В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы ко Дню города

2 сентября краевая столица отметит свою 293-ю годовщину

01 августа 2023, 13:28, ИА Амител





















Плакаты ко Дню города Барнаула / Фото: barnaul.org

Барнаул ко Дню города украсят флагами и праздничными баннерами, на которых покажут представителей разных профессий, сообщает мэрия.

"На плакатах изображена тематическая эмблема Барнаула, поздравительное обращение и фотографии разных категорий жителей – педагоги, медики, спортсмены, рабочие, студенты, школьники и другие", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября Барнаул отметит свою 293-ю годовщину. Украсить город планируется к 25 августа.