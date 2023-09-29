В Барнауле планируют построить восемь новых школ для шести тысяч учеников
Уже получено заключение государственной экспертизы
29 сентября 2023, 16:27, ИА Амител
В Барнауле подготовлены проекты и получено заключение государственной экспертизы по восьми школам общей вместимостью 5725 мест, сообщает мэрия.
"В Индустриальном районе в кварталах 2032, 2033, 2011/1, 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012. Строительство будет осуществляться по мере выделения денежных средств", – рассказали власти.
Напомним, сейчас район активно застраивается. За пять лет здесь введено в эксплуатацию четыре школы общей вместимостью 2200 детей.
В сентябре 2023 года открылась школа № 138 в микрорайоне Спутник на 550 мест. Завершается строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест.
В декабре 2022 года выдано разрешение на строительство школы в квартале 2011 на улице Взлетной, завершить работы планируют в декабре 2024 года.
"На эти цели направлено 908,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 72 млн рублей, краевого бюджета – 715,1 млн рублей, городского бюджета – 121,2 млн рублей", – уточнили в мэрии.
17:33:44 29-09-2023
Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе
19:28:03 29-09-2023
Пора обратить внимание на пригород. Необходимо строить школы и детские сады.Увеличилось количество жителей рядом с поселками Центральный,Лебяжье в связи со строительством частных жилых домов, а школы здесь малой вместимости.