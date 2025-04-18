В Барнауле планируют восстановить два важных участка трамвайной сети
Реконструкцию должны завершить до 31 августа 2025 года
18 апреля 2025, 16:42, ИА Амител
В Барнауле ищут подрядчика, который проведет масштабную реконструкцию двух важных участков трамвайной сети: на проспекте Строителей ("кривая" на проспект Ленина), а также на пересечении ул. Попова и ул. Балтийской. Соответствующий лот разместили в системе ЕИС "Закупки".
Исходя из документа, речь идет о следующих участках:
- трамвайные пути по пр. Ленина – пр. Строителей – ул. Северо-Западной;
- трамвайные пути по ул. Попова – ул. Власихинской – ул. Антона Петрова.
Цена лота составляет 4,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 24 апреля. Подрядчика определят уже на следующий день, 25 апреля.
Судя по документам закупки, ремонт на проспекте Строителей будет иметь больший масштаб, чем на перекрестке улиц Попова и Балтийской, – без НДС его стоимость оценили в 2,8 млн рублей. Для ремонта второй локации предусмотрено меньше средств – 675 тысяч рублей.
Приступить к выполнению контракта подрядчик должен 20 мая. Завершить реконструкцию трамвайных путей необходимо до 31 августа 2025 года.
16:57:15 18-04-2025
Вы первое депо уже восстановили
20:01:42 18-04-2025
Пути изношены много где. Когда по улице Анатолия едешь, перестук стоит такой, что трамвай подпрыгивает. Полное ощущение, словно у вагона колёса квадратные.
21:25:42 18-04-2025
Гость (20:01:42 18-04-2025) Полное ощущение, словно у вагона колёса квадратные. Я тебе открою тайну (с)... Колеса уже скоро треугольными будут...
22:23:53 18-04-2025
Гость (20:01:42 18-04-2025) Пути изношены много где. Когда по улице Анатолия едешь, пере... Там всегда так было. Видимо подложка такая жесткая под путями.
21:23:32 18-04-2025
А плитку или асфальт на переезде Строителей-Социалистический они сделать не желают? Там местами уже сантиметров на 10 ямы ниже уровня рельсов...
22:00:45 18-04-2025
Гость (21:23:32 18-04-2025) А плитку или асфальт на переезде Строителей-Социалистический... Автобусник? А если нет, то какой тебе переезд Строителей-Социалистический?
22:13:27 18-04-2025
Гость (22:00:45 18-04-2025) Автобусник? А если нет, то какой тебе переезд Строителей-Соц... Откуда вас понаехало-то? Из каких деревенек?? Города не знаете, но свой нос в каждую **** толкаете...
Я еду по Социалистическому, мне надо к Ж/д вокзалу (прямо) или налево к Павловскому тракту, ты мне предлагаешь объезжать через площадь Октября?? Сожги свое водительское удостоверение как только прочитаешь мой ответ. Оно тебе не надо, поскольку лишнее... Либо вернись домой, в деревню, а то не дай бог в ДТП залепенишься, а у тебя и страховки поди нету...
06:59:38 19-04-2025
это опять все лето будут перекрыты перекрестки,где переезды. все ремонтируют,ремонтируют,а толку ноль.
09:29:43 19-04-2025
Да кто же минусует?
10:31:49 19-04-2025
Зачем - станци М. Строителей рядом же должна быть?
11:06:45 19-04-2025
Минусаторы, вы в ГЭТе работаете или по природной бестолковости минусуете?