В Барнауле поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей
Изменения затронут регулируемые маршруты
03 апреля 2024, 19:03, ИА Амител
Проезд в общественном транспорте в Барнауле подорожает. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость проезда на регулируемых маршрутах повысится до 35 рублей — такой тариф утвердил координационный совет по ценообразованию.
В начале года перевозчики обращались к властям по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу за наличные до 35 рублей в автотранспорте и 44 рублей в электротранспорте.
Для расчета обоснованности предложения эксперты проверили предоставленные материалы, анализировали основные показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортных компаний. Расчет тарифов осуществлен в соответствии с нормативными документами, установленными на федеральном и региональном уровнях, отметила зампред главы отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.
"С учетом сложившейся величины эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам - 35 рублей для всех видов транспорта", — заявили в пресс-службе ведомства. Кроме того, была проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа:
- по проездному "Для граждан" – 27 рублей;
- по "Единому проездному" - 27 рублей;
- по "Электронному кошельку" - 29 рублей;
- по "Курьерскому проездному" – 30 рублей.
По социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально — на 2 рубля, до 11-18 рублей.
19:09:48 03-04-2024
Амик, такую новость надо утром публиковать, количество просмотров на весь день будет обеспечено
19:16:29 03-04-2024
Власти Барнаула! Сколько можно идти на поводу у перевозчиков! Вот интересно, если бы должность мэра выборочной- так же легко бы принимались антинародные решения?!
20:02:50 03-04-2024
Гость (19:16:29 03-04-2024) Власти Барнаула! Сколько можно идти на поводу у перевозчиков... она и так выборочная, да и выборная будет за стабильность
19:23:00 03-04-2024
Когда на нерегулируемых сделали цену 35, сразу стало понятно, что и на остальных скоро сравняют.
21:08:33 03-04-2024
Нужны прямые выборы главы города. Человек выбранный какой-то мутной комиссией никак и ничем перед жителями не отвечает.
22:14:55 03-04-2024
Гость (21:08:33 03-04-2024) Нужны прямые выборы главы города. Человек выбранный какой-то... Да. Только именно для этого их и отменили, чтобы народ никак не мог повлиять.
23:14:51 03-04-2024
И что? 131ФЗ - Вам в руки! Высший орган управления - общий сход жителей поселения. Собирайте общий сход жителей Барнаула, снимайте мера, утверждайте другого. И депутатов - также. Наказ им всем - муниципальный общественный транспорт за федеральные деньги! Как в Москве!
21:12:08 03-04-2024
Ни в чём нет такой стабильности, как в росте цен на услуги общественного транспорта и снижении их качества ...
21:42:28 03-04-2024
Чучмек (21:12:08 03-04-2024) Ни в чём нет такой стабильности, как в росте цен на услуги о... Снижение качества услуг тоже растет в ногу с ростом цен.
21:39:29 03-04-2024
Пускайте автобусы администрации на маршруты(хоть 53, хоть 108) с 9.00 до 18.00. и затор в час пик по Ленина от Никитина будет меньше!
21:53:49 03-04-2024
Идите работать в общественный транспорт ! Покупайте автобусы и выходите на конкурс кто Вам мешает ? Все подорожало в разы и это Вам нравиться ? Что пристали к перевозчикам скоро они все бросят ,а желающих в том числе с других регионов НЕТ поймите вы это .
05:42:26 04-04-2024
Гость (21:53:49 03-04-2024) Что пристали к перевозчикам скоро они все бросят... не пугай ежа голой задницей. назови хоть одного перевозчика который добровольно ушел из этого "бизнеса". та же солгри (автобус которой на фото) работает уже более 20 лет (у них на сайте прямо так и написано) и так и не ушла и не обанкротилась. из этого "бизнеса" уходят только вперед ногами, т.е. когда с ними контракт разрывают.
09:20:26 04-04-2024
Гость (21:53:49 03-04-2024) Идите работать в общественный транспорт ! Покупайте автобусы... Газелисты живут в шоколаде! Гребут бабло и при этом хамят пассажирам, гоняют как на ралли, а в салоне страшно ехать в чистой одежде!
23:04:16 03-04-2024
Транспорта будет столько, что будем ездить только сидя, в чистых автобусах, водители не будут курить, хамить, открывать все двери. Вот это жизнь не то что сейчас. Спасибо администрации. Если это будет то и 5 рублей не страшно отдать. А если не будет? Вернут снова за проезд 30 оублей.
23:21:59 03-04-2024
Не может государство компенсировать расходы перевозчику, и опять потекли наши денежки монополистам в карман, они цены на все повышают, а рассчитывается народ.
07:39:05 04-04-2024
Всем особо недовольным предложение. Отомстите жадным перевозчикам. Купите хотя бы жигули и ездите дешево , сердито и в комфорте
07:49:39 04-04-2024
Старуха Шапокляк. (07:39:05 04-04-2024) Всем особо недовольным предложение. Отомстите жадным пер... Так потом начнут гундеть-дороги плохие , страховка дорогая , техосмотр дорогой, бензин опять подорожал , запчасти дорогущие .. опять все деньги из моего кармана утекают в карман монополистам
08:04:17 04-04-2024
Старуха Шапокляк. (07:39:05 04-04-2024) Всем особо недовольным предложение. Отомстите жадным пер... На то ты и Шаплеляк, чтоб говорить и делать людям гадости.Как говорится:"Без царя в голове".
08:16:46 04-04-2024
Гость (08:04:17 04-04-2024) На то ты и Шаплеляк, чтоб говорить и делать людям гадости.Ка... Уважаемый Без царя в голове.. Вы, явно представитель перевозчиков если в предложении пересесть на личный транспорт усмотрели гадость))))
09:52:56 04-04-2024
Старуха Шапокляк. (07:39:05 04-04-2024) Всем особо недовольным предложение. Отомстите жадным пер... тут даже комментировать нечего - если своих мозгов нет, то их не купишь..
08:22:21 04-04-2024
На своем автомобиле ездить гораздо дороже чем на автобусе. Вы за пять рублей глодки рвёте и молчите про цены на продукты, стройматериалы,гсм,жкх которые выросли в разы. Сейчас каждая железка на автомобиль стоит тысячи, а не сто - двести рублей и 64 руб за литр солярки, а их надо как минимум 60 на смену. Вот и посчитайте. А вы за какой то пятачок.
09:44:25 04-04-2024
Водитель автобуса (08:22:21 04-04-2024) На своем автомобиле ездить гораздо дороже чем на автобусе. В... Я вот помню 90-е годы, первые частные автобусы в городе - чистенькие немецкие, с занавесочками, проезд вполне доступный был, кондукторы вежливые. Не вызывает вопроса, почему барнаульцы на забывают народного мэра Баварина, при котором город был для горожан, а не для бизнеса.
09:55:19 04-04-2024
Гость (09:44:25 04-04-2024) Я вот помню 90-е годы, первые частные автобусы в городе - чи... Конечно мы помним 90, когда автобусов было х.... дождешься, а те что приходили - проезжали мимо остановок. Я помню эти забеги на остановке Россия, когда автобус ее проезжал всегда, т.к. уже битком был, но в него успевали доутрамбоваться те кто успел добежать. Ну а бабки и прочие не слишком скоростные курили бамбук и ходили пешком. Помним мы этого мэра, при котором в квартире было 11 градусов тепла зимой, "очень хороший" был мэр, ага.
17:33:11 04-04-2024
Гость (09:44:25 04-04-2024) Я вот помню 90-е годы, первые частные автобусы в городе - чи... Ладно, +5 рублей... Но почему зачастую грязные окна, затертые или рваные сиденья? И плата на телефон.
08:48:06 04-04-2024
В Рубцовске уже давно маршрутки по 35 рублей катают. Видимо в Рубцовске живут самые состоятельные граждане нашего края
10:52:41 04-04-2024
Возникает вопрос. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте для граждан повлияет на качество перевозок, или все существующие проблемы общественного транспорта останутся неизменными?
11:49:32 04-04-2024
Антон (10:52:41 04-04-2024) Возникает вопрос. Повышение стоимости проезда в общественном... и для чего риторические вопросы?
20:24:33 05-04-2024
А где обещанные автобусы на 10 маршрут?