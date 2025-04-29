В Барнауле погиб подросток при падении с многоэтажки на крышу соседнего дома

Следователи возбудили уголовное дело

29 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле погиб 16-летний подросток в результате падения с большой высоты, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Инцидент случился вечером 27 апреля.

"Подросток прошел в подъезд жилого многоквартирного дома, где через проем вентиляционной шахты проник на крышу четырнадцатого этажа. Самостоятельно обратно выбраться он не смог и, предположительно, предпринял попытку спуститься по свисающему электрическому проводу. Не удержавшись, потерпевший упал на крышу прилегающего десятиэтажного дома, в результате чего скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". СК назначил экспертизы, опрашивает свидетелей, а также устанавливает все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

"Инцидент Барнаул" накануне сообщил, что, по неподтвержденной информации, друзья решили подшутить над подростком и закрыли его на крыше 14-этажки на Малахова, 93. Он решил спуститься на пристроенный дом № 95, но погиб.

"По одной из версий, несовершеннолетние могли находиться в состоянии алкогольного опьянения", – отмечали в сообществе.