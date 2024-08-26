Их в пять раз меньше, чем тех, кто купил своим детям поездки по другим регионам России

26 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Ребенок на море / Фото: unsplash.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у родителей из Барнаула, где отдыхали их дети летом.

"25% родителей рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. Каждый четвертый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 20% респондентов отдыхали на Черном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму)", – говорится в исследовании.

10% отправили детей в летний лагерь. Еще столько же – в поездки по другим регионам России.

"У 2% опрошенных дети отдыхали за границей: в Турции, Таиланде или ОАЭ", – выяснили социологи.

1% родителей отправили детей в школьный лагерь. 6% выбрали для своих детей другие места отдыха – санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.

Опрос среди родителей детей школьного возраста из Барнаула проведен с 10 по 22 августа 2024 года.