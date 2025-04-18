В Барнауле планируют восстановить два важных участка трамвайной сети

Реконструкцию должны завершить до 31 августа 2025 года

18 апреля 2025, 16:42, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле ищут подрядчика, который проведет масштабную реконструкцию двух важных участков трамвайной сети: на проспекте Строителей ("кривая" на проспект Ленина), а также на пересечении ул. Попова и ул. Балтийской. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".

Исходя из документа, речь идет о следующих участках:

трамвайные пути по пр. Ленина – пр. Строителей – ул. Северо-Западной;

трамвайные пути по ул. Попова – ул. Власихинской – ул. Антона Петрова.

Цена лота составляет 4,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 24 апреля. Подрядчика определят уже на следующий день, 25 апреля.

Судя по документам закупки, ремонт на проспекте Строителей будет иметь больший масштаб, чем на перекрестке улиц Попова и Балтийской, – без НДС его стоимость оценили в 2,8 млн рублей. Для ремонта второй локации предусмотрено меньше средств – 675 тысяч рублей.

Приступить к выполнению контракта подрядчик должен 20 мая. Завершить реконструкцию трамвайных путей необходимо до 31 августа 2025 года.