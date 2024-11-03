В Барнауле подросток на мопеде врезался в BMW
Школьнику оказали медпомощь
03 ноября 2024, 13:33, ИА Амител
Логотип BMW / Фото: Tom Muller / unsplash.com
В Барнауле 14-летний подросток врезался на мопеде в BMW, сообщили в ГАИ Алтайского края.
ДТП случилось 2 ноября в 18:20 у дома № 169 по улице Аванесова.
Юноша без прав ехал на мопеде Racer и при повороте налево столкнулся с попутной иномаркой.
Отмечается, что школьник пострадал, ему оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.
Полиция проводит проверку.
13:50:30 03-11-2024
Родители сейчас оплатят ремонт биммера по цене самолета, и подросток станет представителем отряда краснозадых. Явно долгое время не сможет сидеть на мопеде. И хорошо еще что жизнь и здоровье не оставил на дороге. Родителям бы задуматься.
16:45:14 03-11-2024
зачем и кто покупает детям так рано эти машинки смерти? наверное дети надоели до чертиков, раз идут на такие меры - "куплю питбайк, может где гробанется"
21:25:19 03-11-2024
В семье праздник, они перезжают вновое место.