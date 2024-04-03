Надо повышать. На сколько поднимут тариф в Барнауле и когда это может произойти
В мэрии Барнаула обсудили, что делать с общественным транспортом в краевой столице
03 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула на регулируемых маршрутах может вырасти уже с 1 мая. Данный вопрос обсудили на совещании в мэрии города, которое провел мэр Вячеслав Франк. Перевозчики попросили поднять до 35 рублей (сейчас тариф 30 рублей — прим.ред). Решающее слово за администрацией города.
Почему перевозчики просят повысить тариф?
В совещании также приняли участие врио министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, председатель Думы города Галина Буевич, общественники, представители администрации города.
Председатель комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин сообщил, что в 2023 году в электронной системе оплаты и учета проезда зарегистрировано 80,4 миллионов поездок, а с учетом нерегулируемых маршрутов пассажиропоток составил более 100 миллионов поездок. За пять лет годовой объем финансирования городского общественного транспорта увеличился со 195 миллионов рублей в 2020 году до 996,1 миллионов рублей в 2024 году.
В настоящее время в Барнауле действует 79 маршрутов. 60 из них работают на по регулируемому тарифу.
С 1 января 2024 года на 13 из 19 нерегулируемых маршрутах перевозчики подняли тариф до 35 рублей. Другие перевозчики осуществляют перевозки по прежней стоимости.
Однако в транспортной ситуации ситуация остается не лучшей. Автопарк перевозчиков значительно изношен, а также выросли цены на топливо, запчасти и новые автобусы. Кроме того, перевозчики обязаны повышать зарплату кондукторам и водителям, а сделать это в рамках нынешнего тарифа уже практически невозможно.
В связи с этим от перевозчиков города поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу с 1 мая текущего года. Максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет, по мнению перевозчиков, должна составить 35 рублей.
Что думают о повышении тарифа власти?
Координационный совет по ценообразованию города Барнаула. Участники заседания обсудят экономическую обоснованность предложенной стоимости проезда уже 3 апреля. С большой вероятностью предложение перевозчиков будет одобрено, но на какую именно сумму изменится тариф пока неизвестно.
В ходе совещания глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что при рассмотрении вопроса о стоимости проезда необходимо понимать, что повышение тарифа должно не только поддерживать перевозчиков, но и улучшать качество предоставляемой услуги для пассажиров.
"Глава города также поручил проработать линейку тарифных планов с учетом безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, по поручению Вячеслава Франка будет разработан комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний", - приводит слова Вячеслава Франка пресс-служба мэрии.
Когда в Барнауле в последний раз повышали тариф?
С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 28 рублей до 30 рублей. В декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.
12:02:49 03-04-2024
Душегубы
13:14:18 03-04-2024
100 млн. поездок по 30 рублей = 3 миллиарда рублей.
Поддержка городом почти 1 миллиард рублей.
Итого 4 миллиарда рублей выручки получили 79 маршрутов.
А автобусы всё ещё хлам,да и тех не хватает.
Вопрос: когда допустят к конкурсу иногородних претендентов на перевозки?
14:40:46 03-04-2024
Гость (13:14:18 03-04-2024) 100 млн. поездок по 30 рублей = 3 миллиарда рублей.Подде... есть нюанс, это то что прошло через валидаторы, то есть это 80 млн. поездок в автобусах большой вместимости, трамваях и троллейбусах, то есть в расчет надо брать не 79 маршрутов, а гораздо меньше. Маршрутки почти 100% мимо кассы прошли в данном случае, а это внушительная часть пассажиропотока.
13:20:56 03-04-2024
Когда нажретесь-то!
13:32:14 03-04-2024
Опять одно, да потому...
13:35:02 03-04-2024
зарегистрировано 80,4 миллионов поездок, а с учетом нерегулируемых маршрутов пассажиропоток составил более 100 миллионов поездок.
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Стенсняюсь спросить- а как это "зерегистрировано"? Проведена оплата через валидатор, да? Если да, то лучше бы этому чинуше напеисать по собственному желанию, ибо плавает в цифрах в десятки раз. Оно и понятно, в ГАЗелях не ездит, а там на 1 оплату с применением валидатора и выдачей билета приходится 20 оплат кэшем или перечислением по номеру телефона. А сейчас вы хотите ещё большую массу денег увести в тень. Тут ФСБ надо подключаться, похоже...
13:36:30 03-04-2024
Решают те, кто не пользуется общественным транспортом? Администрация одобряет и соглашается с запросами перевозчиков и застройщиков.
Если владельцам транспортных компаний тяжело - пусть уходят.
Если они нарушают условия перевозки - пусть уходят.
Иначе это не оплата за проезд, а дань баскакам за существование.
14:01:17 03-04-2024
Общественный транспорт в Барнауле ужасный.
Утром и вечером всё битком забито.
И улучшений не будет, пока народ не перестанет платить этим коммерсантам.
Просто нужно на месяц-два перестать ездить на ОТ и ходить пешком.
Тогда они начнут к нам по человечески относиться.
14:12:08 03-04-2024
если бы это хоть как-то улучшало качество поездки. а повышение сразу на 16% как-то необоснованно, у нас доходы такими темпами не растут
14:36:36 03-04-2024
Заметьте. Сколько раз бы они не просили им всегда разрешают повышать 1-3-5 руб не важно . ни разу не отказали. Я пешком хожу. ну в год раз 5 езжу. За людей обидно.
14:45:06 03-04-2024
Гость (14:36:36 03-04-2024) Заметьте. Сколько раз бы они не просили им всегда разрешают ... отказывали раз или два на памяти, перед выборами. Потом конечно повышали. Схема старая, просят много повышают в половину от запрошенного, обычно. Сейчас скорее всего рубля 33 сделают по картам и 35 за нал. Примечательно, что цены выравнивают с таким городом как Новосибирск. 3-й город по величине в России, с меньшим транспортным налогом, и более высокими зарплатами.
15:44:25 03-04-2024
Я бюджетник, повысьте мне зарплату сразу на 16 процентов с 1 мая. А потом так и быть можно обсудить повышение платы за проезд.
16:44:45 03-04-2024
О теперь понятно откуда "растут ноги" про инфу- совершенную дикость о том, что перевозчики просят повысить проезд как в Москве- до 60 рублей. Несколько дней назад здесь бурно обсуждали. Теперь понимаете? Сначала надо запросить 60, а потом " только" 35 и большинство подумает- так это ерунда, хотели то до 60!
Капец, какие технологии вход пошли...
Администрация не хочет сообщить жителям города- когда в городе будет возможно уехать на ОТ вечером, а не на такси. Когда на маршрутах будет достаточно машин, а не " одна" единица" на весь маршрут? Когда большие автобусы пустят, а не консервные банки малой вместимости на востребованных маршрутах? Когда расписание будет не просто бумажкой для отмазки, а будет соблюдаться. Когда перевозчики перестанут сходить с маршрутов без уважительных причин и совершенно безнаказанно? Когда жители краевой столицы могут пользоваться ОТ как в других городах, а не проходить ежедневные квесты?
17:31:00 03-04-2024
За что повышать.Я сегодня трамвай маршрута 4 ждал 34 минуты.У кондуктора спросил,почему так долго, она сказала, что всего один трамвай на линии на данном маршруте.Неужели трудно нашим чиновникам от транспорта и чиновникам Барнаулэлектротранспорта" объявить об этом а инете, по ТВ. по радио, в газетах. В нашем городе ответственность чиновников перед простым населением есть или она в принципе не существует от слова "совсем"?
22:51:50 03-04-2024
"Однако в транспортной ситуации ситуация останется не лучшей"
Ситуация хуже некуда...