В Барнауле почти завершили высадку однолетних растений

Работы уже закончены на большинстве цветников города

20 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" завершают работы по посадке однолетних растений на цветниках Барнаула, высадили более 260 тысяч корней цветочной рассады из запланированных 300 тысяч. Об этом сообщили в мэрии.

"Работы уже завершены на цветниках на площади Мира, площади Сахарова, проспекте Ленина, Змеиногорском тракте, улице Молодежной, улице Георгиева, у памятника Шукшину, в поселке Южном и на многих других объектах", – рассказала в администрации.

На этой неделе высадят рассаду в сквере Химиков, сквере имени Германа Титова, а также на Обском бульваре и пересечении Павловского тракта и улицы Малахова.

В мэрии напомнили, что в мае высадили порядка 9 тысяч многолетних растений, среди них пионы, герань, астры, тысячелистники, розы и многие другие. Кроме того, высадили 675 новых кустарников и более 230 деревьев.