В Барнауле похитителя обуви опознали по кедам с красной подошвой

Росгвардейцам пришлось побегать за мужчиной, чтобы его задержать

15 ноября 2024, 10:11, ИА Амител

Кеды с красной подошвой / Фото: unsplash.com / Ryan Plomp

В Барнауле задержали 35-летнего жителя, который в магазине подменил свои старые кроссовки на новые кеды с красной подошвой и скрылся, сообщили в алтайском управлении Росгвардии.

"Во время примерки товара в отделе крупной торговой сети воспользовался невнимательностью продавцов-консультантов и подменил обувь, оставив в коробке свои старые кроссовки", – рассказали в ведомстве.

Спустя несколько часов росгвардейцы обнаружили молодого мужчину, подходившего под описание, на одной из улиц поселка Южного.