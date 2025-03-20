Городам и селам Алтая планируют купить новые трамваи и автобусы на 1,5 млрд рублей
Средства будут выделены уже в 2025 году из краевого бюджета
20 марта 2025, 14:15, ИА Амител
В бюджете Алтайского края на 2025 год заложат дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на покупку общественного транспорта для районов и городов региона. Об этом 20 марта в ходе расширенной коллегии Минтранса заявил глава ведомства Андрей Подолян.
Закупка новой техники начнется уже в 2025 году. В 2026-м она должна поступить в муниципалитеты региона. Кто конкретно получит новые автобусы и трамваи, пока неизвестно. Депутаты АКЗС рассмотрят вопрос о повышении доходной и расходной частей краевого бюджета на сессии 27 марта.
По словам Андрея Подоляна, всего планируют приобрести 28 новых автобусов. Барнаул и Бийск поделят между собой 12 современных трамваев. Также специально для Алтайского края выпустят девять новых троллейбусов.
"Мы продолжим работу по обновлению общественного транспорта. Эта работа началась в 2021 году, когда мы приобрели 193 автобуса малой вместимости для наших районов", – отметил министр.
Напомним, в 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.
Также на обновление электротранспорта в Барнауле и Рубцовске из краевого бюджета выделили более миллиарда рублей. Для краевой столицы закупили десять новых трамваев. В ближайшее время здесь начнут ездить пять новых троллейбусов.
14:27:09 20-03-2025
неоднократно ездил в новых белорусских трамваях...
Очучение- буд-то в тонкой жестяной банке едешь.
Татра, как-то по надёжнее что ли. Железо потолще...
07:23:43 21-03-2025
Шинник (14:27:09 20-03-2025) неоднократно ездил в новых белорусских трамваях...Очучен... Ты со своей Татрой - пережиток прошлого. Посмотри как эти Татры выглядят - вагоны смерти, свисают провода, сиденья сломаны, двери не закрываются. А вместо железа на них - 100500 слоев дешевой краски, которой их 50 лет красят.
15:23:24 20-03-2025
А они не хотят сначала сделать так, чтобы по улицам ездило то, что было закуплено раньше? Полностью, а не частично? Хотя о чем это я, цель всех этих закупок ведь вовсе не обеспечение города нормальным ОТ.
16:02:33 20-03-2025
Гость (15:23:24 20-03-2025) А они не хотят сначала сделать так, чтобы по улицам ездило т... Совершенно верно. А показать власти в Москве, что программы реализуются.............
16:25:31 20-03-2025
Гость (15:23:24 20-03-2025) А они не хотят сначала сделать так, чтобы по улицам ездило т... Ездило что? Старое ржавое железо? Оно не может ездить. А если имеете ввиду, что не все работоспособное железо выходит в рейс, то почему это должно мешать приобретению нового? Это задачи параллельные, а не взаимоисключающие, их обе надо решать. Хотя о чем это я, цель вашего комментария вовсе не для того, чтобы ясность внести, а....
16:01:09 20-03-2025
"Городам и селам Алтая планируют купить новые трамваи и автобусы на 1,5 млрд рублей"👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
16:31:39 20-03-2025
Закупайте побольше! Только замечание - может лучше автобусы в городском исполнении, а не в пригородном закупать? Что бы широкие проходы были и не надо было с применением грубой силы протискиваться к выходу между рядами кресел и пассажирами в узком проходе, утрамбованными в два ряда. Вот было же в ЛИАЗе-луноходе - с одного борта ряда в два кресла, а с другого в одно. Не зря же так делали.
16:58:43 20-03-2025
а где Барнаульский трамвай? прикрыли производство, все?
18:02:14 20-03-2025
Если действительно будут выделены средства, необходимо отдать их в руки настоящих специалистов. Иначе будет как с белорусскими трамваями, которые на все маршруты поставить невозможно. Кстати, в соседнем Новокузнецке эксплуатируются Усть-Катавские трамваи, на мой взгляд пассажира, они не хуже белорусских. Главное, чтобы они после прибытия в депо не стояли там месяцами.
07:29:53 21-03-2025
Гость (18:02:14 20-03-2025) Если действительно будут выделены средства, необходимо отдат... Белорусские трамваи не виноваты, что ГЭТ не обслуживало должным образом рельсовое хозяйство. Посмотрите на рельсы внимательно - они уже в местах поворотов сточились, на прямых участках - искривились. А новые трамваи предназначены ездить по нормальным рельсам. Почему то в тех же Новокузнецке и Кемерово белорусские трамваи ездят, а здесь с ними проблема. А потому что в Кемерово Амангельды еще, а ныне Цивилев содержат муниципальное имущество в порядке, а здесь в Алтае, и частности в Барнауле - самый позорный ОТ во всей Сибири, хуже даже чем в Кызыле или Абакане.
18:26:38 20-03-2025
А в каком селе есть трамваи?
18:52:33 20-03-2025
В 26 запустят
19:11:32 20-03-2025
А троллейбусы достанутся Барнаулу или Рубцовску? Или поделят?
19:18:05 20-03-2025
После покупки новых трамваев, министр транспортного хозяйства узнал, что лексусы не ездят по рельсам, оказывается
19:28:58 20-03-2025
Во заживём то теперь в селе с траНваями
20:24:00 20-03-2025
кто-то с большого верха нам давно обещал скоростное трамвайное движение организовать, уж лет 20 прошло без результата