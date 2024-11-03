В Барнауле подросток на мопеде врезался в BMW

Школьнику оказали медпомощь

03 ноября 2024, 13:33, ИА Амител

Логотип BMW / Фото: Tom Muller / unsplash.com

В Барнауле 14-летний подросток врезался на мопеде в BMW, сообщили в ГАИ Алтайского края.

ДТП случилось 2 ноября в 18:20 у дома № 169 по улице Аванесова.

Юноша без прав ехал на мопеде Racer и при повороте налево столкнулся с попутной иномаркой.

Отмечается, что школьник пострадал, ему оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

Полиция проводит проверку.