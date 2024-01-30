Большие и вместимые. Как выглядят первые девять автобусов, поступивших в Барнаул

Поставка еще 32 отечественных автобусов ожидается до конца февраля

30 января 2024, 12:45, ИА Амител

Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

В Барнаул поступили первые девять автобусов, предназначенные для работы на муниципальных маршрутах общественного транспорта, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.

"В настоящее время автобусы размещены на площадке МУП "Горэлектротранс". Поставка всех автобусов ожидается до конца февраля", – рассказали в министерстве.

Напомним, всего для Барнаула правительство края закупило 41 отечественный автобус марки НефАЗ, стоимость которых составляет 685 млн рублей.

Данные автобусы большого класса, их вместимость – до 100 человек. Они низкопольные, оснащены оборудованием и местами для маломобильных граждан, имеют кондиционеры, порты для подзарядки, электронный маршрутоуказатель и речевое оповещение пассажиров.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от новых 24 автобусов для работы в муниципалитетах региона.