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В Барнауле благоустроят по нацпроекту больше дворов, чем планировали

В порядок за 2024 год приведут 39 дворовых территорий

18 мая 2024, 15:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: мэрия Барнаула
Вячеслав Франк / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроят больше дворов, чем планировали. Об этом стало известно на выездном совещании мэра Вячеслава Франка во дворе дома № 14 по улице Георгиева. Именно эту локацию и приведут в порядок.

"От жителей поступило предложение включить дополнительно в программу в этом году дворовую территорию по адресу ул. Георгиева, 14. Для обеспечения комплексного благоустройства рядом стоящих дворов по итогам сегодняшнего совещания такое решение нами принято", – приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Таким образом, количество дворовых территорий для благоустройства в рамках нацпроекта в 2024 году увеличили до 39, отметил Франк.

Председатель домового комитета Ирина Пахомова от лица жильцов поблагодарила мэра за такое решение, отметив, что люди очень рады, что их услышали.

Барнаул Вячеслав Франк Благоустройство

Комментарии 1

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Бартоломео

19:24:29 18-05-2024

Это одна какая процента ? А ?

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