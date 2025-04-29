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В Барнауле летом проведут ремонт сетей на двух важных проспектах

"Росводоканал" анонсировал масштабные работы на проспекте Социалистическом и Строителей

29 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Перекрытие дороги в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Перекрытие дороги в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях. Проводить их будет "Росводоканал Барнаул". На специальном брифинге, который прошел 28 апреля в мэрии, представитель компании Евгений Чайкин объяснил, как работы повлияют на движение автомобилей и удобство пешеходов.

Всего реконструкция пройдет на двух участках общей протяженностью 985 метров. С 12 мая по 15 августа планируется ремонт водопровода по проспекту Социалистическому, 97, а также по улице Димитрова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Работы на этом участке пройдут с 1 июня по 15 августа.

По словам Евгения Чайкина, при реконструкции сетей на некоторых участках придется перекрывать полосы для движения автомобилей. В частности, ограничат проезд по крайней правой полосе на четной стороне Строителей от Профинтерна до площади Победы и по крайней правой полосе на нечетной стороне пр. Социалистического от площади Победы до улицы Молодежной. По словам Чайкина, специалисты компании сделают все, чтобы минимизировать неудобства для жителей Барнаула.

Отметим, что в 2019 году прошла масштабная реконструкция дороги на проспекте Социалистическом в данной части города и тогда новый асфальт уложили на старый. При ремонтных работах на сетях придется разрушить этот асфальт и потом уложить новый. Также необходимо ограничивать движение пешеходов по тротуарам на некоторых участках Социалистического.

Барнаул ЖКХ дорожное движение Водоснабжение

Комментарии 7

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1

11:36:10 29-04-2025

Пипец.....

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Гость

12:50:29 29-04-2025

Мы сами знаем, что тут будет

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Гость

13:47:56 29-04-2025

А что с северозападной? Главный показатель работы сгк и водоканала уже сделан?

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Жорж

14:07:13 29-04-2025

Ну а что,у нас всегда так,сначала укладывают асфальт,а потом начинают укладку или ремонт комуникаций...Ничего нового не изобрели....А наоборот ну никак не получится,никак нельзя!!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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Гость

15:11:15 29-04-2025

Ох. Всю зиму нормально не поедешь из за сугробов по обочине, наледи на дороге, а летом из за вечного ремонта... Как то улучшать нужно эти процессы.

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Гость

15:13:38 29-04-2025

Тепловые сети и то поскромнее будут. А водоканал это....Скоро еще водицей родниковой весной опоят, гостовской...

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Гость

19:06:50 29-04-2025

тое раскурочат изуродуют и бросят на пол-года? так это называется??!

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