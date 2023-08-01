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В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы ко Дню города

2 сентября краевая столица отметит свою 293-ю годовщину

01 августа 2023, 13:28, ИА Амител

Барнаул ко Дню города украсят флагами и праздничными баннерами, на которых покажут представителей разных профессий, сообщает мэрия.

"На плакатах изображена тематическая эмблема Барнаула, поздравительное обращение и фотографии разных категорий жителей – педагоги, медики, спортсмены, рабочие, студенты, школьники и другие", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября Барнаул отметит свою 293-ю годовщину. Украсить город планируется к 25 августа.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул День города

Комментарии 11

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Гость

13:51:06 01-08-2023

не увидела плаката со спортсменами

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Гость

13:55:28 01-08-2023

Гость (13:51:06 01-08-2023) не увидела плаката со спортсменами... ну здесь явно не все плакаты

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гостьЯ

13:51:36 01-08-2023

Классная идея, красивые плакаты, со знакомыми лицами, это здорово!

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Гость

15:27:59 01-08-2023

гостьЯ (13:51:36 01-08-2023) Классная идея, красивые плакаты, со знакомыми лицами, это зд... На 33 серебрянника не на строчила. Халтуртшь

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Гость

17:11:10 01-08-2023

Гость (15:27:59 01-08-2023) На 33 серебрянника не на строчила. Халтуртшь ... дурачок

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Гость

16:36:11 01-08-2023

Фуфло полное эти плакаты. Как этикетки со спичечных коробков они были бы прекрасны, а так- нет.

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Гость

17:25:35 01-08-2023

какое счастливое время!!! восхищены и активно готовимся к празднику,спасибо партии за заботу и за жизнь превратившуюся в сплошной праздник!!!!

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гость

17:28:39 01-08-2023

м.... качество! (нет)

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Гость

21:30:20 01-08-2023

с мостом плакат будет???

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Гость

09:57:35 02-08-2023

Гость (21:30:20 01-08-2023) с мостом плакат будет???... Ну тогда до кучи и с Музеем плакатик не помешал бы)))

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Гость

20:37:37 02-08-2023

минусовой троль ты жив еще

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