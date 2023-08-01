В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы ко Дню города
2 сентября краевая столица отметит свою 293-ю годовщину
01 августа 2023, 13:28, ИА Амител
Плакаты ко Дню города Барнаула / Фото: barnaul.org
Барнаул ко Дню города украсят флагами и праздничными баннерами, на которых покажут представителей разных профессий, сообщает мэрия.
"На плакатах изображена тематическая эмблема Барнаула, поздравительное обращение и фотографии разных категорий жителей – педагоги, медики, спортсмены, рабочие, студенты, школьники и другие", – говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября Барнаул отметит свою 293-ю годовщину. Украсить город планируется к 25 августа.
13:51:06 01-08-2023
не увидела плаката со спортсменами
13:55:28 01-08-2023
Гость (13:51:06 01-08-2023) не увидела плаката со спортсменами... ну здесь явно не все плакаты
13:51:36 01-08-2023
Классная идея, красивые плакаты, со знакомыми лицами, это здорово!
15:27:59 01-08-2023
гостьЯ (13:51:36 01-08-2023) Классная идея, красивые плакаты, со знакомыми лицами, это зд... На 33 серебрянника не на строчила. Халтуртшь
17:11:10 01-08-2023
Гость (15:27:59 01-08-2023) На 33 серебрянника не на строчила. Халтуртшь ... дурачок
16:36:11 01-08-2023
Фуфло полное эти плакаты. Как этикетки со спичечных коробков они были бы прекрасны, а так- нет.
17:25:35 01-08-2023
какое счастливое время!!! восхищены и активно готовимся к празднику,спасибо партии за заботу и за жизнь превратившуюся в сплошной праздник!!!!
17:28:39 01-08-2023
м.... качество! (нет)
21:30:20 01-08-2023
с мостом плакат будет???
09:57:35 02-08-2023
Гость (21:30:20 01-08-2023) с мостом плакат будет???... Ну тогда до кучи и с Музеем плакатик не помешал бы)))
20:37:37 02-08-2023
минусовой троль ты жив еще