Девочка выпала из окна на четвертом этаже в Бийске

Ребенка госпитализировали

24 апреля 2025, 10:20, ИА Амител

Девочка выпала из окна на четвертом этаже / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Девочка возрастом год и девять месяцев выпала из окна на четвертом этаже в Бийске, сообщили в прокуратуре и Следственном комитете Алтайского края.

Инцидент случился 23 апреля. С травмами головы различной степени тяжести ребенка госпитализировали.

"Предварительно установлено, что незадолго до трагедии родители с целью проветрить помещение открыли на кухне окно. Находясь в другой комнате, они оставили ребенка без присмотра. Девочка залезла на подоконник и выпала", – рассказали в региональном СУ СКР.

Следователи и прокуратура проводят проверки.

Ранее в Барнауле в поселке Научный Городок из окна квартиры на четвертом этаже выпал четырехлетний мальчик.