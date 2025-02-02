В Барнауле почтили память героев Сталинградской битвы

Цветы к Мемориалу Славы возложили Виктор Томенко, Вячеслав Франк и другие представители власти

02 февраля 2025, 17:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Сегодня, 2 февраля, в Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы и к памятному знаку в честь героев Сталинградской битвы. Об этом рассказали в мэрии.

В 82-ю годовщину победы советских войск в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны память павших воинов почтили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти, депутаты, ветераны, общественные и военно-патриотические организации.

Битва за Сталинград, длившаяся 200 дней и ночей, стала началом коренного перелома в ходе войны. В сражении участвовали более 40 тысяч уроженцев Алтайского края.

"В контрнаступлении советских войск у Сталинграда сражались три дивизии (стрелковые и кавалерийская) и две стрелковые бригады, сформированные на Алтае", – отметили в мэрии.

Многие улицы Барнаула носят имена воинских соединений и Героев Советского Союза. В декабре 1942 года в городе была сформирована 42-я отдельная стрелковая бригада под командованием Героя Советского Союза Матвея Батракова. В ожесточенных боях за Мамаев курган отличилась 298-я стрелковая дивизия, позже получившая гвардейское звание и ставшая 80-й гвардейской дивизией.

Среди участников обороны Сталинграда были и наши земляки: летчик-ас Павел Артемьевич Плотников, санинструктор Вера Сергеевна Кащеева, а также Илья Захарович Шуклин, Иван Тихонович Гулькин и Иван Сергеевич Ликунов – все они удостоены звания Героя Советского Союза.