В Барнауле подросток перевел мошенникам 50 тыс. рублей с карты бабушки

Злоумышленники убедили школьника перевести деньги, чтобы не платить за подписку в игре

15 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

В Барнауле 63-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, что с ее кредитной карты исчезло 50 тыс. рублей. Также на имя потерпевшей был оформлен еще один платеж в размере 35 тыс. рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Во время разбирательства установили, что деньги через мобильное приложение банка перевел 15-летний внук заявительницы. Мальчику в мессенджере написал знакомый и попросил его отправить крупную сумму на неустановленный счет.

Подросток попросил у бабушки смартфон, вошел в мобильное приложение банка и перевел деньги, а также оформил кредитную карту. Позже выяснилось, что страницу приятеля взломали.

"От его имени мошенники убедили школьника взять телефон близкого родственника и перевести денежные средства, чтобы избежать оплаты за подписку в игре", – рассказали в полиции.

В результате женщина лишилась свыше 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". По факту взлома аккаунта в социальной сети также возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".