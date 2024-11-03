НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле подросток на мопеде врезался в BMW

Школьнику оказали медпомощь

03 ноября 2024, 13:33, ИА Амител

Логотип BMW / Фото: Tom Muller / unsplash.com
Логотип BMW / Фото: Tom Muller / unsplash.com

В Барнауле 14-летний подросток врезался на мопеде в BMW, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 2 ноября в 18:20 у дома № 169 по улице Аванесова. 

Юноша без прав ехал на мопеде Racer и при повороте налево столкнулся с попутной иномаркой.

Отмечается, что школьник пострадал, ему оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

Полиция проводит проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:50:30 03-11-2024

Родители сейчас оплатят ремонт биммера по цене самолета, и подросток станет представителем отряда краснозадых. Явно долгое время не сможет сидеть на мопеде. И хорошо еще что жизнь и здоровье не оставил на дороге. Родителям бы задуматься.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:14 03-11-2024

зачем и кто покупает детям так рано эти машинки смерти? наверное дети надоели до чертиков, раз идут на такие меры - "куплю питбайк, может где гробанется"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
иван

21:25:19 03-11-2024

В семье праздник, они перезжают вновое место.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров