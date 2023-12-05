В Барнауле по "техническим причинам" временно перекрыли часть Красноармейского
Детали в ГИБДД уточнять не стали
05 декабря 2023, 10:19, ИА Амител
Фото: amic.ru
Утром жители Барнаула столкнулись с перекрытием движения по проспекту Красноармейскому ниже "Сити-центра". Об этом сообщали читатели amic.ru. Кроме того, об этом писали и водители на карте 2ГИС.
В ГИБДД рассказали, что проспект пришлось перекрыть по техническим причинам. Однако детали там уточнять не стали. На данный момент движение уже открыли.
Напомним, что с 5 декабря в Барнауле перекроют движение на площади Сахарова. С этого дня там начнется строительство новогоднего городка и установка елки. Возобновят движение после демонтажа праздничных конструкций – до конца дня 15 января.
Комментарии 0