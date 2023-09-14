В Барнауле почти на месяц перекроют часть улицы Микронной

Ограничение начнет действовать с 18 сентября

14 сентября 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 18 сентября по 10 октября перекроют часть улицы Микронной, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части на участке от дома № 137 до № 142. Причина – строительство канализационного коллектора.

Водителей просят быть внимательными и по возможности планировать маршрут заранее.

Напомним, в Барнауле с 14 сентября ограничили движение транспорта в районе гребного канала.