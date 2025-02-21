В Барнауле подросток угнал и продал автомобиль своей матери, лежавшей в больнице
Он втайне взял машину, чтобы покататься по городу, однако попал в ДТП
21 февраля 2025, 17:40, ИА Амител
В Барнауле 17-летний подросток втайне взял автомобиль своей матери, находившейся на стационарном лечении в больнице, попал на нем в аварию, а затем продал. Об этом сообщает алтайский Следком.
По данным следствия, в марте 2024 года юноша воспользовался тем, что его мать находилась в больнице, взял ключи и документы от ее дорогостоящего автомобиля. В течение месяца он катался на нем по городу, несмотря на отсутствие водительских прав.
Однако в апреле подросток попал в ДТП, разбив чужую машину. Владелец автомобиля, в который влетел молодой барнаулец, потребовал компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
"Не имея данных средств, обвиняемый выставил машину матери на продажу, а затем по существенно заниженной цене продал ее", – рассказали в СК.
Следствие собрало достаточные доказательства вины подростка. Отмечается, что он уже состоял на учете в органах профилактики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
18:09:23 21-02-2025
От осинки не родятся апельсинки
С мамашки ещё следует удержать все призовые что ей РФ за ребёнка платила.
19:28:17 21-02-2025
Гость (18:09:23 21-02-2025) От осинки не родятся апельсинки С мамашки ещё следует у... Какие призовые, если ему 17 лет? В то время только на вторых детей мат капитал давали.
18:54:01 21-02-2025
как продал? с какими документами ? покупатель полный лашара !
19:44:30 21-02-2025
серый (18:54:01 21-02-2025) как продал? с какими документами ? покупатель полный лашара ... соучастник, а не лошара. вы думаете он не догадывался, что машина в угоне, когда ее предлагает подросток без документов.
19:01:26 21-02-2025
а почему новость старая что сейчас с ним?