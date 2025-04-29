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В Барнауле погиб подросток при падении с многоэтажки на крышу соседнего дома

Следователи возбудили уголовное дело

29 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле погиб 16-летний подросток в результате падения с большой высоты, сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю. 

Инцидент случился вечером 27 апреля.

"Подросток прошел в подъезд жилого многоквартирного дома, где через проем вентиляционной шахты проник на крышу четырнадцатого этажа. Самостоятельно обратно выбраться он не смог и, предположительно, предпринял попытку спуститься по свисающему электрическому проводу. Не удержавшись, потерпевший упал на крышу прилегающего десятиэтажного дома, в результате чего скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений", – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". СК назначил экспертизы, опрашивает свидетелей, а также устанавливает все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

"Инцидент Барнаул" накануне сообщил, что, по неподтвержденной информации, друзья решили подшутить над подростком и закрыли его на крыше 14-этажки на Малахова, 93. Он решил спуститься на пристроенный дом № 95, но погиб.

"По одной из версий, несовершеннолетние могли находиться в состоянии алкогольного опьянения", – отмечали в сообществе.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 7

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Гость

10:21:42 29-04-2025

премия дарвина посмертно.
в таких ситуациях естественный отбор - это как снайпер на открытой местности.
ну а родителям, конечно сочувствую. что тут еще матери с отцом сказать можно.

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Элен без ребят

10:44:55 29-04-2025

радоваться не буду, но и не жаль.
а если он реально спускался по проводу, то требую записать в лауреаты премии Дарвина.

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Гость

10:50:10 29-04-2025

Элен без ребят (10:44:55 29-04-2025) радоваться не буду, но и не жаль. а если он реально спус... тебе виднее, ты в списках!

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3455445

10:56:04 29-04-2025

При правильном воспитании этого подростка не должно было быть на крыше дома. В крайнем случае он бы позвал кого-нибудь чтобы с крыши сняли. Скинул бы камень на припаркованную машину - его бы за 10 минут оттуда сколупнули.
Короче родители виноваты 100%. И подросток своей смертью их же и наказал.

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Гость

11:41:29 29-04-2025

3455445 (10:56:04 29-04-2025) При правильном воспитании этого подростка не должно было быт... ну да скинули с 16 го этажа :)

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Гость

10:58:08 29-04-2025

Такое бывает раз в жизни и то не с каждым.

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Гость

07:23:03 30-04-2025

А что смартафона у него не было- чтобы позвонить.

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