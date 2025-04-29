В Барнауле погиб подросток при падении с многоэтажки на крышу соседнего дома
Следователи возбудили уголовное дело
29 апреля 2025, 10:15, ИА Амител
В Барнауле погиб 16-летний подросток в результате падения с большой высоты, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.
Инцидент случился вечером 27 апреля.
"Подросток прошел в подъезд жилого многоквартирного дома, где через проем вентиляционной шахты проник на крышу четырнадцатого этажа. Самостоятельно обратно выбраться он не смог и, предположительно, предпринял попытку спуститься по свисающему электрическому проводу. Не удержавшись, потерпевший упал на крышу прилегающего десятиэтажного дома, в результате чего скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". СК назначил экспертизы, опрашивает свидетелей, а также устанавливает все обстоятельства, причины и условия произошедшего.
"Инцидент Барнаул" накануне сообщил, что, по неподтвержденной информации, друзья решили подшутить над подростком и закрыли его на крыше 14-этажки на Малахова, 93. Он решил спуститься на пристроенный дом № 95, но погиб.
"По одной из версий, несовершеннолетние могли находиться в состоянии алкогольного опьянения", – отмечали в сообществе.
10:21:42 29-04-2025
премия дарвина посмертно.
в таких ситуациях естественный отбор - это как снайпер на открытой местности.
ну а родителям, конечно сочувствую. что тут еще матери с отцом сказать можно.
10:44:55 29-04-2025
радоваться не буду, но и не жаль.
а если он реально спускался по проводу, то требую записать в лауреаты премии Дарвина.
10:50:10 29-04-2025
Элен без ребят (10:44:55 29-04-2025) радоваться не буду, но и не жаль. а если он реально спус... тебе виднее, ты в списках!
10:56:04 29-04-2025
При правильном воспитании этого подростка не должно было быть на крыше дома. В крайнем случае он бы позвал кого-нибудь чтобы с крыши сняли. Скинул бы камень на припаркованную машину - его бы за 10 минут оттуда сколупнули.
Короче родители виноваты 100%. И подросток своей смертью их же и наказал.
11:41:29 29-04-2025
3455445 (10:56:04 29-04-2025) При правильном воспитании этого подростка не должно было быт... ну да скинули с 16 го этажа :)
10:58:08 29-04-2025
Такое бывает раз в жизни и то не с каждым.
07:23:03 30-04-2025
А что смартафона у него не было- чтобы позвонить.