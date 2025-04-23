В Барнауле планируют высадить около 280 тысяч цветов

В первую очередь клумбу оформят на площади Победы

23 апреля 2025, 08:35, ИА Амител

Клумба в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с мая по июнь планируют высадить порядка 280 тысяч цветов. Об этом сообщили в администрации города.

МБУ "Благоустройство и озеленение" займется посадкой цветочной рассады в мае, с наступлением благоприятных погодных условий.

В первую очередь традиционно оформят цветочную клумбу на площади Победы. Согласно плану, накануне праздника здесь высадят более 11 тысяч корней рассады различных видов. Предполагается, что на этом месте будут расти оранжевые бархатцы, ирезине, сальвия, колеус зеленый, канны и другие.

"После схода снежного покрова на цветниках города появились первые всходы тюльпанов. Осенью прошлого года на городских клумбах их высадили более 45 тысяч, общая площадь посадки составила порядка 1500 квадратных метров", – уточнили в мэрии.

Работники МБУ "Благоустройство и озеленение" уже провели работы по уборке лапника, рыхлению и подкормке всходов. При хорошей погоде тюльпаны порадуют барнаульцев своим цветением уже в майские праздники. Их можно будет увидеть на клумбах Обского бульвара, площадей Сахарова, Октября и Свободы, по проспекту Энергетиков, улицам Молодежной и Георгия Исакова, а также в сквере Цаплина.

Во второй половине весны в Барнауле также посадят деревья. Всего в текущем году планируют высадить более 600 деревьев и 1400 кустарников. Так, работы по озеленению проведут на проспекте Ленина, улицах Георгия Исакова, 2-й Северо-Западной, Малахова, Взлетной и других.