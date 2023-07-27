Продажу алкоголя ограничат в День города Барнаула
Постановление подписал глава города Вячеслав Франк
27 июля 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
2 сентября, во время празднования Дня города Барнаула, ограничат продажу алкоголя, сообщает мэрия.
"С 09:00 до 21:00 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкоголь и пиво", – говорится в сообщении.
Постановление подписал глава города Вячеслав Франк.
В мэрии пояснили, что такая мера вводится для общественного порядка в местах массового нахождения людей.
Ранее amic.ru рассказал подробности празднования Дня города на площади Сахарова в Барнауле.
11:37:37 27-07-2023
А после 21.00 можно будет))))? Рекомендация ни есть запрет или у нас эти понятия тождественны?
11:45:43 27-07-2023
ну рекомендуют и рекомендуют. толку то
11:54:48 27-07-2023
Тихо пофиг. На даче магазин есть, который клал с прибором на эти рекомендации)))))))))))))
12:36:02 27-07-2023
Красное и Белое с пробором кладут на все эти запреты, на 9 мая на Павловском 275 торговали как ни в чем не бывало, я еще удивился, переспросил даже.
13:29:49 27-07-2023
с ума сошли что ли? а как праздновать то? ждем этот день целый год, друзья, дети, знакомые.....всегда с песнями, плясками, с выяснением отношений,а сейчас то что? обидно....
14:27:50 27-07-2023
Гость (13:29:49 27-07-2023) с ума сошли что ли? а как праздновать то? ждем этот день цел... Так вы и Новый год ждёте и 9мая, чтобы напиться
17:33:47 27-07-2023
Гость (14:27:50 27-07-2023) Так вы и Новый год ждёте и 9мая, чтобы напиться.... ну что вы, это же праздники с большой буквы, по традиции грех не пить и радоваться, за город, за дедов, за Новый год!!!
16:49:06 27-07-2023
Нормальные магазины продают. И правильно делают.
17:57:15 27-07-2023
зачем праздник то портить? только жить по настоящему последний год стали