУП пойти водителем, отказался, говорит, край 47 тыров предлогают, если с него почти не слазить:(((((, он на гезели в 1,5 раза больше, ща "заколачивает"!))))))
17:41:51 01-02-2024
Гость (13:32:40 30-01-2024) Соседу уже предлагали на эти автобусы, в тот МУП пойти водит... Вообще то 80т. Обещают, врëт ваш сосед.
13:48:18 30-01-2024
Да хоть такие пусть побыстрее пустят , а то брацы с утра уже не в моготу втискиваться в автобусы - битком.
20:26:04 30-01-2024
Гость (13:48:18 30-01-2024) Да хоть такие пусть побыстрее пустят , а то брацы с утра уже... Верно - утром совершенно нельзя уехать на работу.
13:59:06 30-01-2024
За границей был однажды, лет 15-16 назад, пользовались общественным транспортом: на входе оплата хоть наличными, хоть картой, проездных правда не видел. И самое главное в летний зной комфортная температура в салоне автобуса. Весь транспорт дизельный, но ароматов от транспорта нет. У нас любой автобус вонючий, едет и чадит.
14:18:45 30-01-2024
Верните 37 маршрут!!!!
14:38:45 30-01-2024
Гость (14:18:45 30-01-2024) Верните 37 маршрут, или год?!
11:24:35 05-02-2024
Гость (14:38:45 30-01-2024) маршрут, или год?!... Да год-то уже вернули!
14:55:08 30-01-2024
А мне вот всегда непонятно для чего озвучивают сумму затраченных средств. Мне - то от этого - что? Гордиться этим, плакать, сожалеть - или что? Ну потратили. Наверно это сейчас столько стоит. А может и нет. Проверить невозможно. Лучше бы более подробно оповестили когда этот транспорт выйдет на линию. И желательно без вранья.
14:58:43 30-01-2024
вместимость – до 100 человек - Сидячих сколько мест? 15?
15:13:29 30-01-2024
Замечательные у нас новости. Трамваи поступили, автобусы поступили. И? Нам от этого ни холодно, ни жарко. Трамваи на маршруты вышли? Нет. Сколько времени они уже у нас - полгода, больше? Вот когда автобусы на линии выйдут, тогда и будет повод что-то писать. А пока это очередной неубитый медведь. Который, как и трамваи, имеет нехилый шанс остаться на приколе в парке.
15:40:54 30-01-2024
Хоть бы фотографию показали этих автобусов!!Ждемс !Столько разговоров в течении полугода и никаких фото!!
15:42:57 30-01-2024
А когда планируется запустить эти автобусы по маршрутам?
17:12:50 30-01-2024
Увидел новый трамвай, не понравились цвета покраски. Можно ли было опросить и согласовать с горожанами? Впредь предлагаю согласовывать.
17:23:28 30-01-2024
Гость (17:12:50 30-01-2024) Увидел новый трамвай, не понравились цвета покраски. Можно л... Вроде до весны еще не близко, а крышак у тебя уже течет.
18:11:26 30-01-2024
А почему администрация на них не может ездить?
18:36:26 30-01-2024
Новые трамваи и автобусы не эксплуатируются по каким-то неведомым причинам. Тем временем их детали потихоньку приходят в негодность. Те же резиновые уплотнители не делаются лучше от многомесячного стояния транспорта на приколе, а люди мучаются в переполненных старых салонах. Кто сознательно наносит ущерб?
19:01:35 30-01-2024
Может к выборам берегут,типа вот вам,просили,получите
19:33:14 30-01-2024
Новые трамваи к нашим рельсам не подходят, а автобусы наверное к нашим дорогам или поворотам не подходят, надо все улицы перекладывать по-новому. Профессионалы у власти, как иначе...
21:38:08 30-01-2024
Гость (19:33:14 30-01-2024) Новые трамваи к нашим рельсам не подходят, а автобусы наверн... Все нормально с рельсами. Просто грамотно обращаться и владеть с новой техникой в Барнауле неприученные. Трамваи еще и на маршрутах не были, а уже один в самом депо раздолбили передок.
23:37:45 31-01-2024
'автобус марки НефАЗ' (13:12:22 30-01-2024) "автобус марки НефАЗ" - правда на самом автобусе русским по ... потому что НефАЗ - подразделение КамАЗа, производящее автобусы