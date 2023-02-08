В Барнауле первокурсница инвестировала в мошенников более 1,7 млн
790 тысяч девушка накопила, а остальную часть денег взяла в кредит
08 февраля 2023, 11:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле студентка первого курса отдала мошенникам более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
19-летняя девушка увидела в интернете предложение сказочного заработка и не смогла устоять. Она передала деньги в "проект" и поняла, что стала жертвой мошенников.
790 тысяч из общей суммы составили накопления первокурсницы, а остальные деньги она взяла в кредит.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Комментарии 7