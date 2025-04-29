В Барнауле летом проведут ремонт сетей на двух важных проспектах

"Росводоканал" анонсировал масштабные работы на проспекте Социалистическом и Строителей

29 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Перекрытие дороги в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях. Проводить их будет "Росводоканал Барнаул". На специальном брифинге, который прошел 28 апреля в мэрии, представитель компании Евгений Чайкин объяснил, как работы повлияют на движение автомобилей и удобство пешеходов.

Всего реконструкция пройдет на двух участках общей протяженностью 985 метров. С 12 мая по 15 августа планируется ремонт водопровода по проспекту Социалистическому, 97, а также по улице Димитрова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Работы на этом участке пройдут с 1 июня по 15 августа.

По словам Евгения Чайкина, при реконструкции сетей на некоторых участках придется перекрывать полосы для движения автомобилей. В частности, ограничат проезд по крайней правой полосе на четной стороне Строителей от Профинтерна до площади Победы и по крайней правой полосе на нечетной стороне пр. Социалистического от площади Победы до улицы Молодежной. По словам Чайкина, специалисты компании сделают все, чтобы минимизировать неудобства для жителей Барнаула.

Отметим, что в 2019 году прошла масштабная реконструкция дороги на проспекте Социалистическом в данной части города и тогда новый асфальт уложили на старый. При ремонтных работах на сетях придется разрушить этот асфальт и потом уложить новый. Также необходимо ограничивать движение пешеходов по тротуарам на некоторых участках Социалистического.