В Барнауле почти завершили высадку однолетних растений
Работы уже закончены на большинстве цветников города
20 июня 2023, 17:00, ИА Амител
Специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" завершают работы по посадке однолетних растений на цветниках Барнаула, высадили более 260 тысяч корней цветочной рассады из запланированных 300 тысяч. Об этом сообщили в мэрии.
"Работы уже завершены на цветниках на площади Мира, площади Сахарова, проспекте Ленина, Змеиногорском тракте, улице Молодежной, улице Георгиева, у памятника Шукшину, в поселке Южном и на многих других объектах", – рассказала в администрации.
На этой неделе высадят рассаду в сквере Химиков, сквере имени Германа Титова, а также на Обском бульваре и пересечении Павловского тракта и улицы Малахова.
В мэрии напомнили, что в мае высадили порядка 9 тысяч многолетних растений, среди них пионы, герань, астры, тысячелистники, розы и многие другие. Кроме того, высадили 675 новых кустарников и более 230 деревьев.
17:04:53 20-06-2023
Уж июнь к концу подходит, а эти только-только высадили цветы. Не успеют окрепнуть и разрастись, как их в августе уже вырвут, типа сезон закончен. Раньше-то никак нельзя их высаживать?
17:19:41 20-06-2023
Гость (17:04:53 20-06-2023) Уж июнь к концу подходит, а эти только-только высадили цветы... Предположу, что площади высадки большие, работников немного и самое главное - во второй половине мая ещё холода были, поэтому и не высаживали рано
21:40:46 20-06-2023
Гость (17:19:41 20-06-2023) Предположу, что площади высадки большие, работников немного ... Ну и нефиг тогда сажать всё это, деньги осваивать! Раз работников не хватает. Газоны зеленые многолетние и всё.
21:39:57 20-06-2023
Гость (17:04:53 20-06-2023) Уж июнь к концу подходит, а эти только-только высадили цветы... Минусуют видимо те, кто у кормушки деньги пилит от этих клумб.
17:27:48 20-06-2023
Зачем вообще сажать однолетние, чтобы грязи побольше было на улицах? так ее и так хватает. Садите нормальные газоны
21:42:00 20-06-2023
Гость (17:27:48 20-06-2023) Зачем вообще сажать однолетние, чтобы грязи побольше было на... Соглашусь. А то любуемся на эту голую землю пол лета, потом на заморышей, которые разрастись не успевают. Трава зеленая и то лучше будет смотреться и защищать от эрозии почвы.
07:37:11 21-06-2023
А поливать после высадки не пробовали, в такую жару вижу через 2 дня все подохли высадки. А клумбы убитые - воткнули а там пофиг.
09:24:36 21-06-2023
Гость (07:37:11 21-06-2023) А поливать после высадки не пробовали, в такую жару вижу чер... Полностью согласна. Посадили, отчитались, а поливать не надо? Около Магнита на П.тракте ни разу не полили! Всё высохло.
07:38:04 21-06-2023
Вах сколько минусов! даже в горячих новостях столько нет. Работники клумб марш сажать-поливать-полоть. уселись тут!