Надо повышать. На сколько поднимут тариф в Барнауле и когда это может произойти

В мэрии Барнаула обсудили, что делать с общественным транспортом в краевой столице

03 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: автобус №20/сообщество транспорт в Барнауле

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула на регулируемых маршрутах может вырасти уже с 1 мая. Данный вопрос обсудили на совещании в мэрии города, которое провел мэр Вячеслав Франк. Перевозчики попросили поднять до 35 рублей (сейчас тариф 30 рублей — прим.ред). Решающее слово за администрацией города.

Почему перевозчики просят повысить тариф?

В совещании также приняли участие врио министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, председатель Думы города Галина Буевич, общественники, представители администрации города.

Председатель комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин сообщил, что в 2023 году в электронной системе оплаты и учета проезда зарегистрировано 80,4 миллионов поездок, а с учетом нерегулируемых маршрутов пассажиропоток составил более 100 миллионов поездок. За пять лет годовой объем финансирования городского общественного транспорта увеличился со 195 миллионов рублей в 2020 году до 996,1 миллионов рублей в 2024 году.

В настоящее время в Барнауле действует 79 маршрутов. 60 из них работают на по регулируемому тарифу.

С 1 января 2024 года на 13 из 19 нерегулируемых маршрутах перевозчики подняли тариф до 35 рублей. Другие перевозчики осуществляют перевозки по прежней стоимости.

Однако в транспортной ситуации ситуация остается не лучшей. Автопарк перевозчиков значительно изношен, а также выросли цены на топливо, запчасти и новые автобусы. Кроме того, перевозчики обязаны повышать зарплату кондукторам и водителям, а сделать это в рамках нынешнего тарифа уже практически невозможно.

В связи с этим от перевозчиков города поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу с 1 мая текущего года. Максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет, по мнению перевозчиков, должна составить 35 рублей.

Что думают о повышении тарифа власти?

Координационный совет по ценообразованию города Барнаула. Участники заседания обсудят экономическую обоснованность предложенной стоимости проезда уже 3 апреля. С большой вероятностью предложение перевозчиков будет одобрено, но на какую именно сумму изменится тариф пока неизвестно.

В ходе совещания глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что при рассмотрении вопроса о стоимости проезда необходимо понимать, что повышение тарифа должно не только поддерживать перевозчиков, но и улучшать качество предоставляемой услуги для пассажиров.

"Глава города также поручил проработать линейку тарифных планов с учетом безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, по поручению Вячеслава Франка будет разработан комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний", - приводит слова Вячеслава Франка пресс-служба мэрии.

Когда в Барнауле в последний раз повышали тариф?

С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 28 рублей до 30 рублей. В декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.