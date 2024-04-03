В Барнауле поднимут стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей

Изменения затронут регулируемые маршруты

03 апреля 2024, 19:03, ИА Амител

Автобус № 60 / Фото: t.me/barnaul_org

Проезд в общественном транспорте в Барнауле подорожает. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость проезда на регулируемых маршрутах повысится до 35 рублей — такой тариф утвердил координационный совет по ценообразованию.

В начале года перевозчики обращались к властям по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу за наличные до 35 рублей в автотранспорте и 44 рублей в электротранспорте.

Для расчета обоснованности предложения эксперты проверили предоставленные материалы, анализировали основные показатели финансово-хозяйственной деятельности транспортных компаний. Расчет тарифов осуществлен в соответствии с нормативными документами, установленными на федеральном и региональном уровнях, отметила зампред главы отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.

"С учетом сложившейся величины эксплуатационных затрат на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по бесконтактным банковским картам - 35 рублей для всех видов транспорта", — заявили в пресс-службе ведомства. Кроме того, была проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа:

по проездному "Для граждан" – 27 рублей;

по "Единому проездному" - 27 рублей;

по "Электронному кошельку" - 29 рублей;

по "Курьерскому проездному" – 30 рублей.

По социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально — на 2 рубля, до 11-18 рублей.