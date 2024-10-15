В Барнауле подросток перевел мошенникам 50 тыс. рублей с карты бабушки
Злоумышленники убедили школьника перевести деньги, чтобы не платить за подписку в игре
15 октября 2024, 12:45, ИА Амител
В Барнауле 63-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, что с ее кредитной карты исчезло 50 тыс. рублей. Также на имя потерпевшей был оформлен еще один платеж в размере 35 тыс. рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Во время разбирательства установили, что деньги через мобильное приложение банка перевел 15-летний внук заявительницы. Мальчику в мессенджере написал знакомый и попросил его отправить крупную сумму на неустановленный счет.
Подросток попросил у бабушки смартфон, вошел в мобильное приложение банка и перевел деньги, а также оформил кредитную карту. Позже выяснилось, что страницу приятеля взломали.
"От его имени мошенники убедили школьника взять телефон близкого родственника и перевести денежные средства, чтобы избежать оплаты за подписку в игре", – рассказали в полиции.
В результате женщина лишилась свыше 80 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". По факту взлома аккаунта в социальной сети также возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".
15:54:47 15-10-2024
Ну так от любимых внучиков пароли надо прятать получше🙂
16:05:35 15-10-2024
ох уж эти нищие бабульки, у каждой по 300 тысяч на кармане
18:32:09 15-10-2024
Гость (16:05:35 15-10-2024) ох уж эти нищие бабульки, у каждой по 300 тысяч на кармане... а слово "кредитка" вам не знакомо?
07:11:44 16-10-2024
Гость (16:05:35 15-10-2024) ох уж эти нищие бабульки, у каждой по 300 тысяч на кармане... старым станешь поймешь и денюжки откладывать начнешь
10:32:20 16-10-2024
задницу надрать ремнем внучику за тупость