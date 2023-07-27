Продажу алкоголя ограничат в День города Барнаула

Постановление подписал глава города Вячеслав Франк

27 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

2 сентября, во время празднования Дня города Барнаула, ограничат продажу алкоголя, сообщает мэрия.

"С 09:00 до 21:00 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкоголь и пиво", – говорится в сообщении.

Постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

В мэрии пояснили, что такая мера вводится для общественного порядка в местах массового нахождения людей.

Ранее amic.ru рассказал подробности празднования Дня города на площади Сахарова в Барнауле.