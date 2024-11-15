В Барнауле похитителя обуви опознали по кедам с красной подошвой
Росгвардейцам пришлось побегать за мужчиной, чтобы его задержать
15 ноября 2024, 10:11, ИА Амител
В Барнауле задержали 35-летнего жителя, который в магазине подменил свои старые кроссовки на новые кеды с красной подошвой и скрылся, сообщили в алтайском управлении Росгвардии.
"Во время примерки товара в отделе крупной торговой сети воспользовался невнимательностью продавцов-консультантов и подменил обувь, оставив в коробке свои старые кроссовки", – рассказали в ведомстве.
Спустя несколько часов росгвардейцы обнаружили молодого мужчину, подходившего под описание, на одной из улиц поселка Южного.
"Подозреваемый в новых кедах предпринял попытку скрыться, но росгвардейцы догнали и задержали его, после чего доставили в отдел полиции", – отметили правоохранители.
10:26:46 15-11-2024
На лабутенах бы ещё ускакал
11:44:27 15-11-2024
Гость (10:26:46 15-11-2024) На лабутенах бы ещё ускакал... У Росгвардии кеды бегучее.
Запрет поцыка...
14:56:53 15-11-2024
надо ему было в лес подаваться, отсиживаться