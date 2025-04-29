В Барнауле летом проведут ремонт сетей на двух важных проспектах
"Росводоканал" анонсировал масштабные работы на проспекте Социалистическом и Строителей
29 апреля 2025, 11:30, ИА Амител
Движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях. Проводить их будет "Росводоканал Барнаул". На специальном брифинге, который прошел 28 апреля в мэрии, представитель компании Евгений Чайкин объяснил, как работы повлияют на движение автомобилей и удобство пешеходов.
Всего реконструкция пройдет на двух участках общей протяженностью 985 метров. С 12 мая по 15 августа планируется ремонт водопровода по проспекту Социалистическому, 97, а также по улице Димитрова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического. Работы на этом участке пройдут с 1 июня по 15 августа.
По словам Евгения Чайкина, при реконструкции сетей на некоторых участках придется перекрывать полосы для движения автомобилей. В частности, ограничат проезд по крайней правой полосе на четной стороне Строителей от Профинтерна до площади Победы и по крайней правой полосе на нечетной стороне пр. Социалистического от площади Победы до улицы Молодежной. По словам Чайкина, специалисты компании сделают все, чтобы минимизировать неудобства для жителей Барнаула.
Отметим, что в 2019 году прошла масштабная реконструкция дороги на проспекте Социалистическом в данной части города и тогда новый асфальт уложили на старый. При ремонтных работах на сетях придется разрушить этот асфальт и потом уложить новый. Также необходимо ограничивать движение пешеходов по тротуарам на некоторых участках Социалистического.
11:36:10 29-04-2025
Пипец.....
12:50:29 29-04-2025
Мы сами знаем, что тут будет
13:47:56 29-04-2025
А что с северозападной? Главный показатель работы сгк и водоканала уже сделан?
14:07:13 29-04-2025
Ну а что,у нас всегда так,сначала укладывают асфальт,а потом начинают укладку или ремонт комуникаций...Ничего нового не изобрели....А наоборот ну никак не получится,никак нельзя!!🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
15:11:15 29-04-2025
Ох. Всю зиму нормально не поедешь из за сугробов по обочине, наледи на дороге, а летом из за вечного ремонта... Как то улучшать нужно эти процессы.
15:13:38 29-04-2025
Тепловые сети и то поскромнее будут. А водоканал это....Скоро еще водицей родниковой весной опоят, гостовской...
19:06:50 29-04-2025
тое раскурочат изуродуют и бросят на пол-года? так это называется??!