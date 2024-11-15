Историческое здание госпиталя ВОВ хотят отремонтировать в Барнауле

Власти заказали эскизный проект реставрации за 1,2 млн рублей

15 ноября 2024, 11:15, ИА Амител

Здание на проспекте Калинина, 5а / Фото: 2GIS

В Барнауле планируют разработать эскизный проект реставрации здания госпиталя раненых на фронтах Великой Отечественной войны на проспекте Калинина, 5а. Объект считается памятником культурного наследия регионального значения. На работы краевые власти рассчитывают потратить максимум 1,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Заказчиком числится Алтайский музыкальный колледж. Лот появился на сайте 14 ноября 2024 года, заявки на него можно подавать до 22 ноября, а итоги подведут 26 ноября 2024 года. Подрядчик должен будет закончить работу не позднее 23 декабря 2024 года. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Подрядчик должен определить необходимые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия. Научно-проектная документация будет состоять из описания предварительных работ, научных исследований и эскизного проекта. Нужно получить заключение о возможном приспособлении объекта для современного использования, результаты исследований (историко-архивных, историко-архитектурных, натуральных, инженерно-технических, инженерно-технологических) памятника и так далее. В эскизном проекте должны быть представлены архитектурные и конструктивные решения, учитывающие охрану окружающей среды, пожарную безопасность, доступ инвалидов и прочее. В случае замечаний заказчик внесет в документацию необходимые коррективы.

Отметим, что двухэтажное деревянное здание на проспекте Калинина, 5а, было построено в 1935 году. Сначала здесь была средняя школа, в 1941-1945 годах в нем располагался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Затем здание досталось Алтайскому музыкальному колледжу, здесь располагался музыкальный лицей. Сейчас объект является памятником культурного наследия. Однако уже давно здание стоит в полуразрушенном виде и не ремонтируется.

Напомним, что сейчас мэрия Барнаула ищет подрядчика, который отремонтирует знаменитую гимназию Будкевич на ул. Короленко, 96 / пр. Красноармейском, 14. На работы власти готовы выделить 137,5 млн рублей.