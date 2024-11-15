Историческое здание госпиталя ВОВ хотят отремонтировать в Барнауле
Власти заказали эскизный проект реставрации за 1,2 млн рублей
15 ноября 2024, 11:15, ИА Амител
В Барнауле планируют разработать эскизный проект реставрации здания госпиталя раненых на фронтах Великой Отечественной войны на проспекте Калинина, 5а. Объект считается памятником культурного наследия регионального значения. На работы краевые власти рассчитывают потратить максимум 1,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Заказчиком числится Алтайский музыкальный колледж. Лот появился на сайте 14 ноября 2024 года, заявки на него можно подавать до 22 ноября, а итоги подведут 26 ноября 2024 года. Подрядчик должен будет закончить работу не позднее 23 декабря 2024 года. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Подрядчик должен определить необходимые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия. Научно-проектная документация будет состоять из описания предварительных работ, научных исследований и эскизного проекта. Нужно получить заключение о возможном приспособлении объекта для современного использования, результаты исследований (историко-архивных, историко-архитектурных, натуральных, инженерно-технических, инженерно-технологических) памятника и так далее. В эскизном проекте должны быть представлены архитектурные и конструктивные решения, учитывающие охрану окружающей среды, пожарную безопасность, доступ инвалидов и прочее. В случае замечаний заказчик внесет в документацию необходимые коррективы.
Отметим, что двухэтажное деревянное здание на проспекте Калинина, 5а, было построено в 1935 году. Сначала здесь была средняя школа, в 1941-1945 годах в нем располагался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Затем здание досталось Алтайскому музыкальному колледжу, здесь располагался музыкальный лицей. Сейчас объект является памятником культурного наследия. Однако уже давно здание стоит в полуразрушенном виде и не ремонтируется.
Напомним, что сейчас мэрия Барнаула ищет подрядчика, который отремонтирует знаменитую гимназию Будкевич на ул. Короленко, 96 / пр. Красноармейском, 14. На работы власти готовы выделить 137,5 млн рублей.
11:39:50 15-11-2024
За такие деньги даже сайдингом не покрыть.
Че так скудно?
11:55:33 15-11-2024
Musik (11:39:50 15-11-2024) За такие деньги даже сайдингом не покрыть. Че так скудно... внимательно прочтите, эти деньги пойдут на разработку эскизника
14:54:46 15-11-2024
кенни (11:55:33 15-11-2024) внимательно прочтите, эти деньги пойдут на разработку эскизн... Да, оплошал.
За такую денюжку можно сделать хороший эскизник ТЦ. Только нафига он там?
12:21:59 15-11-2024
это здание ахринеть как украсит Барнаул
деньги девать некуда, похоже, если решили эти гнилушки реставрировать
12:57:41 15-11-2024
Уж этот клоповник точно впору снести бульдозерами.
13:03:22 15-11-2024
Оно же сгорело. Радует , что восстановят, там ведь высотку не воткнешь, такую как за Новым рынком
14:54:12 15-11-2024
запомните если поснесут все здания игравшие роль в военное время всем выпишут мешалкой по одному месту под всеми стулья загорятся. Это вам не конторы дореволюционные сносить и халатность преступную проявлять. Тут ответите за все!
17:37:49 15-11-2024
в результате разработки проекта выяснится, что здание восстановить невозможно. Это и по фото видно. Далее снос и ЖК "Музыкальный", как дань памяти текущему собственнику
17:55:11 16-11-2024
А смысл реставрировать обычное бревенчатое здание 1935 года, ничем не примечательное и без каких-либо "излишков"? Было госпиталем во время ВОВ? А разве оно единственное в таком качестве в городе? Показать, в каких условиях лечили раненных в далеком тылу?