Девочка выпала из окна на четвертом этаже в Бийске
Ребенка госпитализировали
24 апреля 2025, 10:20, ИА Амител
Девочка выпала из окна на четвертом этаже / Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Девочка возрастом год и девять месяцев выпала из окна на четвертом этаже в Бийске, сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Алтайского края.
Инцидент случился 23 апреля. С травмами головы различной степени тяжести ребенка госпитализировали.
"Предварительно установлено, что незадолго до трагедии родители с целью проветрить помещение открыли на кухне окно. Находясь в другой комнате, они оставили ребенка без присмотра. Девочка залезла на подоконник и выпала", – рассказали в региональном СУ СКР.
Следователи и прокуратура проводят проверки.
Ранее в Барнауле в поселке Научный Городок из окна квартиры на четвертом этаже выпал четырехлетний мальчик.
11:17:11 24-04-2025
В советское время во всех окнах жилых помещений были форточки в верхней части. Для проветривания. Давайте признаем, что практически нигде нет вентиляции отдельно на приточку и вытяжку. Существующие вентканалы в домах только для путешествий насекомых из квартиры в квартиру. Проветривать помещение необходимо в обязательном порядке. Но современные окна стали делать без форточек. Из экономии. Даже во всех новостройках устанавливаются окна без форточек. То есть потенциально опасные для жизни. Дети падают с ужасающей периодичностью. Здесь только один способ соблюсти безопасность и гигиену проветривания помещения - устанавливать форточки. Во-первых, можно всегда держать на проветривании и обеспечивать поступление свежего воздуха, маленькая форточка не дает сквозняка и не выстуживает помещение. Во- вторых, ребенок не сможет выпасть, что самое главное. Полагаю, возможно переделывать существующие стеклопакеты из глухих в с наличием форточки. У меня изначально сделаны, на кухне газ, постоянно приоткрыто, что просто спасение. Не знаю, как люди дышат в герметичном помещении, заблокированном пластиком.
11:31:39 24-04-2025
Гость (11:17:11 24-04-2025) В советское время во всех окнах жилых помещений были форточк... В стандартных пластиковых стеклопакетах 3 (три!!! Карл) варианта открытия окна. Проветривание, верхнее открытие и совсем настежь. Зачем туда еще и форточку втыкать? Ну а если дома дети непоседы, то можно ручку с замком поставить или вообще ее снять. Работы на 30 секунд, отвертка крестовая, ну и руки не из заду.
11:44:05 24-04-2025
Гость (11:31:39 24-04-2025) В стандартных пластиковых стеклопакетах 3 (три!!! Карл) вари... Вы никогда не открывали окно на одном из этих режимов зимой? От действия теплого воздуха образуется конденсат и превращается в лёд. Окно просто клинит. Его невозможно закрыть, пока не растает. Если хотите проветрить помещение, то часто малого открытия недостаточно. Форточку же можно открыть широко и при этом безопасно. У меня стклопакеты с форточками, я знаю, о чем пишу. А ваши глупости про 3 режима больших полотен окон ни о чем.
14:09:49 24-04-2025
Гость (11:44:05 24-04-2025) Вы никогда не открывали окно на одном из этих режимов зимой?... ежедневно проветриваю и зимой и летом. Ни разу не возникали описанные Вами проблемы. Может у вас что-то не так с окнами?
14:22:04 24-04-2025
Гость (14:09:49 24-04-2025) ежедневно проветриваю и зимой и летом. Ни разу не возникали ... Там в голове тараканы мелки потеряли и решили выйти в интернет...
14:19:55 24-04-2025
Гость (11:44:05 24-04-2025) Вы никогда не открывали окно на одном из этих режимов зимой?... Окна уже более 23 лет установлены. Не одного разу вами описанные "страхи не случались". Два ребенка выросли на 8-м этаже. Никто из них не упал.
Ну и мы сейчас про заморозку подвижных соединений речь ведем или о том, что предки балбесы и открытое настежь окно оставили? А то вас как то переклинивает в тему форточек...
14:49:39 24-04-2025
Гость (14:19:55 24-04-2025) Окна уже более 23 лет установлены. Не одного разу вами описа... Значит, вы не открываете окна. Необходимости нет. За 23 года всё износилось, дует изо всех щелей, вам форточки без надобности. Если ваши 2 ребенка выросли на 8 этаже и ни разу не подошли к окнам, возможно, у них проблемы со здоровьем, аутизм, внешний мир их не интересует. А вот если дети активные, то лучше иметь окно с форточками, а не бегать с утра до ночи, как вы, с отвертками и плоскогубцами.
15:16:39 24-04-2025
Гость (14:49:39 24-04-2025) Значит, вы не открываете окна. Необходимости нет. За 23 года... Тут скорее всего проблема не в том, открываю ли я окна, а в том, что из вас очень плохой продавашка пластиковых окон с форточками... Ну не ваше это... Смиритесь. А вот метла, грабли, лопата это для вас... Не тратьте свою энергию впустую. Найдите свое место в жизни пока не поздно. Каждый труд почетен и уважаем. Если вы будете справляться, то с вами даже посетители магазинов будут здороваться. А на текущий момент вы выглядите даже не на двойку... Да и с фантазией еще хуже. Если бы вы хоть раз к окну пластиковому подошли, не в смирительной рубашке, то увидели бы, что ручка выкручивается одной крестовой отверткой. Плоскогубцы потребуются только тогда, когда ваш длинный язык (про чужих детей) маникюрными ножницами резать станут. За сим все. Вопросов к вам больше нет. Так же как и желания вас в люди вывести.
20:32:56 24-04-2025
Гость (15:16:39 24-04-2025) Тут скорее всего проблема не в том, открываю ли я окна, а в ... Значит, в точку! У ваших детей проблемы с психикой. От осинки не родятся апельсинки. Если уж вас посещают фантазии про резать маникюрными ножницами язык.
06:42:14 25-04-2025
Гость (14:49:39 24-04-2025) Значит, вы не открываете окна. Необходимости нет. За 23 года... А где написано, что дети ни разу к окнам не подошли? Сказано, что ни разу не выпали!!! Это значит, что за детьми смотрели. не бросали их одних в комнате с открытыми окнами.
11:44:32 24-04-2025
Гость (11:31:39 24-04-2025) В стандартных пластиковых стеклопакетах 3 (три!!! Карл) вари...
вот именно, как обычно все вокруг виноваты, даже окна. лююююди, будьте уже ответственнее, просчитывайте свои действия хотя бы на один шаг вперед.
13:49:59 24-04-2025
Гость (11:44:32 24-04-2025) вот именно, как обычно все вокруг виноваты, даже окна. л... Гость, после того, как чья то мамаша нажаловалась на построивших горки после того, как ее чадо беспризорное расквасило себе нос, вы еще удивляетесь тому, что в данном случае виноваты окна?..)
15:21:55 24-04-2025
Гость (13:49:59 24-04-2025) Гость, после того, как чья то мамаша нажаловалась на построи... у вас фиксация на чьих то матерях. ясно
если по жалобе так все легко-почему бездомных псин не убрали?самокатчиков не запретили?
12:37:12 24-04-2025
Гость (11:31:39 24-04-2025) В стандартных пластиковых стеклопакетах 3 (три!!! Карл) вари... В форточках тоже 3 (три!!! Карл) варианта открытия! при этом ещё на больших створках
13:00:10 24-04-2025
похоже на попытку убийства ребенка. открыли окно и не смотрели. а до окна ребенок еще как то должен добраться.
14:35:08 24-04-2025
инвалидность теперь на всю жизнь, вот же уродцы. родят и бросят
14:47:38 24-04-2025
цена жизни ребенка - 2000 р, это установка 1 комплекта ограничителя на 1 окно, или 3 пиццы с доставкой, как же вы так можете, ВЗРОСЛЫЕ?!! зачать, 9 месяцев чувствовать под сердцем, подставлять руку " как пихается!", а потом так вот выбросить в окно кровиночку?!
14:53:00 24-04-2025
Гость (14:47:38 24-04-2025) цена жизни ребенка - 2000 р, это установка 1 комплекта огран... фигня ваши ограничители, тем более, что не на все окна подходят. Так, игрушки. И не врите про 2000 (вы их продаете?), стоит в галамарте рублей 100. Но вещь малополезная.
16:13:32 24-04-2025
Дети очень быстро и часто неожиданно для молодых родителей приобретают новые навыки. Сегодня утром ребенок не мог взобраться на подоконник, а вечером исхитрился, подтянулся, и –пожалуйста! В интернете полно видео, как совсем маленькие, толком не умеют ходить, а забираются черт знает куда. Конечно, надо принимать меры. Не оставлять одного в комнате с открытым окном ни на минуту. Если на ночь открыто, то запирать помещение на ключ. Недавно была новость, малыш выпал из окна, когда проснулся раньше родителей и пошел на кухню, где всё открыто.
16:28:00 24-04-2025
Вспоминаю, как соседям когда-то привезли новый системный блок. Короб был оснащен всякими хитрыми шторками, закрывающими порты. Мы с любопытством рассматривали, как что устроено. Тут же подполз семимесячный соседский ребенок и сходу, не задумываясь, подергал в правильных местах и открыл ВСЕ шторки. Пока взрослые пытались разобраться и не сразу поняли, малыш снял все «защиты от детей». У малышей большие способности обходить препятствия. Так и с ограничителями. Любознательные дети разберутся.
06:44:27 25-04-2025
Гость (16:28:00 24-04-2025) Вспоминаю, как соседям когда-то привезли новый системный бло... ручка с замком стоит копейки. Закрыл на ключик, ключик в шкаф на верхнюю полку положил. Всё. никаких проблем
07:12:49 25-04-2025
Гость (16:28:00 24-04-2025) Вспоминаю, как соседям когда-то привезли новый системный бло... Это не значит, что ребенок вундеркинд, это значит, что взрослые смотревшие на системник - туповатые.
09:15:53 25-04-2025
Гость (07:12:49 25-04-2025) Это не значит, что ребенок вундеркинд, это значит, что взрос... Здесь не про вундеркиндов и тупых, а про то, что дети интуитивно легко обходят препятствия.