В Барнауле покажут балет "Щелкунчик" – самое волшебное произведение Петра Чайковского

Основные события в балете разворачиваются накануне Рождества

20 января 2025, 16:40, ИА Амител

В ДК Барнаула 14 февраля 2025 года представят самое волшебное произведение Петра Чайковского, известное по всему миру, – балет "Щелкунчик".

"Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире. Чего только стоит завораживающий Танец феи Драже, нежнейший Вальс Цветов, череда танцев: Шоколад, Кофе, Чай и многие другие. Да и кто из детей, в конце концов, не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом сказочном месте из шоколада, карамели, зефира и прочих вкусностей?" – отмечают организаторы.

Основные события в балете разворачиваются накануне Рождества. В доме собрались гости, детям принесли кучу подарков, среди которых заметно выделяется кукла, предназначенная для колки орехов – Щелкунчик. Довольно неуклюжая игрушка с широкой улыбкой сразу понравилась девочке Мари. Уже все дети ушли спать, а она все не могла расстаться со Щелкунчиком.

Девочка так заигралась, что не заметила, как вокруг все стало меняться. Елка стала огромных размеров и послышался странный шорох. В комнате появилась армия мышей, а сам Щелкунчик внезапно ожил, превратившись в прекрасного юношу.

Балет для всей семьи в двух действиях. Продолжительность: два часа с одним антрактом. Музыка: П.И. Чайковский. Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича. Костюмы и декорации: Владимир Жуков. Прима-балерина: Екатерина Разговорова. Первый солист: Александр Бутримович. Первая солистка: Анна Свирина. Кордебалет: 30 танцоров и балерин.