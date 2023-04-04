В Барнауле подешевело счастье. Жители назвали необходимую ежемесячную сумму денег

Барнаульцы для счастливой жизни хотят получать чуть меньше денег, чем полгода назад

04 апреля 2023, 13:13, ИА Амител

Улыбка / Фото: nsplash.com / Michael Dam

Жителям Барнаула сегодня для счастья нужно 165 тысяч рублей в месяц, причём в октябре 2022 года эта сумма равнялась 174 тысячам, сообщает SuperJob.

"Барнаульцам в мае 2021 года для счастья нужно было 147 тысяч рублей, в 2019 году – 132 тысячи, в 2018 году – 139 тысяч", – говорится в исследовании.

Больше всего денег хотят жители Москвы – здесь для счастья нужно 260 тысяч рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург – 230 тысяч. Третью строку занимает Владивосток – 220 тысяч. На четвёртом и пятом – Ростов-на-Дону и Хабаровск, где жители хотят 210 и 205 тысяч соответственно.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц.

Опрос проведён с 1 по 31 марта среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Барнаула.