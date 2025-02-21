В Барнауле подросток угнал и продал автомобиль своей матери, лежавшей в больнице

Он втайне взял машину, чтобы покататься по городу, однако попал в ДТП

21 февраля 2025, 17:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 17-летний подросток втайне взял автомобиль своей матери, находившейся на стационарном лечении в больнице, попал на нем в аварию, а затем продал. Об этом сообщает алтайский Следком.

По данным следствия, в марте 2024 года юноша воспользовался тем, что его мать находилась в больнице, взял ключи и документы от ее дорогостоящего автомобиля. В течение месяца он катался на нем по городу, несмотря на отсутствие водительских прав.

Однако в апреле подросток попал в ДТП, разбив чужую машину. Владелец автомобиля, в который влетел молодой барнаулец, потребовал компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

"Не имея данных средств, обвиняемый выставил машину матери на продажу, а затем по существенно заниженной цене продал ее", – рассказали в СК.

Следствие собрало достаточные доказательства вины подростка. Отмечается, что он уже состоял на учете в органах профилактики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.