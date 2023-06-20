НОВОСТИОбщество

В Барнауле почти завершили высадку однолетних растений

Работы уже закончены на большинстве цветников города

20 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" завершают работы по посадке однолетних растений на цветниках Барнаула, высадили более 260 тысяч корней цветочной рассады из запланированных 300 тысяч. Об этом сообщили в мэрии.

"Работы уже завершены на цветниках на площади Мира, площади Сахарова, проспекте Ленина, Змеиногорском тракте, улице Молодежной, улице Георгиева, у памятника Шукшину, в поселке Южном и на многих других объектах", – рассказала в администрации.

На этой неделе высадят рассаду в сквере Химиков, сквере имени Германа Титова, а также на Обском бульваре и пересечении Павловского тракта и улицы Малахова.

В мэрии напомнили, что в мае высадили порядка 9 тысяч многолетних растений, среди них пионы, герань, астры, тысячелистники, розы и многие другие. Кроме того, высадили 675 новых кустарников и более 230 деревьев.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:04:53 20-06-2023

Уж июнь к концу подходит, а эти только-только высадили цветы. Не успеют окрепнуть и разрастись, как их в августе уже вырвут, типа сезон закончен. Раньше-то никак нельзя их высаживать?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:41 20-06-2023

Гость (17:04:53 20-06-2023) Уж июнь к концу подходит, а эти только-только высадили цветы... Предположу, что площади высадки большие, работников немного и самое главное - во второй половине мая ещё холода были, поэтому и не высаживали рано

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:46 20-06-2023

Гость (17:19:41 20-06-2023) Предположу, что площади высадки большие, работников немного ... Ну и нефиг тогда сажать всё это, деньги осваивать! Раз работников не хватает. Газоны зеленые многолетние и всё.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:57 20-06-2023

Гость (17:04:53 20-06-2023) Уж июнь к концу подходит, а эти только-только высадили цветы... Минусуют видимо те, кто у кормушки деньги пилит от этих клумб.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:48 20-06-2023

Зачем вообще сажать однолетние, чтобы грязи побольше было на улицах? так ее и так хватает. Садите нормальные газоны

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:42:00 20-06-2023

Гость (17:27:48 20-06-2023) Зачем вообще сажать однолетние, чтобы грязи побольше было на... Соглашусь. А то любуемся на эту голую землю пол лета, потом на заморышей, которые разрастись не успевают. Трава зеленая и то лучше будет смотреться и защищать от эрозии почвы.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:11 21-06-2023

А поливать после высадки не пробовали, в такую жару вижу через 2 дня все подохли высадки. А клумбы убитые - воткнули а там пофиг.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:36 21-06-2023

Гость (07:37:11 21-06-2023) А поливать после высадки не пробовали, в такую жару вижу чер... Полностью согласна. Посадили, отчитались, а поливать не надо? Около Магнита на П.тракте ни разу не полили! Всё высохло.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:04 21-06-2023

Вах сколько минусов! даже в горячих новостях столько нет. Работники клумб марш сажать-поливать-полоть. уселись тут!

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров