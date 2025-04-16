В Барнауле покажут легендарный мюзикл TODD с участием музыкантов группы "Король и Шут"

Публику ждет уникальная визуальная постановка и видеоряды, созданные специально для этого шоу

16 апреля 2025, 14:41, ИА Амител

В Барнауле 17 октября 2025 года в ДК "Мотор" состоится премьера легендарного мюзикла TODD с симфоническим оркестром, на сцену выйдут музыканты группы "Король и Шут" – коллектив "Северный Флот".

"TODD – альбом-дилогия, ставший последним в дискографии группы "Король и Шут". Работая над ним, Михаил Горшенев создал уникальную историю, впоследствии нашедшую воплощение в уже ставшем культовым мюзикле "TODD – баллада о безумном парикмахере". А концертная версия пластинки, увидевшая свет спустя десятилетие после релиза, стала главным подарком для всех ценителей творчества легендарного музыканта", – говорится в анонсе.

Соратники Михаила Горшенева приготовили для аудитории сюрприз – впервые песни из альбома будут представлены в симфонических аранжировках. На сцену выйдут музыканты группы "Король и Шут", которые были с Михаилом до конца и вместе трудились над его последними композициями, а после объединились в группу "Северный Флот".

Симфонический оркестр выступит под управлением одного из самых харизматичных дирижеров России Вадима Кузьминского, известного совместной работой с Тарьей Турунен, Валерием Кипеловым, группой Scorpions, Николаем Носковым и многими другими артистами.

Публику ждет уникальная визуальная постановка и видеоряды, созданные специально для этого шоу, а в ключевых песнях программы будут использовать записи оригинального голоса Михаила Горшенева.