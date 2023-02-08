НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле первокурсница инвестировала в мошенников более 1,7 млн

790 тысяч девушка накопила, а остальную часть денег взяла в кредит

08 февраля 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле студентка первого курса отдала мошенникам более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

19-летняя девушка увидела в интернете предложение сказочного заработка и не смогла устоять. Она передала деньги в "проект" и поняла, что стала жертвой мошенников.

790 тысяч из общей суммы составили накопления первокурсницы, а остальные деньги она взяла в кредит.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

 

Комментарии 7

  • Хорошо живут первокурсницы. Накопила 790 тысяч это ж где она их заработала?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Такие в ВУЗ только понтоваться приходят.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо живут первокурсницы. Накопила 790 тысяч это ж где она их заработала? -- не завидуй, иди работу найди нормальную
    08 февраля, Гость   Ответить
  • где она их заработала? - не вашего ума дела
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, иди найди) удачи....
    08 февраля, Гость   Ответить
  • И кто кредит ей дал?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • вчерашняя школьница накопила 790 тыщ? хм...
    08 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров