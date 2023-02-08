В Барнауле первокурсница инвестировала в мошенников более 1,7 млн

790 тысяч девушка накопила, а остальную часть денег взяла в кредит

08 февраля 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле студентка первого курса отдала мошенникам более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

19-летняя девушка увидела в интернете предложение сказочного заработка и не смогла устоять. Она передала деньги в "проект" и поняла, что стала жертвой мошенников.

790 тысяч из общей суммы составили накопления первокурсницы, а остальные деньги она взяла в кредит.

Правоохранители возбудили уголовное дело.