В Барнауле подешевело счастье. Жители назвали необходимую ежемесячную сумму денег
Барнаульцы для счастливой жизни хотят получать чуть меньше денег, чем полгода назад
04 апреля 2023, 13:13, ИА Амител
Жителям Барнаула сегодня для счастья нужно 165 тысяч рублей в месяц, причём в октябре 2022 года эта сумма равнялась 174 тысячам, сообщает SuperJob.
"Барнаульцам в мае 2021 года для счастья нужно было 147 тысяч рублей, в 2019 году – 132 тысячи, в 2018 году – 139 тысяч", – говорится в исследовании.
Больше всего денег хотят жители Москвы – здесь для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург – 230 тысяч. Третью строку занимает Владивосток – 220 тысяч. На четвёртом и пятом – Ростов-на-Дону и Хабаровск, где жители хотят 210 и 205 тысяч соответственно.
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц.
Опрос проведён с 1 по 31 марта среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Барнаула.
13:29:01 04-04-2023
как средняя температура больных по больнице - с учетом морга и тех кому по 40С - среднее 37. Так и здесь - кому то 50, кому то 300... среднее 195 ... Более дебильного опроса сложно придумать
13:35:21 04-04-2023
У некоторым уже давно достаточно на две недели шесть тысяч четыреста.
14:28:57 04-04-2023
я хочу счастье за 200 тыс в месяц, а там возможно другие желания появятся
15:29:35 04-04-2023
С пенсией 13-14 тыс руб. счастье — это когда после оплаты коммунальных и покупки необходимых лекарств остается 100 рублей на день и у тебя до следующей пенсии не перегорела лампочка, ничто не сломалось и не порвалось.
19:38:21 04-04-2023
Счастье и рубли - Божий дар с яичницей. Смешно!
21:08:43 04-04-2023
а только у меня счастье и деньги не связаны?
00:46:48 05-04-2023
Наглая жуткая пропаганда умышленного снижения доходов граждан. На первом этапе по стандартам ООН. А дальше минимум 500 000 в месяц зарплата. Плюс природная рента минимум 100 000 в месяц.А также бесплатная советская социалка по образованию, здравоохранению, лекарственному обеспечению и другое.