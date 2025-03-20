"Городам и селам Алтая планируют купить новые трамваи и автобусы на 1,5 млрд рублей"👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Средства будут выделены уже в 2025 году из краевого бюджета

20 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В бюджете Алтайского края на 2025 год заложат дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на покупку общественного транспорта для районов и городов региона. Об этом 20 марта в ходе расширенной коллегии Минтранса заявил глава ведомства Андрей Подолян.

Закупка новой техники начнется уже в 2025 году. В 2026-м она должна поступить в муниципалитеты региона. Кто конкретно получит новые автобусы и трамваи, пока неизвестно. Депутаты АКЗС рассмотрят вопрос о повышении доходной и расходной частей краевого бюджета на сессии 27 марта.

По словам Андрея Подоляна, всего планируют приобрести 28 новых автобусов. Барнаул и Бийск поделят между собой 12 современных трамваев. Также специально для Алтайского края выпустят девять новых троллейбусов.

"Мы продолжим работу по обновлению общественного транспорта. Эта работа началась в 2021 году, когда мы приобрели 193 автобуса малой вместимости для наших районов", – отметил министр.

Напомним, в 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.

Также на обновление электротранспорта в Барнауле и Рубцовске из краевого бюджета выделили более миллиарда рублей. Для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время здесь начнут ездить пять новых троллейбусов.