В Барнауле почти на месяц перекроют часть улицы Микронной
Ограничение начнет действовать с 18 сентября
14 сентября 2023, 15:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с 18 сентября по 10 октября перекроют часть улицы Микронной, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части на участке от дома № 137 до № 142. Причина – строительство канализационного коллектора.
Водителей просят быть внимательными и по возможности планировать маршрут заранее.
Напомним, в Барнауле с 14 сентября ограничили движение транспорта в районе гребного канала.
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