В Барнауле благоустроят по нацпроекту больше дворов, чем планировали

В порядок за 2024 год приведут 39 дворовых территорий

18 мая 2024, 15:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроят больше дворов, чем планировали. Об этом стало известно на выездном совещании мэра Вячеслава Франка во дворе дома № 14 по улице Георгиева. Именно эту локацию и приведут в порядок.

"От жителей поступило предложение включить дополнительно в программу в этом году дворовую территорию по адресу ул. Георгиева, 14. Для обеспечения комплексного благоустройства рядом стоящих дворов по итогам сегодняшнего совещания такое решение нами принято", – приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Таким образом, количество дворовых территорий для благоустройства в рамках нацпроекта в 2024 году увеличили до 39, отметил Франк.

Председатель домового комитета Ирина Пахомова от лица жильцов поблагодарила мэра за такое решение, отметив, что люди очень рады, что их услышали.