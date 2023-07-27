НОВОСТИОбщество

Продажу алкоголя ограничат в День города Барнаула

Постановление подписал глава города Вячеслав Франк

27 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

2 сентября, во время празднования Дня города Барнаула, ограничат продажу алкоголя, сообщает мэрия. 

"С 09:00 до 21:00 часа руководителям предприятий розничной торговли Барнаула рекомендуют не продавать алкоголь и пиво", – говорится в сообщении.

Постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

В мэрии пояснили, что такая мера вводится для общественного порядка в местах массового нахождения людей.

Ранее amic.ru рассказал подробности празднования Дня города на площади Сахарова в Барнауле.

День города на площади Сахарова / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул алкоголь День города

Комментарии 9

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Гость

11:37:37 27-07-2023

А после 21.00 можно будет))))? Рекомендация ни есть запрет или у нас эти понятия тождественны?

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гость

11:45:43 27-07-2023

ну рекомендуют и рекомендуют. толку то

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Гость

11:54:48 27-07-2023

Тихо пофиг. На даче магазин есть, который клал с прибором на эти рекомендации)))))))))))))

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Гость

12:36:02 27-07-2023

Красное и Белое с пробором кладут на все эти запреты, на 9 мая на Павловском 275 торговали как ни в чем не бывало, я еще удивился, переспросил даже.

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Гость

13:29:49 27-07-2023

с ума сошли что ли? а как праздновать то? ждем этот день целый год, друзья, дети, знакомые.....всегда с песнями, плясками, с выяснением отношений,а сейчас то что? обидно....

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Гость

14:27:50 27-07-2023

Гость (13:29:49 27-07-2023) с ума сошли что ли? а как праздновать то? ждем этот день цел... Так вы и Новый год ждёте и 9мая, чтобы напиться

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Гость

17:33:47 27-07-2023

Гость (14:27:50 27-07-2023) Так вы и Новый год ждёте и 9мая, чтобы напиться.... ну что вы, это же праздники с большой буквы, по традиции грех не пить и радоваться, за город, за дедов, за Новый год!!!

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Гость

16:49:06 27-07-2023

Нормальные магазины продают. И правильно делают.

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Гость

17:57:15 27-07-2023

зачем праздник то портить? только жить по настоящему последний год стали

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