В Барнауле планируют построить восемь новых школ для шести тысяч учеников

Уже получено заключение государственной экспертизы

29 сентября 2023, 16:27, ИА Амител

В Барнауле подготовлены проекты и получено заключение государственной экспертизы по восьми школам общей вместимостью 5725 мест, сообщает мэрия.

"В Индустриальном районе в кварталах 2032, 2033, 2011/1, 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012. Строительство будет осуществляться по мере выделения денежных средств", – рассказали власти.

Напомним, сейчас район активно застраивается. За пять лет здесь введено в эксплуатацию четыре школы общей вместимостью 2200 детей.

В сентябре 2023 года открылась школа № 138 в микрорайоне Спутник на 550 мест. Завершается строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест.

В декабре 2022 года выдано разрешение на строительство школы в квартале 2011 на улице Взлетной, завершить работы планируют в декабре 2024 года.