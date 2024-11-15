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В Барнауле похитителя обуви опознали по кедам с красной подошвой

Росгвардейцам пришлось побегать за мужчиной, чтобы его задержать

15 ноября 2024, 10:11, ИА Амител

Кеды с красной подошвой / Фото: unsplash.com / Ryan Plomp
Кеды с красной подошвой / Фото: unsplash.com / Ryan Plomp

В Барнауле задержали 35-летнего жителя, который в магазине подменил свои старые кроссовки на новые кеды с красной подошвой и скрылся, сообщили в алтайском управлении Росгвардии.

"Во время примерки товара в отделе крупной торговой сети воспользовался невнимательностью продавцов-консультантов и подменил обувь, оставив в коробке свои старые кроссовки", – рассказали в ведомстве.

Спустя несколько часов росгвардейцы обнаружили молодого мужчину, подходившего под описание, на одной из улиц поселка Южного.

"Подозреваемый в новых кедах предпринял попытку скрыться, но росгвардейцы догнали и задержали его, после чего доставили в отдел полиции", – отметили правоохранители.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

10:26:46 15-11-2024

На лабутенах бы ещё ускакал

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Musik

11:44:27 15-11-2024

Гость (10:26:46 15-11-2024) На лабутенах бы ещё ускакал... У Росгвардии кеды бегучее.
Запрет поцыка...

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Гость

14:56:53 15-11-2024

надо ему было в лес подаваться, отсиживаться

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