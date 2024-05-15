В Барнауле проверяют работы по восстановлению нарушенного благоустройства
Улицы ремонтируют в разных районах города
15 мая 2024, 09:56, ИА Амител
Власти Барнаула контролируют работы по восстановлению нарушенного благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В Ленинском районе по адресам улица Попова, 37, и улица Юрина, 208, в 2023 году проводился капитальный ремонт тепловой сети. Однако благоустройство территории было нарушено, и администрация района обратилась в суд с исковым заявлением.
Сейчас в рамках судебного производства подрядная организация, проводившая капитальный ремонт, выполняет работы по отсыпке грунтом и посеву газона, а также по восстановлению пешеходных дорожек. Планируется завершить работы до 30 мая.
Особое внимание было уделено восстановлению тротуара, расположенного рядом с поликлиническим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 (улица Юрина, 210а) и Алтайским краевым Центром охраны материнства и детства (улица Попова, 31).
Также ситуация с восстановлением благоустройства была проконтролирована на участке после проведения земляных работ ресурсоснабжающей организацией в Индустриальном районе по адресу улица Взлетная, 55.
Представитель подрядчика сообщил, что в 2023 году были проведены черновые работы по асфальтированию тротуара. В ближайшее время приступят ко второму этапу асфальтирования. Также завезен грунт для восстановления зеленой зоны.
11:42:28 15-05-2024
Ага, и возле дома №89 по Малахова не забудьте асфальт восстановить, тоже ремонтили и так яму и оставили, прямо около парковки Мария - Ра.
14:32:48 15-05-2024
Октябрьский район что-то молчит. Когда во дворе дома Калинина, 6 восстановят? Центр города хуже чем на окраинах. Какая организация обслуживает в этом микрорайоне?
15:14:07 15-05-2024
Когда заставят владельцев повозок восстанавливать газоны? Просто срамотень в Индустриальном районе