В Барнауле почтили память героев Сталинградской битвы
Цветы к Мемориалу Славы возложили Виктор Томенко, Вячеслав Франк и другие представители власти
02 февраля 2025, 17:10, ИА Амител
Сегодня, 2 февраля, в Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы и к памятному знаку в честь героев Сталинградской битвы. Об этом рассказали в мэрии.
В 82-ю годовщину победы советских войск в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны память павших воинов почтили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, представители органов власти, депутаты, ветераны, общественные и военно-патриотические организации.
Битва за Сталинград, длившаяся 200 дней и ночей, стала началом коренного перелома в ходе войны. В сражении участвовали более 40 тысяч уроженцев Алтайского края.
"В контрнаступлении советских войск у Сталинграда сражались три дивизии (стрелковые и кавалерийская) и две стрелковые бригады, сформированные на Алтае", – отметили в мэрии.
Многие улицы Барнаула носят имена воинских соединений и Героев Советского Союза. В декабре 1942 года в городе была сформирована 42-я отдельная стрелковая бригада под командованием Героя Советского Союза Матвея Батракова. В ожесточенных боях за Мамаев курган отличилась 298-я стрелковая дивизия, позже получившая гвардейское звание и ставшая 80-й гвардейской дивизией.
Среди участников обороны Сталинграда были и наши земляки: летчик-ас Павел Артемьевич Плотников, санинструктор Вера Сергеевна Кащеева, а также Илья Захарович Шуклин, Иван Тихонович Гулькин и Иван Сергеевич Ликунов – все они удостоены звания Героя Советского Союза.
17:25:18 02-02-2025
мой прадед там сгорел в танке. ...Вечная память и Вечная слава
22:50:00 02-02-2025
Была на Мамаевом кургане много- много лет назад, но до сих пор при слове Сталинград внутри все рвется в лоскуты. Вот это настоящее святое место, место силы и очищения души, а совсем не то, что нам вливают в уши. Именно там должен побывать каждый, а не в Турции.
Вечная память Героям- советским солдатам и матросам!
и, да, Волгоград должен снова стать Сталинградом!
09:12:07 03-02-2025
Элен без ребят (22:50:00 02-02-2025) Была на Мамаевом кургане много- много лет назад, но до сих п...
Были. Жарко, пыльно, сервис для туристов убогий, новая подсветка у статуи Родина-мать сделана отвратительно по сравнению с тем что было. По ощущениям как очень долгая школьная экскурсия. Проездом или по делам ещё нормально, а ехать туда целеноправленно... ну, на любителя