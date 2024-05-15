В Барнауле проверяют работы по восстановлению нарушенного благоустройства

Улицы ремонтируют в разных районах города

15 мая 2024, 09:56, ИА Амител

Работы по восстановлению благоустройства / Пресс-служба мэрии

Власти Барнаула контролируют работы по восстановлению нарушенного благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Ленинском районе по адресам улица Попова, 37, и улица Юрина, 208, в 2023 году проводился капитальный ремонт тепловой сети. Однако благоустройство территории было нарушено, и администрация района обратилась в суд с исковым заявлением.

Сейчас в рамках судебного производства подрядная организация, проводившая капитальный ремонт, выполняет работы по отсыпке грунтом и посеву газона, а также по восстановлению пешеходных дорожек. Планируется завершить работы до 30 мая.

Особое внимание было уделено восстановлению тротуара, расположенного рядом с поликлиническим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 (улица Юрина, 210а) и Алтайским краевым Центром охраны материнства и детства (улица Попова, 31).

Также ситуация с восстановлением благоустройства была проконтролирована на участке после проведения земляных работ ресурсоснабжающей организацией в Индустриальном районе по адресу улица Взлетная, 55.

Представитель подрядчика сообщил, что в 2023 году были проведены черновые работы по асфальтированию тротуара. В ближайшее время приступят ко второму этапу асфальтирования. Также завезен грунт для восстановления зеленой зоны.